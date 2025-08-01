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Новости Заявления Трампа Угрозы Медведева
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США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Трамп приказал развернуть атомные подводные лодки после заявлений Медведева

Президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании очень провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что слова имеют большое значение и "часто могут привести к непредсказуемым последствиям".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио об угрозах Медведева: Он провокатор и незначительная личность

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грэм ответил на угрозы Медведева. Тот в ответ назвал сенатора США "дедушкой"

Автор: 

Медведев Дмитрий (4125) подводная лодка (199) россия (96758) США (27618) Трамп Дональд (6090)


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Топ комментарии
+10
Финлядния ключ ко всем вопросам. Трампушка, медведь побеждает каждую пятницу минимум 2 финляндии
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01.08.2025 20:08 Ответить
+9
Знищи рашку в термоядерному пеклі, Донні !

І Нобелівська премія миру тобі гарантована

.
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01.08.2025 20:12 Ответить
+5
Алкогном висловлює думки прутiна...
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01.08.2025 20:27 Ответить
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Финлядния ключ ко всем вопросам. Трампушка, медведь побеждает каждую пятницу минимум 2 финляндии
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01.08.2025 20:08 Ответить
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01.08.2025 20:09 Ответить
Каждую пятницу он в гавно )
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01.08.2025 20:39 Ответить
Ну сейчас быстро похмелье пройдет
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01.08.2025 20:10 Ответить
Знищи рашку в термоядерному пеклі, Донні !

І Нобелівська премія миру тобі гарантована

.
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01.08.2025 20:12 Ответить
нуууууууууу а може і планети не стане
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01.08.2025 20:35 Ответить
Рашиздія - це не планета, а її ракова пухлина.
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01.08.2025 20:59 Ответить
А ракову пухлину лікують чим? Точно, РАДІАЦІЄЮ!!
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01.08.2025 21:05 Ответить
а медвєд сциканув. і дав відповідь Чубчику не у твіттері, як перед цим, а уже в телеграмі. і там він згадав про цю мертву руку периметр. проте навіть із телеграма Чубчику дістали цей сцикливий висєр дімона. і що, дімон сьогодні теж щось відповість? де? вкантактє уже чи в аднакласніках? )) чи взагалі закриє свій фонтан? )
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01.08.2025 20:12 Ответить
Дані з публікації Міжнародного інституту стратегічних досліджень «Військовий баланс» показують, що США мають безсумнівно найбільший ядерний флот у світі - 66 підводних човнів. Росія має менше ніж половину цього числа - приблизно 30, тоді як у Китаю на початку 2024 року було 12.
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01.08.2025 20:13 Ответить
Возле Одессы?
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01.08.2025 20:17 Ответить
Навіщо? З Фінської затоки набагато ближче.
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01.08.2025 20:34 Ответить
Рубіо ж сказав шо медвед ніхто і звати його ніяк
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01.08.2025 20:17 Ответить
Похоже тупой алкаш сильно разозлил Трампа! А вообще я не понимаю, почему Путлер все еще содержит Медведева у власти? Какая с него польза вообще? Даже в Кацапстане у него рейтинг в 2%!
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01.08.2025 20:19 Ответить
Алкогном висловлює думки прутiна...
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01.08.2025 20:27 Ответить
Exactly.

