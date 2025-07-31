Рубио об угрозах Медведева: Он провокатор и незначительная личность
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева из-за ультиматума Трампа Путину не имеют значения.
Об этом он сказал в интервью Fox Radio, сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению Рубио, Медведев, "по сути, не является значимым игроком в российской политике".
"Он не принимает решений. Он не участвует ни в каких встречах или переговорах, которые мы проводили", - сказал чиновник.
Рубио напомнил, что Медведев был четыре года президентом России, но назвал его "временным заместителем" Путина: "Поэтому я бы не назвал его важным лицом, принимающим решения".
"Но с другой стороны, очевидно, что он когда-то занимал эту должность и до сих пор имеет определенную роль во власти, и его слова будут иметь влияние там, но он является провокатором", - подчеркнул госсекретарь.
Рубио усомнился, что слова Медведева являются официальной позицией России, и добавил, что они вряд ли "будут иметь какое-то значение".
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на новый ультиматум президента США Дональда Трампа для российского диктатора Путина пригрозил США войной.
Сенатор Линдси Грэм ответил на его угрозы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
клятий ШІ !
.
ото ж !
Старому треба з кимись полаятись на форумі, не з Маланкою ж, бо може ще й одержати качалкою
.
бо в Старого від того гольфа вже ноги опухли
не його рівень
думок ***** дімон не підсвічує, він по суті ніхто, придворний блазень, який лише намагається імітувати здохлого жиріка
реагувати лідеру США на алканавта не комільфо
уявіть собі, щоби ***** відреагував на висьори бухого хегсета - unreal
а от у Штатах усі б ржали з *****, що той опустився до рівня хегсета
тому, треба щоби бухий хегсет відповідав бухому демону
.
.
Лєнка, ти сьогодні зареєструвалася на сайті щоб підтримати алкодімона!?
Сохнеш по ньому?
Это один в один нынешняя ситуация. Тут скорее Трамп с Рубио опустились до уровня придворного алкаша, затевая с ним перепалку в соцсетях. Димон как раз на своем месте и на своем уровне. Предыдущая администрация вообще не замечала эту перхоть. Уровень нынешней... впрочем и так все понятно.(
жЮля!
...***** блохаста !
.
ну чого блохаста ?
Зустрічаються двоє крокодилів:
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни...