МЗС України про гарантії безпеки для Росії: "Це абсурд. Наглості немає меж"

У МЗС України назвали абсурдом вимогу Кремля надати гарантії безпеки Росії.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У мене питання: гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Просто російській наглості немає меж. Оце все, що я можу сказати з цього приводу", - наголосив він.

Тихий зазначив, що гарантії безпеки — дуже масштабне завдання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, а не після закінчення війни, - Зеленський

"Потрібен час на те, щоби розробити конкретні модальності: як це буде відбуватися, хто може бути розміщений, де саме — на землі, в повітрі, в небі, на морі, яку роль може відігравати. Також є вимір політико-правових зусиль, тобто які будуть алгоритми перебування цих людей, цих сил. Які будуть алгоритми реагування в разі різних ситуацій. Це потребує дуже довгої співпраці військових, політиків, дипломатів", - пояснив він.

За словами речника МЗС, саме це зараз і відбувається, а ключову роль в обговоренні відіграють радники з національної безпеки.

З української боку це голова офісу президента Андрій Єрмак і його іноземні колеги. Це все відбувається в рамках просування мирного процесу, додав Тихий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії.