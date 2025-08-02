Медведев имеет "острый язык". Атомные субмарины уже приблизились к России, - Трамп
После ядерных угроз со стороны председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева американские атомные субмарины передислоцировали, они уже находятся ближе к России.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax,"Европейская правда"
Трамп сказал, что Медведев имеет "острый язык", и что он не должен был говорить подобные вещи. В ответ на вопрос, приблизились ли подводные лодки к России, глава Белого дома ответил утвердительно.
"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", - ответил Трамп.
Он также подтвердил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.
Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.
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"Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп".
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Після ядерних погроз з боку Джерело: https://censor.net/ua/n3566629
"Ми теж маємо ядерну зброю !",
щоб кацапи миттєво заткнули пельку.
Без США воно мало що дає,проти Росії чи Китаю.
Наступна - Швейцарія !
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"Гоу, Донні, гоу..."
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пожалійте північних оленів
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Дві субмарини здатні знищити усю європейську частину московських болот та перетворити її на реактивний попіл так швидко, що кремлівські щури не встигнуть навіть у бункері заховатись.
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не прогадаєш !
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Trident II считается одной из самых мощных и точных ракет такого типа в мире. Источник: https://it.comments.ua/news/technology/kak-budet-vyglyadet-yadernyy-udar-po-moskve-raketoy-trizub-video-749828.html
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щоб натиснути червону кнопку?
алекватно, адекватно !
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я навіть не знаю хто більший дурень, алканоїд-айфоня чи риже опудало
Ще один такий висер і підтягуй авіоносну групу ближче до параші.
на арбатє живеш ?
ну-ну....
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Ну шо ш , з сьогоднішнього дня я починаю писати його прізвище з великої літери . Заслужив .
А якщо ще й впаяє кацапні справжні пекельні санкції - як обіцяє , зобов'язуюсь не писати про нього нічого - в зневажливих тонах .
Коротше, Трамп змагається з Менделєм-самогоном у тому, хто більше наговорить якоїсь туфти.
Мендель - ніхто, тому незрозуміло, чому йому відповідає цілий Трамп. Опускається до рівня маленької кацапської алкомавпи.