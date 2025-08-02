Медведев имеет "острый язык". Атомные субмарины уже приблизились к России, - Трамп

После ядерных угроз со стороны председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева американские атомные субмарины передислоцировали, они уже находятся ближе к России.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax,"Европейская правда"

Трамп сказал, что Медведев имеет "острый язык", и что он не должен был говорить подобные вещи. В ответ на вопрос, приблизились ли подводные лодки к России, глава Белого дома ответил утвердительно.

"Они приблизились к России. Да, они приблизились к России", - ответил Трамп.

Он также подтвердил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.