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Новости Угрозы Медведева
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Рубио об угрозах Медведева: Он провокатор и незначительная личность

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева из-за ультиматума Трампа Путину не имеют значения.

Об этом он сказал в интервью Fox Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Рубио, Медведев, "по сути, не является значимым игроком в российской политике".

"Он не принимает решений. Он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили", - сказал чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грэм ответил на угрозы Медведева. Тот в ответ назвал сенатора США "дедушкой"

Рубио напомнил, что Медведев был четыре года президентом России, но назвал его "временным заместителем" Путина: "Поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения".

"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние там, но он является провокатором", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, и добавил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4124) россия (96746) Рубио Марко (251)


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Топ комментарии
+5
"Я убью тєбя, водочнік!"
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31.07.2025 21:00 Ответить
+4
Рубіо опустив дімона на дно бутилки
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31.07.2025 20:58 Ответить
+3
так и есть но какого хера трампушка реагирует на этого дебила? Вы ему посоветуйте еще на высеры соловьева коментировать для полноты картины
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31.07.2025 20:57 Ответить
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так и есть но какого хера трампушка реагирует на этого дебила? Вы ему посоветуйте еще на высеры соловьева коментировать для полноты картины
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31.07.2025 20:57 Ответить
Мєдвєдєв, на відміну від Соловйова державний діяч та бувший Президент.
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31.07.2025 20:59 Ответить
он никто так как в раше всего один человек решает всю политику. Весь остальной бомонд для мебели
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31.07.2025 21:03 Ответить
і у якості пєвчих птіц, які гладять

.
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31.07.2025 21:17 Ответить
гладять

.
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31.07.2025 21:19 Ответить
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31.07.2025 21:21 Ответить
нє смєшно, товаріщь !

клятий ШІ !

.
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31.07.2025 21:41 Ответить
Це не знімає з нього відповідальності за його слова.
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31.07.2025 21:25 Ответить
а какого хрєна ви тут пишете ?
ото ж !

Старому треба з кимись полаятись на форумі, не з Маланкою ж, бо може ще й одержати качалкою

.
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31.07.2025 21:03 Ответить
как вариант Старику из асашай скучно и хочется с кемто немножео поругаться. Бункерный дед его игнорит поэтому и всякие медведы тоже подойдут ))
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31.07.2025 21:05 Ответить
👍🏿
бо в Старого від того гольфа вже ноги опухли
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31.07.2025 21:16 Ответить
Рубіо опустив дімона на дно бутилки
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31.07.2025 20:58 Ответить
Не. )(уймон скоро вилізе з пляшки і знову буде лапу смоктати з виsерами.
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31.07.2025 21:12 Ответить
Дарма Трамп взагалі приділяє увагу висьорам алкодімона на бодуні, загашеного Фінляндією
не його рівень
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31.07.2025 20:58 Ответить
Навпаки, хай реагує. Цей алкаш такого наговорить, що може дійсно налаштувати тампона на більші дії, ніж він взагалі планував.
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31.07.2025 21:03 Ответить
алканавт дімон чеше виключно з метою сподобатись ***** та не бути посадженим на пляшку, бо є за що
думок ***** дімон не підсвічує, він по суті ніхто, придворний блазень, який лише намагається імітувати здохлого жиріка
реагувати лідеру США на алканавта не комільфо
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31.07.2025 21:07 Ответить
Так, саме тому якщо його спіч спровокує тампона на якісь більші дії, це ще і спричинить конфлікт між дімоном та пупой. Цеж просто він він ситуація.
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31.07.2025 21:16 Ответить
не спровокує, рудий лише у соцмережі потренує алкодімона, а от ***** тупо рже з рудого донні
уявіть собі, щоби ***** відреагував на висьори бухого хегсета - unreal
а от у Штатах усі б ржали з *****, що той опустився до рівня хегсета
тому, треба щоби бухий хегсет відповідав бухому демону
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31.07.2025 21:22 Ответить
Ого, ви так впевнено кажете, ніби свічку тримаєте під час їхніх розмов. Тобто, ви вважаєте, що тампон відповідає на ті коменти просто так, типу йому нема що робити? Точно, він же завжди дуже багато уваги звертає на нічого не вартих осіб. Це у нього хобі таке? Якщо дімон спровокує тампона на якісь додаткові дії, пупа не буде йому вдячний. Пройшли часи заяв, що "чим більше санкцій, тим краще". Там вже за це морди бьють. Тому алкашу буде боляче, якщо щось станеться з-за його дописів.
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31.07.2025 21:27 Ответить
Президенту США комунікацію треба здійснювати із рівними собі, а не з придворними блазнями
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31.07.2025 21:28 Ответить
Рубіо не розуміє, що погрози мєдвєдєва підтримують 140 мільйонів кацапської сарани.
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31.07.2025 20:59 Ответить
якби того мєдвєдєва не було б, то його мала б придумати якась китайська фірма, як ту страшилку ла-ла-бу, чи як там її, щоб Старому Чубчику та його команді було б з ким лаятись

