Гарантії безпеки для України неможливі "без урахування позиції Росії", - Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявляє, що жодні гарантії безпеки для України від країн "Коаліції охочих" не можуть бути розроблені буцімто "без урахування позиції Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.

"Вони (Коаліція охочих) збираються і розмірковують про те, які гарантії дати цій самій Україні. А нас вони запитали? Якщо йде конфлікт, якщо триває спеціальна військова операція, то принаймні при розробці будь-яких пропозицій вони повинні консультуватися з нами", - заявив Медведєв.

За його словами, країни "Коаліції охочих" "самі собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють це як гарантії".

"Ніяких наслідків це не матиме — це абсолютно очевидно. Ми так до цього і ставимося", - додав російський політик.

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Президент Франції Емманюель Макрон згодом заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.