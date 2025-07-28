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Медведєв погрожує війною РФ зі США після ультиматуму Трампа для Путіна

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережі Х.

За його словами, Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією" і має пам'ятати, що РФ – "це не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен новий ультиматум –– це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так політичні опоненти називали Джо Байдена - ред.)!" - написав Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем про новий дедлайн для Росії

Медведєв погрожує США війною після ультиматуму Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Автор: 

Медведєв Дмитро (1933) росія (66902) США (23905) Трамп Дональд (6553)


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Топ коментарі
+31
О, Фінляндію він сьогодні точно вже переміг.
0.7 як мінімум, я думаю.
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28.07.2025 21:05 Відповісти
+16
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28.07.2025 21:06 Відповісти
+11
Мєдвєд, браво!!!
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28.07.2025 21:05 Відповісти
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О, Фінляндію він сьогодні точно вже переміг.
0.7 як мінімум, я думаю.
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28.07.2025 21:05 Відповісти
Та коли ж воно вже згорить від тієї горілки?
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28.07.2025 21:31 Відповісти
Як людина з медичною освітою, я б його дослідив. Якийсь незрозумілий феномен. Давно має здохнути.
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28.07.2025 21:37 Відповісти
Гидроцефалия - это состояние, характеризующееся избыточным скоплением спинномозговой жидкости (ликвора) в желудочках головного мозга. Это может приводить к увеличению размеров желудочков и повышению давления на мозг, что, в свою очередь, может вызвать различные неврологические нарушения
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28.07.2025 22:03 Відповісти
чому, алконавти можуть бухати і довго жити
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28.07.2025 22:21 Відповісти
ні, ні хай живе недолуге, бо воно своїми балачками допомагає Україні.
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28.07.2025 22:06 Відповісти
Не знаю чим воно допомагає, але в труні воно б більше подобалося багатьом думаю...
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28.07.2025 23:14 Відповісти
Цей недомірок закальонний, як і всі кацапи. З иАлАком матьЄрі свиноматки впітивают стєкломой, дінатурат, а бояра єто вААЩє пойло бАгов, мля
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28.07.2025 22:50 Відповісти
Мєдвєд, браво!!!
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28.07.2025 21:05 Відповісти
Це як вова сьогодні наближає свій здець навіть для свого лохторату
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28.07.2025 21:08 Відповісти
зеньки уже залил????
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28.07.2025 21:06 Відповісти
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28.07.2025 21:06 Відповісти
мєдвєдєву треба поміняти прізвище на шавкін на другу він не тягне.
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28.07.2025 21:07 Відповісти
На мастосраное моськин, ат мардовскава моська - медведь. 🤣🤣🤣
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28.07.2025 22:43 Відповісти
ну нам легше буде, якщо кацапи на 2 фронта воювати будуть.
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28.07.2025 21:07 Відповісти
Дімка Бутилка молодець))Давай,зли рудого)може виграєш)))
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28.07.2025 21:08 Відповісти
Це не він, це білочка
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28.07.2025 21:20 Відповісти
Головне результат)))
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28.07.2025 21:31 Відповісти
Я повністю на стороні медведя. Американським збройним силам треба відновити навички ведення бойових дій. Тренування в реальних бойових умовах. А, так звана, "рф" буде в якості тренувальної мишені.
Так що, "товарищ медвдев жги исчо".
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28.07.2025 21:09 Відповісти
Вашингтон він за скільки днів планує взяти? Трохи більше трьох днів, так собі гадаю.
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28.07.2025 21:11 Відповісти
Хмелел солдат, слеза катилась,
Гремел трофейньій аіфон
І на груді его светилась
Медаль за город Вашингтон
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28.07.2025 21:16 Відповісти
Ага. Вже бачу як кацапські калічвійська закидують крюки і костилі і деруться на американські авіаносці
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28.07.2025 21:11 Відповісти
На абардаж беруть. За щоку.
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28.07.2025 21:17 Відповісти
Блеф...блеф....і ще раз блеф. Це єдине на що може розраховувати кремлівська шелупонь,знаючи хто зараз при владі в США.
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28.07.2025 21:12 Відповісти
S amerikoj kacapi sobralis vojevat
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28.07.2025 21:12 Відповісти
Мабуть путлєр дав йому по ***** мішалкою - чого мовчиш? - от і насипає - недороблене
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28.07.2025 21:14 Відповісти
Дєрьмо з під жовтої курки.Раша це жопа,Ізраїль це як лице Чи можна лице зрівняти з жопою.Та і завдяки Ірану ви отримали "шахеди"та технології до них.Алкаш кончений ти пирхаєш проти США тільки тому що маєш ядерну зброю Ти спроси в своїх отприсків,в Кабаєвой,чи готова вона положити в землю дітей своїх і пуйла,чи ти до цього готовий.Краще прийми на груди "бояришника" і в люлю.
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28.07.2025 21:16 Відповісти
ООО!!! Я хочу це побачити прямо зараз!!!! Мочи, дімулька, мочи. Жириновського ж немає, хтось повинен публіку "развлєкать"
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28.07.2025 21:18 Відповісти
Жирік добре знав, коли патякати, а коли треба прикинутися ганчіркою.
А Дімон не бачить берегів.

