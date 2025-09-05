МЗС України про гарантії безпеки для Росії: "Це абсурд. Наглості немає меж"
У МЗС України назвали абсурдом вимогу Кремля надати гарантії безпеки Росії.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"У мене питання: гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Просто російській наглості немає меж. Оце все, що я можу сказати з цього приводу", - наголосив він.
Тихий зазначив, що гарантії безпеки — дуже масштабне завдання.
"Потрібен час на те, щоби розробити конкретні модальності: як це буде відбуватися, хто може бути розміщений, де саме — на землі, в повітрі, в небі, на морі, яку роль може відігравати. Також є вимір політико-правових зусиль, тобто які будуть алгоритми перебування цих людей, цих сил. Які будуть алгоритми реагування в разі різних ситуацій. Це потребує дуже довгої співпраці військових, політиків, дипломатів", - пояснив він.
За словами речника МЗС, саме це зараз і відбувається, а ключову роль в обговоренні відіграють радники з національної безпеки.
З української боку це голова офісу президента Андрій Єрмак і його іноземні колеги. Це все відбувається в рамках просування мирного процесу, додав Тихий.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії.
ми віддали ядерну зброю, і нас за це
повинні захистити західними військами
насправді, військам ООН мали б
вже в лютому 2014 в Криму стояти
Отака відповідь
змусила б ублюдочну росію
забратись одразу геть з України
Тільки сила, тільки в морду їх бити
тоді зрозуміють.
Ніякої демократії з агресором.