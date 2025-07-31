Рубио об угрозах Медведева: Он провокатор и незначительная личность

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева из-за ультиматума Трампа Путину не имеют значения.

Об этом он сказал в интервью Fox Radio, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению Рубио, Медведев, "по сути, не является значимым игроком в российской политике".

"Он не принимает решений. Он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили", - сказал чиновник.

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Рубио напомнил, что Медведев был четыре года президентом России, но назвал его "временным заместителем" Путина: "Поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения".

"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние там, но он является провокатором", - подчеркнул госсекретарь.

Рубио усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, и добавил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.

Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.

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