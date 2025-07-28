Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережі Х.

За його словами, Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією" і має пам'ятати, що РФ – "це не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен новий ультиматум –– це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так політичні опоненти називали Джо Байдена - ред.)!" - написав Медведєв.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.