.
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31.07.2025 21:00 Ответить
"Я убью тєбя, водочнік!"
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31.07.2025 21:00 Ответить
димон, ****, опасный. заставил микеила в прямом эфире галстук сожрать
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31.07.2025 21:02 Ответить
медвед це голос з підворотні - нагуя його цитують якшо його слова не мають значення - мало хто шо на рашці ляпає
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31.07.2025 21:03 Ответить
Ви що, ніколи не лаялись з собаками з-під паркану ?

.
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31.07.2025 21:05 Ответить
До нього був жирик тепер медвед - рупори рашки
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31.07.2025 21:06 Ответить
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31.07.2025 21:07 Ответить
Як казав Мюнхаузен (Янковскій): "Нє то."((
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31.07.2025 21:08 Ответить
Там не дімон гонить на США, а ***** через його акаунт.
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31.07.2025 21:11 Ответить
<******* сьогодні звернеться з важливою заявою - ймовірно, вона міститиме відповідь на погрози Трампа, - росЗМІ з посиланням на Пєскова (c)
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31.07.2025 21:11 Ответить
І відповідь буде одна- більше ракет і шахедів по українським дітиськам і більше горілки недімону.
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31.07.2025 21:18 Ответить
Дімон даже в п'яному угарі нічого не буде робити без команди фас. Це шавка ху...ла яка привикла до команд, за що отримує дозвіл на бояришнік або стекломий.
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31.07.2025 21:16 Ответить
Так недімона ще поки не возили мордою по його ж лайну).
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31.07.2025 21:17 Ответить
А кто Рубио? Медвед то алкаш и кукла, но Рубио такая же шмара если посмотреть на нее. Рубио, неважно кто алкаш-медвед, главное у него есть ядерное оружие.
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31.07.2025 21:22 Ответить
Реєстрація: 31.07.2025
Лєнка, ти сьогодні зареєструвалася на сайті щоб підтримати алкодімона!?
Сохнеш по ньому?
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31.07.2025 21:29 Ответить
Марк Твен цитата: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. "
Это один в один нынешняя ситуация. Тут скорее Трамп с Рубио опустились до уровня придворного алкаша, затевая с ним перепалку в соцсетях. Димон как раз на своем месте и на своем уровне. Предыдущая администрация вообще не замечала эту перхоть. Уровень нынешней... впрочем и так все понятно.(
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31.07.2025 21:33 Ответить
Нарешті капітолійські гармати гатять по правильних координатах.
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31.07.2025 21:35 Ответить
Ще одна незначуща особа...
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31.07.2025 21:35 Ответить
жЮля!
жЮля!
...***** блохаста !

.
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31.07.2025 21:45 Ответить

ну чого блохаста ?
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31.07.2025 21:50 Ответить
Він алкаш
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31.07.2025 21:47 Ответить

Зустрічаються двоє крокодилів:
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни...
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31.07.2025 21:48 Ответить
 
 