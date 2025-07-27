Трамп теряет терпение из-за Путина, потому что хочет окончания войны, - Рубио

Из-за отсутствия результата от контактов с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп теряет терпение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил он, Трамп до сих пор заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Лидер США хочет увидеть конкретные действия, которые будут нацелены именно на это.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - заверил Рубио.

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Кроме того, госсекретарь США добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

"Время действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил Рубио.