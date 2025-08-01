США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Президент США Дональд Трамп на фоне ядерных угроз заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева приказал разместить "в соответствующих регионах" американские атомные подводные лодки.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"На основании очень провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что слова имеют большое значение и "часто могут привести к непредсказуемым последствиям".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.

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