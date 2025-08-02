Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп
Після ядерних погроз з боку голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва американські атомні субмарини передислокували, вони вже перебувають ближче до Росії.
Про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, "Європейська правда"
Трамп сказав, що Медведєв має "гострий язик", та що він не повинен був говорити подібні речі. У відповідь на запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, очільник Білого дому відповів ствердно.
"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", - відповів Трамп.
Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.
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"Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп".
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Після ядерних погроз з боку Джерело: https://censor.net/ua/n3566629
"Ми теж маємо ядерну зброю !",
щоб кацапи миттєво заткнули пельку.
Наступна - Швейцарія !
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"Гоу, Донні, гоу..."
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пожалійте північних оленів
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Дві субмарини здатні знищити усю європейську частину московських болот та перетворити її на реактивний попіл так швидко, що кремлівські щури не встигнуть навіть у бункері заховатись.
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не прогадаєш !
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Trident II считается одной из самых мощных и точных ракет такого типа в мире. Источник: https://it.comments.ua/news/technology/kak-budet-vyglyadet-yadernyy-udar-po-moskve-raketoy-trizub-video-749828.html
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щоб натиснути червону кнопку?
алекватно, адекватно !
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я навіть не знаю хто більший дурень, алканоїд-айфоня чи риже опудало
Ще один такий висер і підтягуй авіоносну групу ближче до параші.
на арбатє живеш ?
ну-ну....
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Ну шо ш , з сьогоднішнього дня я починаю писати його прізвище з великої літери . Заслужив .
А якщо ще й впаяє кацапні справжні пекельні санкції - як обіцяє , зобов'язуюсь не писати про нього нічого - в зневажливих тонах .
Коротше, Трамп змагається з Менделєм-самогоном у тому, хто більше наговорить якоїсь туфти.
Мендель - ніхто, тому незрозуміло, чому йому відповідає цілий Трамп. Опускається до рівня маленької кацапської алкомавпи.