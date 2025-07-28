РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9545 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа Угрозы Медведева
6 472 50

Медведев угрожает войной РФ с США после ультиматума Трампа для Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Х.

По его словам, Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией" и должен помнить, что РФ - "это не Израиль и даже не Иран".

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (так политические оппоненты называли Джо Байдена. - Ред.)!" - написал Медведев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин серьезно просчитался насчет Трампа, - Грэм о новом дедлайне для России

Медведев угрожает США войной после ультиматума Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Автор: 

Медведев Дмитрий (4122) россия (96709) США (27589) Трамп Дональд (6052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
О, Фінляндію він сьогодні точно вже переміг.
0.7 як мінімум, я думаю.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:05 Ответить
+11
Мєдвєд, браво!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 21:05 Ответить
+11
показать весь комментарий
28.07.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, Фінляндію він сьогодні точно вже переміг.
0.7 як мінімум, я думаю.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:05 Ответить
Та коли ж воно вже згорить від тієї горілки?
показать весь комментарий
28.07.2025 21:31 Ответить
Як людина з медичною освітою, я б його дослідив. Якийсь незрозумілий феномен. Давно має здохнути.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:37 Ответить
Гидроцефалия - это состояние, характеризующееся избыточным скоплением спинномозговой жидкости (ликвора) в желудочках головного мозга. Это может приводить к увеличению размеров желудочков и повышению давления на мозг, что, в свою очередь, может вызвать различные неврологические нарушения
показать весь комментарий
28.07.2025 22:03 Ответить
чому, алконавти можуть бухати і довго жити
показать весь комментарий
28.07.2025 22:21 Ответить
ні, ні хай живе недолуге, бо воно своїми балачками допомагає Україні.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:06 Ответить
Мєдвєд, браво!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 21:05 Ответить
Це як вова сьогодні наближає свій здець навіть для свого лохторату
показать весь комментарий
28.07.2025 21:08 Ответить
зеньки уже залил????
показать весь комментарий
28.07.2025 21:06 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 21:06 Ответить
мєдвєдєву треба поміняти прізвище на шавкін на другу він не тягне.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:07 Ответить
ну нам легше буде, якщо кацапи на 2 фронта воювати будуть.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:07 Ответить
Дімка Бутилка молодець))Давай,зли рудого)може виграєш)))
показать весь комментарий
28.07.2025 21:08 Ответить
Це не він, це білочка
показать весь комментарий
28.07.2025 21:20 Ответить
Головне результат)))
показать весь комментарий
28.07.2025 21:31 Ответить
Я повністю на стороні медведя. Американським збройним силам треба відновити навички ведення бойових дій. Тренування в реальних бойових умовах. А, так звана, "рф" буде в якості тренувальної мишені.
Так що, "товарищ медвдев жги исчо".
показать весь комментарий
28.07.2025 21:09 Ответить
Вашингтон він за скільки днів планує взяти? Трохи більше трьох днів, так собі гадаю.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:11 Ответить
Хмелел солдат, слеза катилась,
Гремел трофейньій аіфон
І на груді его светилась
Медаль за город Вашингтон
показать весь комментарий
28.07.2025 21:16 Ответить
Ага. Вже бачу як кацапські калічвійська закидують крюки і костилі і деруться на американські авіаносці
показать весь комментарий
28.07.2025 21:11 Ответить
На абардаж беруть. За щоку.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:17 Ответить
Блеф...блеф....і ще раз блеф. Це єдине на що може розраховувати кремлівська шелупонь,знаючи хто зараз при владі в США.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:12 Ответить
S amerikoj kacapi sobralis vojevat
показать весь комментарий
28.07.2025 21:12 Ответить
Мабуть путлєр дав йому по ***** мішалкою - чого мовчиш? - от і насипає - недороблене
показать весь комментарий
28.07.2025 21:14 Ответить
Дєрьмо з під жовтої курки.Раша це жопа,Ізраїль це як лице Чи можна лице зрівняти з жопою.Та і завдяки Ірану ви отримали "шахеди"та технології до них.Алкаш кончений ти пирхаєш проти США тільки тому що маєш ядерну зброю Ти спроси в своїх отприсків,в Кабаєвой,чи готова вона положити в землю дітей своїх і пуйла,чи ти до цього готовий.Краще прийми на груди "бояришника" і в люлю.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:16 Ответить
ООО!!! Я хочу це побачити прямо зараз!!!! Мочи, дімулька, мочи. Жириновського ж немає, хтось повинен публіку "развлєкать"
показать весь комментарий
28.07.2025 21:18 Ответить
Жирік добре знав, коли патякати, а коли треба прикинутися ганчіркою.
А Дімон не бачить берегів.