І це добре.
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28.07.2025 21:21 Відповісти
у вас правильна аналітика. я теж так розумію.
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28.07.2025 22:00 Відповісти
Другому я попросив би більше не наливати, а цьому можна більше і краще стекломою
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28.07.2025 21:18 Відповісти
Вважаю, США мають капітулювати!
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28.07.2025 21:18 Відповісти
🤣
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28.07.2025 21:56 Відповісти
Щоб не ескалювати пуйлєра на ядєрку
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28.07.2025 23:01 Відповісти
і віддати їм пару штатів
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28.07.2025 23:25 Відповісти
Це добре. Чим частіше цей алконавт плюється лайном у Трампа, тим краще.
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28.07.2025 21:20 Відповісти
Після другої пляшки перевозбудився
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28.07.2025 21:20 Відповісти
О, Димонку - бадминтонистку из запоя вывели)))
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28.07.2025 21:21 Відповісти
Ведмедів він такий,грізний як пляшку "Фінляндії" 0,7 подужає! Але ж вочевидь забув мамашину настанову: дімочка,ти закусюй!
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28.07.2025 21:23 Відповісти
Та не смешите, какие 0,7?! Там 3 рюмки по 50гр и в ,люлю, упал под стол! Там росту вроде 160см на каблуках в 5 см! Ошлепок с табуретки свет включать.
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28.07.2025 21:34 Відповісти
місце жиріка порожнє не може бути, царю потрібен придворний шут який буде страшити світ від його імені.
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28.07.2025 22:13 Відповісти
Помню был один африканский диктатор, который объявил войну США а на следующий день объявил себя победителем.
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28.07.2025 21:28 Відповісти
Переклад гімну правлячого в Афганістані режиму Талібан, з яким у рашистської пітьми відносини "вась-вась":

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28.07.2025 21:33 Відповісти
тільки й пісеньки залишилось співати і пофігу що советів(в тому числі і українців) загинуло ну тисяч 50 а афганців 3.5 млн, в основному цивільних жінок та дітей.
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28.07.2025 22:17 Відповісти
А шо ***** не может сам сказать Трампону Трампаксу по телефону?!
Воевать чем будете ослами на ишаках?!?!😂🤡😅🤪🤣🥳
ВСУ уничтожило все запасы вооружения бывшего СССР!!!
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28.07.2025 21:35 Відповісти
Что он пьет, мы знаем, а вот что он курит - загадка.
Чтобы такое ляпнуть....
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28.07.2025 21:38 Відповісти
А с боярышником этот мелкорослый справиться?
а то Киев за три дня.
хряпнул литр Финляндии и тут же понос.
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28.07.2025 21:42 Відповісти
Ну ну .!! Алкан зараз якраз робить все щоб трампа розізлити . Він одного разу вже намолов своїм дурним язиком , що буквально вже наступного дня довелося виправдовуватися . Тепер знову за старе ...
Давай кончіта , продовжуй .
Як кажуть на болоті - мєлі Ємєля , твоя нєдєля .
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28.07.2025 21:54 Відповісти
це вже було. те що алкаш каже, це добре для України. нехай ці теревені передадуть трампу.
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28.07.2025 21:56 Відповісти
Недоросток....
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28.07.2025 22:01 Відповісти
Да, не Иран, думаю, если говорить о военной, политической "силе", то Иран уже посильнее будет, чем расия. Кстати, и население Ирана 90 миллионов, но оно в основном персы, он монолитный, а не фрагментарная расия, где самих расеян-то, которые действительно считают расею своей родиной, на самом деле, не так уж и много.
Ее республики, как только центральная власть пошатнется, с радостью покинут многовекового угнетателя и уничтожителя коренных народов. И посыпется их федерация как карточный домик. Все произойдет мгновенно и неожиданно, даже для самих расеян. И это нормальный закономерный исторический процесс. К сожалению, мы, украинцы, сейчас живем в то время, когда этот процесс пошел.
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28.07.2025 22:12 Відповісти
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28.07.2025 22:22 Відповісти
І шо ,на Америку теж будете "наступать на самакатах і аслах"
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28.07.2025 22:23 Відповісти
Хотілось би на це подивитися. Поп-корн ще візьму.
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28.07.2025 22:24 Відповісти
Мєдвєдєв схоже допився до чортиків...продовжує вважати що нарассєя - Втарая армия мира"..😁
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28.07.2025 22:34 Відповісти

Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається, але мушу те зробити -
прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть: "Родіна"...
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28.07.2025 23:07 Відповісти
скоріше б вже)
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28.07.2025 23:27 Відповісти
 
 