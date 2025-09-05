УКР
1 929 25

Гарантії безпеки для України неможливі "без урахування позиції Росії", - Медведєв

медведєв

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявляє, що жодні гарантії безпеки для України від країн "Коаліції охочих" не можуть бути розроблені буцімто "без урахування позиції Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.

"Вони (Коаліція охочих) збираються і розмірковують про те, які гарантії дати цій самій Україні. А нас вони запитали? Якщо йде конфлікт, якщо триває спеціальна військова операція, то принаймні при розробці будь-яких пропозицій вони повинні консультуватися з нами", - заявив Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про гарантії безпеки для Росії: "Це абсурд. Наглості немає меж"

За його словами, країни "Коаліції охочих" "самі собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють це як гарантії".

"Ніяких наслідків це не матиме — це абсолютно очевидно. Ми так до цього і ставимося", - додав російський політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп

Нагадаємо, 4 вересня у Парижі відбулася зустріч "Коаліції охочих". До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Президент Франції Емманюель Макрон згодом заявив, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.

Медведєв Дмитро (1943) росія (67527) гарантії безпеки (267) Коаліція охочих (59)
Топ коментарі
+9
Позіція расії - расія ідьот найух. Крапка.
05.09.2025 22:06 Відповісти
+7
Обісранці в коаліції чи Коаліція обісранців?

https://pbs.twimg.com/media/G0ByKCkXEAAdDWE?format=jpg&name=small
05.09.2025 22:08 Відповісти
+7
05.09.2025 22:12 Відповісти
Все шо там Захід напрацював - наплювати і забути - медвед
05.09.2025 22:05 Відповісти
Позіція расії - расія ідьот найух. Крапка.
05.09.2025 22:06 Відповісти
Так,недопохмєльонний бояришником,хто тобі слово давав.
05.09.2025 22:07 Відповісти
у Дімона знову почалась "спеціальна військова операція"
мабуть горілка була неякісна і він знову в 2022 році прокинувся

алкогрізлі, а як ще війна рашії з усім НАТОм... невже забувся як надувся
05.09.2025 22:12 Відповісти
Кацапія сама мала безпеку забезпечити. Стамбульськими домовлено. Мали війська "миротворчі" ввести, і нашу армію в 100-15о тисяч в резервації контролювати. А стратегічні бомбардувальники небо контролювати. Щоб підлі європейці не приперлись. Зеля погодився.
05.09.2025 22:07 Відповісти
Да ПНХ. Прокурора не цікавить побажання злочинця
05.09.2025 22:07 Відповісти
Обісранці в коаліції чи Коаліція обісранців?

https://pbs.twimg.com/media/G0ByKCkXEAAdDWE?format=jpg&name=small
05.09.2025 22:08 Відповісти
коаліція скотів, хоча подляків по факту в ній і немає
05.09.2025 22:15 Відповісти
Обісранці, без сумніву. Єрдоган поперецив кацапів, щоб не залітали їхні су24 до Туреччини. А кацап тупий, взяв і залетів. І нема більше кацапського пілота, околел за штурвалом. Так це турки. А пшаки можуть тільки на Україну гавкотіти, волинську трагедію згадали, а збити шахед - кишка тонка.
05.09.2025 22:22 Відповісти
ще зерно з вагонів на землю висипати і вантажі блокувати можуть.
05.09.2025 22:36 Відповісти
05.09.2025 22:09 Відповісти
05.09.2025 22:12 Відповісти
Ой да, ще тебе забули спитати...
05.09.2025 22:14 Відповісти
05.09.2025 22:14 Відповісти
Сельодка щас дорога, нехай пісю смокче.
05.09.2025 22:17 Відповісти
ПОзиція кацапії перед Україною одна, на чотирі кості ( рачком )
05.09.2025 22:16 Відповісти
Синяк проснувся
05.09.2025 22:20 Відповісти
Я не верю в существование ядерного оружия. Надо выдернуть стержень лжи Хиросимы и Нагасаки. Тогда станет жить веселее. Правда в том, российские ядерные бомбы никогда не взорвутся. Все испытания, видео фото съёмки подделаны.
05.09.2025 22:26 Відповісти
Дякую! Нам дуже цікава твоя думка! Скажи, будь-ласка, чи не забув ти прийняти пігулки сьогодні?
05.09.2025 23:01 Відповісти
Это не как с плоской землёй. Как сказала женщина сотрудница американской АЭС, отсутствие доказательств чего либо доказывает что этого не существует. все доказательства существования ядерного оружия смехотворны. в сети по этой теме множество материала и верящие в реальность ядерного оружия в дискуссиях сталкиваются с проблемой, у них нет физических пруфов доказать оное.
05.09.2025 23:08 Відповісти
Пятница, вата в хлам...
05.09.2025 22:33 Відповісти
у злобного свихнувшегося гнома прорывает словесный понос, когда он пронувшись с бодуна накатить не успевает
05.09.2025 22:41 Відповісти
Ну настоящее оно чмо ,обиженный, обгаженный и жизнь у оно гадить , роль шута
05.09.2025 22:51 Відповісти
Ну, така в нього роль...
Актор, чесно кажучи, повне гівно...
Але ж старанний! ))))))))))))
05.09.2025 23:02 Відповісти
Позиція роzzії має бути під шконкою...
05.09.2025 22:53 Відповісти
 
 