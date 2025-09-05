УКР
Новини Гарантії безпеки для України
1 028 7

МЗС України про гарантії безпеки для Росії: "Це абсурд. Наглості немає меж"

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

У МЗС України назвали абсурдом вимогу Кремля надати гарантії безпеки Росії. 

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"У мене питання: гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Просто російській наглості немає меж. Оце все, що я можу сказати з цього приводу", - наголосив він.

Тихий зазначив, що гарантії безпеки — дуже масштабне завдання.

"Потрібен час на те, щоби розробити конкретні модальності: як це буде відбуватися, хто може бути розміщений, де саме — на землі, в повітрі, в небі, на морі, яку роль може відігравати. Також є вимір політико-правових зусиль, тобто які будуть алгоритми перебування цих людей, цих сил. Які будуть алгоритми реагування в разі різних ситуацій. Це потребує дуже довгої співпраці військових, політиків, дипломатів", - пояснив він.

За словами речника МЗС, саме це зараз і відбувається, а ключову роль в обговоренні відіграють радники з національної безпеки.

З української боку це голова офісу президента Андрій Єрмак і його іноземні колеги. Це все відбувається в рамках просування мирного процесу, додав Тихий. 

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані як Україні, так і Росії.

МЗС (4263) гарантії безпеки (267) Тихий Георгій (33)
Нахабство немає меж . Нахаби
05.09.2025 15:42 Відповісти
хіба існує у природі не нахабний та не брехливий кацап?
05.09.2025 15:44 Відповісти
Існують такі. Виключно у стані "200"-х.
05.09.2025 16:46 Відповісти
менше слухати ту росію
ми віддали ядерну зброю, і нас за це
повинні захистити західними військами
насправді, військам ООН мали б
вже в лютому 2014 в Криму стояти
Отака відповідь
змусила б ублюдочну росію
забратись одразу геть з України
Тільки сила, тільки в морду їх бити
тоді зрозуміють.
Ніякої демократії з агресором.
05.09.2025 15:45 Відповісти
Путін просить гарантій для себе,невже неясно
05.09.2025 15:45 Відповісти
треба щоб сша англія і україна підписали у будапешті меморандум про надання гарантій безпеки росії
05.09.2025 16:18 Відповісти
🤣🤣🤣
05.09.2025 16:24 Відповісти
 
 