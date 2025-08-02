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Медведев имеет "острый язык". Атомные субмарины уже приблизились к России, - Трамп

Дональд Трамп

После ядерных угроз со стороны председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева американские атомные субмарины передислоцировали, они уже находятся ближе к России.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax,"Европейская правда"

Трамп сказал, что Медведев имеет "острый язык", и что он не должен был говорить подобные вещи. В ответ на вопрос, приблизились ли подводные лодки к России, глава Белого дома ответил утвердительно.

"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", - ответил Трамп.

Он также подтвердил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет мира, а не конфликта с Россией. Однако ядерного шантажа не позволит, - Грэм

Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4126) Трамп Дональд (6090)


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Топ комментарии
+24
алкаш до3,14здівся, НАТО йде до хати.
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02.08.2025 12:52 Ответить
+24
Макрону достатньо було сказати:

"Ми теж маємо ядерну зброю !",

щоб кацапи миттєво заткнули пельку.
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02.08.2025 12:57 Ответить
+22
Австрія так точно в НАТО зібралась.
Наступна - Швейцарія !

.
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02.08.2025 12:58 Ответить
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До уваги зелебобів:
"Медведєв має "гострий язик". Атомні субмарини вже наблизилися до Росії, - Трамп".

https://images.cnscdn.com/b/4/7/5/b47504a353714bcc44710de571f041c4/original.jpg

Після ядерних погроз з боку Джерело: https://censor.net/ua/n3566629
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02.08.2025 12:51 Ответить
Макрону достатньо було сказати:

"Ми теж маємо ядерну зброю !",

щоб кацапи миттєво заткнули пельку.
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02.08.2025 12:57 Ответить
Мають у співдружності із США.
Без США воно мало що дає,проти Росії чи Китаю.
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02.08.2025 16:53 Ответить
Мєдвєдєв має язик настільки гострий, що вилизуючи дупу пуцину, він її одночасно ще й бриє.
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02.08.2025 16:49 Ответить
алкаш до3,14здівся, НАТО йде до хати.
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02.08.2025 12:52 Ответить
Австрія так точно в НАТО зібралась.
Наступна - Швейцарія !

.
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02.08.2025 12:58 Ответить
Трамп не злякався - підтягується - чи відтягується на полі для гольфу
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02.08.2025 12:54 Ответить
спеціально для Трампа ставимо шедевр рок-енд-рола

"Гоу, Донні, гоу..."

.
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02.08.2025 13:26 Ответить
Без Маска, тут не розібратись...
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02.08.2025 12:55 Ответить
Один алкаш, другий деменціан.
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02.08.2025 14:06 Ответить
Було би добре якби ви ще їм щось пульнули, тоді менше триндітимуть
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02.08.2025 12:57 Ответить
достатньо одного учбово-тренувального залпу з АПл по мацкві

.
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02.08.2025 12:59 Ответить
І бажано, щоб від Москви до самих до окраїн причому сплошняком.
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02.08.2025 13:01 Ответить
90% кацапії це тундра !

пожалійте північних оленів

.
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02.08.2025 13:06 Ответить
А також, не слід забувати про те що 90% самих йо...нутих кацапів проживає якраз на болотах в околицях мацкви та расчлєнінграда. Доволі кучно 🎯
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02.08.2025 13:46 Ответить
то кацапо алкаш який е писком путлера - нічого іншого ....
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02.08.2025 13:00 Ответить
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02.08.2025 15:57 Ответить
Мєдвєдку зараз пистять ногами у підвалах кагебе.
Дві субмарини здатні знищити усю європейську частину московських болот та перетворити її на реактивний попіл так швидко, що кремлівські щури не встигнуть навіть у бункері заховатись.
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02.08.2025 13:06 Ответить
Без дозволу путлера його не випускають на манеж
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02.08.2025 14:01 Ответить
Що висере гідроцефал у відповідь?
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02.08.2025 13:09 Ответить
Что то была "паленая Финляндия",фальсифицированная в Горілку в украинских биолабораториях учеными НАТО,действующая негативно на мосх и развязывающая язык на уровне "пушистых галлюцинаций "..Димон не виноват-это все происки ненавистных бандеровцев,подставляющих раисюшку.....
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02.08.2025 13:17 Ответить
Що то єму взламалі сайт біндєравци і від його імені накакали на Трампа. А сам дімон і ***** ошєнь любят Трампа і взнак прімірєнія лизнут ему промеж булок і подарят єщє одну картіну
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02.08.2025 13:32 Ответить
...гострий, довгий і дуже шершавий!, за це і тримають в кремлі!
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02.08.2025 13:12 Ответить
дупочист...

.
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02.08.2025 13:43 Ответить
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02.08.2025 13:14 Ответить
Донні, завжди тисни червону кнопку !

не прогадаєш !

.
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02.08.2025 13:29 Ответить
До дупи ті атомні човни, які все одно не застосують. Надай Україні усю необхідну номенклатуру ракетного озброєння, і мілімєдвєдєв сам собі відкусить язика. Ліліпутін потрібен для Гааги.
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02.08.2025 13:14 Ответить
політику канонерок ніхто не відміняв

.
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02.08.2025 13:30 Ответить
якби наш неЛох наприкінці 2021 оголосив мобілізацію і провів масштабні військові навчання, то буйло не полізло б.

