Медведев угрожает войной РФ с США после ультиматума Трампа для Путина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Х.
По его словам, Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией" и должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран".
"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так политические оппоненты называли Джо Байдена. - Ред.)!" - написал Медведев.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
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0.7 як мінімум, я думаю.
Так що, "товарищ медвдев жги исчо".
Гремел трофейньій аіфон
І на груді его светилась
Медаль за город Вашингтон
А Дімон не бачить берегів.
І це добре.
Воевать чем будете ослами на ишаках?!?!😂🤡😅🤪🤣🥳
ВСУ уничтожило все запасы вооружения бывшего СССР!!!
Чтобы такое ляпнуть....
а то Киев за три дня.
хряпнул литр Финляндии и тут же понос.
Давай кончіта , продовжуй .
Як кажуть на болоті - мєлі Ємєля , твоя нєдєля .
Ее республики, как только центральная власть пошатнется, с радостью покинут многовекового угнетателя и уничтожителя коренных народов. И посыпется их федерация как карточный домик. Все произойдет мгновенно и неожиданно, даже для самих расеян. И это нормальный закономерный исторический процесс. К сожалению, мы, украинцы, сейчас живем в то время, когда этот процесс пошел.