Що у поглотітєля Фінландії на язиці, у йухла в голові.
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01.08.2025 20:53 Ответить
Гагарин долетався.
Медведєв до3,14здівся.
Далі буде.
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01.08.2025 20:20 Ответить
Якась добра душа показала діду Донні твіти алкаша мєдвєда... Ще хай соловйова з кісєльовим покажуть про ядєрний пєпєл
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01.08.2025 20:21 Ответить
Не будет ничего! Европе достаточно 10 ЯЗ, что бы усложнить жизнь, США 20 -50! Кацапы 1/6 часть суши! Их как тараканов очень сложно вытравить!
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01.08.2025 20:24 Ответить
так площадь Европы+США больше чем у рф
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01.08.2025 20:29 Ответить
Вопрос не в площади территории! А в развитии! В инфраструктуре! В менталитете наконец! Пока "пауки" не поймут, что достанется и им, когда начнут травить "тараканов", эта бодяга не закончиться!
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01.08.2025 20:34 Ответить
ну развитие и инфраструктура точно лучше у Европы и США чем у рф, типа у европейцев нет менталитета воинов?) и жажды бороться ?
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01.08.2025 20:44 Ответить
Нет, европейцам тяжелее в говне жить, речь не про воинов!
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01.08.2025 20:46 Ответить
ну мне кажется у них больше опыта жить в говне чем у нас славян, у нас славян больше опыта жить в бедноте )
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01.08.2025 20:51 Ответить
А, что Вы конкретно о жажде знаете? Вам не приходилось из болота пить воду, отгоняя пиявок, что бы в котелок не заскочили? Мне приходилось.
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01.08.2025 20:48 Ответить
мне тоже , хотя и не на войне
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01.08.2025 20:52 Ответить
И я уже не на войне и чужих отваг себе не собираюсь приписывать, вопрос был в другом. Рассуждать можно пока на себе это не испытал. Потом, ты уже оцениваешь!
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01.08.2025 20:55 Ответить
Подивись де вони живуть, мацква, підер, а далі незаселена пустеля…
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01.08.2025 20:37 Ответить
Взагалі-то більша частина проживає у Європейській частині РФ.
Москва з областю - 30 млн. Це вже 25% населення РФ.

У тому-то і хохма, що територія величезна але ***** не заселена.
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01.08.2025 20:37 Ответить
Гитлер то же так думал, но у кацапов есть куда сдрыснуть, у Европы нет!
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01.08.2025 20:44 Ответить
50%. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
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01.08.2025 20:55 Ответить
пусть алкоДимон и дальше звиздит в этом же русле
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01.08.2025 20:25 Ответить
Відповідні регіони можуть виявитись в Антарктиці, але хоча б не почав жувати шмарклі "це безвідповідально, ядерній державі не можна так поводитись".
Хотів написати "може, років через 5 продасть Україні пару ракет на 300 км без заборони стріляти по росії", та через 5 років він буде в домі пристарілих.
Як "світовий поліцейський" зміг перетворитись на таке недолуго-жалюгідне явище? Перші прояви були ще при Буші молодшому, можливо й раніше.
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01.08.2025 20:29 Ответить
**** Доні!!!
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01.08.2025 20:31 Ответить
Давай Дони, давай!!!
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01.08.2025 20:35 Ответить
Цеж нiяких човнiв не вистачить на погрози п'яного медведа! 😁
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01.08.2025 20:39 Ответить
Давно уже в Финдяндии стратегичеческие бомбардировщики, и в Польше. Время долета до Пітера меньше минуты. Жо Москвы может пару минут. И шо?
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01.08.2025 20:40 Ответить
Трамп мощно перезаявил Димона, ждем следующий раунд.
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01.08.2025 20:44 Ответить
Время доллета до Вашингтона тоже пару минут, пока не решат вопрос с подлодками это все пустые угрозы. Просто так не потопишь, а какой-то электромагнитный импульс может сыграть роль. Океан наверное уже видят весь.
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01.08.2025 20:45 Ответить
Дотриндівся алкаш.
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01.08.2025 20:47 Ответить
Пригожин, однією кувалдою, страчу нагнав на московії!!
Яка там ЯЗ, кувалди достатньо, для алконавта з московії!
Прутень, може засвідчити!
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01.08.2025 20:51 Ответить
Бачу команда поступила на Трампа не скулити🤣🤣🤣я ж казав шо будете ще Дональду пятки лизати🤣🤣
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01.08.2025 20:51 Ответить
У меня был знакомый, который служил на подлодках. Он мне все время пытался доказать что время полёта с подлодки до Вашингтона 1 минута. Там постоянно дежурят, ещё есть какие-то подводные хребта, по которым если бахнуть вызовут необратимые процессы. Все таки мощь СССР не стоит не дооценивать. И ради Украины никто не будет рисковать.
Нужно свое оружие, а не постоянный ****** зелегского.
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01.08.2025 20:53 Ответить
И что?? От этого станет меньше ударов по Украине?? Нужно вводить пекельные санкции и разрушать экономику расии. Вот это будет действенное средство. Нет денег нет ударов!
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01.08.2025 21:11 Ответить
 
 