І це добре.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:21 Ответить
у вас правильна аналітика. я теж так розумію.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:00 Ответить
Другому я попросив би більше не наливати, а цьому можна більше і краще стекломою
показать весь комментарий
28.07.2025 21:18 Ответить
Вважаю, США мають капітулювати!
показать весь комментарий
28.07.2025 21:18 Ответить
🤣
показать весь комментарий
28.07.2025 21:56 Ответить
Це добре. Чим частіше цей алконавт плюється лайном у Трампа, тим краще.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:20 Ответить
Після другої пляшки перевозбудився
показать весь комментарий
28.07.2025 21:20 Ответить
О, Димонку - бадминтонистку из запоя вывели)))
показать весь комментарий
28.07.2025 21:21 Ответить
Ведмедів він такий,грізний як пляшку "Фінляндії" 0,7 подужає! Але ж вочевидь забув мамашину настанову: дімочка,ти закусюй!
показать весь комментарий
28.07.2025 21:23 Ответить
Та не смешите, какие 0,7?! Там 3 рюмки по 50гр и в ,люлю, упал под стол! Там росту вроде 160см на каблуках в 5 см! Ошлепок с табуретки свет включать.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:34 Ответить
місце жиріка порожнє не може бути, царю потрібен придворний шут який буде страшити світ від його імені.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:13 Ответить
Помню был один африканский диктатор, который объявил войну США а на следующий день объявил себя победителем.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:28 Ответить
Переклад гімну правлячого в Афганістані режиму Талібан, з яким у рашистської пітьми відносини "вась-вась":

показать весь комментарий
28.07.2025 21:33 Ответить
тільки й пісеньки залишилось співати і пофігу що советів(в тому числі і українців) загинуло ну тисяч 50 а афганців 3.5 млн, в основному цивільних жінок та дітей.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:17 Ответить
А шо ***** не может сам сказать Трампону Трампаксу по телефону?!
Воевать чем будете ослами на ишаках?!?!😂🤡😅🤪🤣🥳
ВСУ уничтожило все запасы вооружения бывшего СССР!!!
показать весь комментарий
28.07.2025 21:35 Ответить
Что он пьет, мы знаем, а вот что он курит - загадка.
Чтобы такое ляпнуть....
показать весь комментарий
28.07.2025 21:38 Ответить
А с боярышником этот мелкорослый справиться?
а то Киев за три дня.
хряпнул литр Финляндии и тут же понос.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:42 Ответить
Ну ну .!! Алкан зараз якраз робить все щоб трампа розізлити . Він одного разу вже намолов своїм дурним язиком , що буквально вже наступного дня довелося виправдовуватися . Тепер знову за старе ...
Давай кончіта , продовжуй .
Як кажуть на болоті - мєлі Ємєля , твоя нєдєля .
показать весь комментарий
28.07.2025 21:54 Ответить
це вже було. те що алкаш каже, це добре для України. нехай ці теревені передадуть трампу.
показать весь комментарий
28.07.2025 21:56 Ответить
Недоросток....
показать весь комментарий
28.07.2025 22:01 Ответить
Да, не Иран, думаю, если говорить о военной, политической "силе", то Иран уже посильнее будет, чем расия. Кстати, и население Ирана 90 миллионов, но оно в основном персы, он монолитный, а не фрагментарная расия, где самих расеян-то, которые действительно считают расею своей родиной, на самом деле, не так уж и много.
Ее республики, как только центральная власть пошатнется, с радостью покинут многовекового угнетателя и уничтожителя коренных народов. И посыпется их федерация как карточный домик. Все произойдет мгновенно и неожиданно, даже для самих расеян. И это нормальный закономерный исторический процесс. К сожалению, мы, украинцы, сейчас живем в то время, когда этот процесс пошел.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:12 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2025 22:22 Ответить
І шо ,на Америку теж будете "наступать на самакатах і аслах"
показать весь комментарий
28.07.2025 22:23 Ответить
Хотілось би на це подивитися. Поп-корн ще візьму.
показать весь комментарий
28.07.2025 22:24 Ответить
 
 