Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережі Х.
За його словами, Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією" і має пам'ятати, що РФ – "це не Ізраїль і навіть не Іран".
"Кожен новий ультиматум –– це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так політичні опоненти називали Джо Байдена - ред.)!" - написав Медведєв.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.
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0.7 як мінімум, я думаю.
матьЄрісвиноматки впітивают стєкломой, дінатурат, а бояра єто вААЩє пойло бАгов, мля
Так що, "товарищ медвдев жги исчо".
Гремел трофейньій аіфон
І на груді его светилась
Медаль за город Вашингтон
А Дімон не бачить берегів.
І це добре.
Воевать чем будете ослами на ишаках?!?!😂🤡😅🤪🤣🥳
ВСУ уничтожило все запасы вооружения бывшего СССР!!!
Чтобы такое ляпнуть....
а то Киев за три дня.
хряпнул литр Финляндии и тут же понос.
Давай кончіта , продовжуй .
Як кажуть на болоті - мєлі Ємєля , твоя нєдєля .
Ее республики, как только центральная власть пошатнется, с радостью покинут многовекового угнетателя и уничтожителя коренных народов. И посыпется их федерация как карточный домик. Все произойдет мгновенно и неожиданно, даже для самих расеян. И это нормальный закономерный исторический процесс. К сожалению, мы, украинцы, сейчас живем в то время, когда этот процесс пошел.
Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити -
прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"...