.
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02.08.2025 13:32 Ответить
Якби да каби у роті б виросли гриби. Пусті балачки
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02.08.2025 13:49 Ответить
Ядерный удар по Москве ракетой "Тризуб" с АПЛ (лохи называют её "Трайдент").
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02.08.2025 13:17 Ответить
Ракета Trident II - это высокотехнологичная баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подлодок. Ракеты Trident II стоят на вооружении 14 атомных подлодок класса Ohio ВМС США и 4 подлодках класса Vanguard ВМС Великобритании. На каждой из них по 20 ракет Trident II. Семейство ракет Trident ("Тризуб") разработали американские инженеры с участием украинского ученого Богдана Гнатюка.
Trident II считается одной из самых мощных и точных ракет такого типа в мире. Источник: https://it.comments.ua/news/technology/kak-budet-vyglyadet-yadernyy-udar-po-moskve-raketoy-trizub-video-749828.html
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02.08.2025 13:20 Ответить
красівоє відео удара Тризубом по мацкві

.
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02.08.2025 13:36 Ответить
Взагалі на Огайо 24 балістичні ракети, то на радянських тайфунах - акулах по 20. 14 із балістичними ракетами, 4 з Томагавками. На капремонті (заміна ядерного палива та модернізація) 2 субмарини. На бойовому чергуванні - 8.
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02.08.2025 13:47 Ответить
Дайте Трамбу ведро оранжевой краски, пусть остудит свою буйную голову.
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02.08.2025 13:19 Ответить
Треба ще накатити 150-200 грам )))
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02.08.2025 13:19 Ответить
"для храбрості" ?
щоб натиснути червону кнопку?

алекватно, адекватно !

.
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02.08.2025 13:38 Ответить
Колись так само авіаносці наближалися до Північної Кореї, а потім виявилося, що корейский Вінні Пух дуже гарний хлопець.
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02.08.2025 13:22 Ответить
Навіть уявляю як зараз на болотах Дімон з бодуна щось вякає у своє виправдання перед х.лом у бункері: - ну а я че... я ж не думал что так выйдет... ну да, выпил чутка перед тем как написать, грамулечьку совсем... А х.ло йому ляща такого смачного виписує)))
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02.08.2025 13:25 Ответить
якщо ти не знав та АПЛ постійно чергують біля мордору, а не тільки по указу рижого дауна, так само як парашинські апл чергують біля США.
я навіть не знаю хто більший дурень, алканоїд-айфоня чи риже опудало
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02.08.2025 13:48 Ответить
От що значить мати ЯЗ. АЯк один казав, правий не той хто має рацію а той хто має кулемета. Тож поки в Україні не буде ЯЗ ніякі угоди, ніякі папери і ніякі запевнення в безпеці не будуть гарантувати мир.
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02.08.2025 13:29 Ответить
Так, іх дідо. Не словом, а ділом.
Ще один такий висер і підтягуй авіоносну групу ближче до параші.
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02.08.2025 13:29 Ответить
ти чого засіпався як москаль на смереці ?

на арбатє живеш ?
ну-ну....

.
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02.08.2025 13:41 Ответить
Що там соловйов з симонян? Вони ж постійно стирали Вашингтон в попіл. Як воно зараз?
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02.08.2025 13:58 Ответить
. Донні - красунчик . Непогано тролить кацапню .
Ну шо ш , з сьогоднішнього дня я починаю писати його прізвище з великої літери . Заслужив .
А якщо ще й впаяє кацапні справжні пекельні санкції - як обіцяє , зобов'язуюсь не писати про нього нічого - в зневажливих тонах .
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02.08.2025 13:59 Ответить
На метр - це теж "наблизились".
Коротше, Трамп змагається з Менделєм-самогоном у тому, хто більше наговорить якоїсь туфти.
Мендель - ніхто, тому незрозуміло, чому йому відповідає цілий Трамп. Опускається до рівня маленької кацапської алкомавпи.
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02.08.2025 13:59 Ответить
Опять вчерашняя тема про ЯО) Никто никуда никого не перемещал и перемещать не будет! ПЛ имеют свои зоны патрулирования, цели все еще со времен СССра забиты в программы. А так, потрындеть у кого хер железнее, на потеху толпе, это сколько угодно.
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02.08.2025 14:04 Ответить
Слабак. Треба було сказати, що субмарини зайняли позиції для атаки, в боєголовки закладено координати, москви, і інших великих міст, офіцери чекають наказу.
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02.08.2025 14:07 Ответить
Видаляють коментарі. Виявляється тепер Трампа не можна називати ідіотом.
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02.08.2025 15:13 Ответить
Та нічого вони не наблизилися. трампон як завжди грається у свої mind games. Створює вигадану реальність і намагається змусити всіх у неї повірити.
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02.08.2025 15:14 Ответить
Ахаха. Мама у нього гострий язичок, я направляю атомні бомби. Американці тепер побачать що вони вибрали. Психопата з комедії. Навіть розумово недорозвинений Зе виглядає Енштейном поруч з ним.
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02.08.2025 15:25 Ответить
 
 