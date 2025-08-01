США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"На основании очень провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.
Американский лидер добавил, что слова имеют большое значение и "часто могут привести к непредсказуемым последствиям".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.
Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.
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І Нобелівська премія миру тобі гарантована
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Що у поглотітєля Фінландії на язиці, у йухла в голові.
Медведєв до3,14здівся.
Далі буде.
Москва з областю - 30 млн. Це вже 25% населення РФ.
У тому-то і хохма, що територія величезна але ***** не заселена.
Хотів написати "може, років через 5 продасть Україні пару ракет на 300 км без заборони стріляти по росії", та через 5 років він буде в домі пристарілих.
Як "світовий поліцейський" зміг перетворитись на таке недолуго-жалюгідне явище? Перші прояви були ще при Буші молодшому, можливо й раніше.
Яка там ЯЗ, кувалди достатньо, для алконавта з московії!
Прутень, може засвідчити!
Нужно свое оружие, а не постоянный ****** зелегского.