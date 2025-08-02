"Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп".

Після ядерних погроз з боку голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва американські атомні субмарини передислокували, вони вже перебувають ближче до Росії.

Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, "Європейська правда"

Трамп сказав, що Медведєв має "гострий язик", та що він не повинен був говорити подібні речі. У відповідь на запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, очільник Білого дому відповів ствердно.

"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", - відповів Трамп.

Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.