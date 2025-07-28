Медведев угрожает войной РФ с США после ультиматума Трампа для Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Х.

По его словам, Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией" и должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран".

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так политические оппоненты называли Джо Байдена. - Ред.)!" - написал Медведев.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.