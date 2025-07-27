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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп теряет терпение из-за Путина, потому что хочет окончания войны, - Рубио

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Из-за отсутствия результата от контактов с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп теряет терпение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Как отметил он, Трамп до сих пор заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Лидер США хочет увидеть конкретные действия, которые будут нацелены именно на это.

"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - заверил Рубио.

Также читайте: Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио, - FT

Кроме того, госсекретарь США добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.

"Время действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил Рубио.

Автор: 

путин владимир (31755) Трамп Дональд (6047) Рубио Марко (250)


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Топ комментарии
+20
А що, є люди,які повірять старому пирдуну Трампидлу, який до всього хворіє старечою деменцією? Воно є хозяїном свого слова. Захотів - дав, захотів - забрав. Що Трампидло говорило про нашого найвеличнішого? А що він прокукурікав на другий день?
Пока Трампон не наїде на фюрера кацапського свинорейху *****, ну хочаби санкціями, ось тоді можливо буде вважати, що Трампон не звіздабол
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27.07.2025 07:26 Ответить
+18
дай більше зброї і ми закопаємо цей кусок гавна
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27.07.2025 07:27 Ответить
+16
Нехай скоріш втрачає.
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27.07.2025 07:22 Ответить
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Нехай скоріш втрачає.
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27.07.2025 07:22 Ответить
і шо буде? напудить собі в штани?
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27.07.2025 14:10 Ответить
А що, є люди,які повірять старому пирдуну Трампидлу, який до всього хворіє старечою деменцією? Воно є хозяїном свого слова. Захотів - дав, захотів - забрав. Що Трампидло говорило про нашого найвеличнішого? А що він прокукурікав на другий день?
Пока Трампон не наїде на фюрера кацапського свинорейху *****, ну хочаби санкціями, ось тоді можливо буде вважати, що Трампон не звіздабол
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27.07.2025 07:26 Ответить
на рахунок піаніста диктатора він правий
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27.07.2025 07:28 Ответить
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27.07.2025 08:52 Ответить
дай більше зброї і ми закопаємо цей кусок гавна
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27.07.2025 07:27 Ответить
х*йло смотри! бо трампець лупне! и мало не покажется!
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27.07.2025 07:30 Ответить
Хіба що очима.
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27.07.2025 07:46 Ответить
Рубіо - факір, який заклинає гадюку... Ну, нехай, кращого в цій ситуації придумати складно.
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27.07.2025 07:43 Ответить
Локшина
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27.07.2025 07:43 Ответить
Станом на ранок 27 липня сосія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 049 000 оркі (920 за добу)
За добу - мізер броні, трохи арти, солідно іншого автотранспорту...
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27.07.2025 07:48 Ответить
десь накопичують зброю,якщо мясними штурмами воюють.і тим більше )(уло обявисть безтрокову мобілізацію
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27.07.2025 08:19 Ответить
Та якби тільки ці підорги дохли..
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27.07.2025 08:55 Ответить
Ага. Ти ще розкажи про ескулапів чудотворців і воскрєсітєлєй русні.
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27.07.2025 19:25 Ответить
І чому це немає результатів?
Після кожного такого«контакту»трампа і путіна посилюється обстріл України..
Сьогоді у нас зранку все літає...
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27.07.2025 07:54 Ответить
Ніфіга Рудий нарцис робити не буде. І 50 днів, і відкладення санкцій- все для феноменального кореша Х....Владимировича 1
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27.07.2025 07:56 Ответить
Трамп шизофренік. Він насправді думає що він повелитель світу. Це не жарт.
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27.07.2025 08:04 Ответить
трамп нарцис, як і зеля. шизофренік путя.
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27.07.2025 09:00 Ответить
Як Ви його ласково - "путя"... Був він )(уйлом, )(уйлом і помре.
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27.07.2025 12:49 Ответить
6 аккаунтів в перманенті за критику зе та путі.

Набридло..
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27.07.2025 14:04 Ответить
В нього ше того терпіння вагон і маленька теліжка - якби хотів - давно б закінчив
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27.07.2025 08:05 Ответить
от втратун... чи втрачун...
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27.07.2025 08:06 Ответить
П...дун.
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27.07.2025 12:19 Ответить
Премьер Камбоджи Хун Манет подтвердил, что Пномпень и Бангкок договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве Трампа.
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27.07.2025 08:06 Ответить
нанайськи мальчики, був такий номер
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27.07.2025 08:25 Ответить
Це ті двоє з 200 що "в черзі до дупи Трампа"?
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27.07.2025 19:29 Ответить
Терпеливый… гат)
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27.07.2025 08:10 Ответить
терпи трампуха...Дай )(уйлу ще 150 днів подумати
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27.07.2025 15:28 Ответить
щось не дуже то і видно...що втрачає терпіння..одні балачки..то два тижні...то 50 днів..а потім ще 100 днів добавить..
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27.07.2025 08:16 Ответить
Чого це втрачає? 50 діб ще не пройші шоб втрачати. Ба ьільш, я впевнений шо на початку 51 дрби він потужно та прекрасно введе санкціі у вигляді додалкових 100 діб для дпузякі *****. У цьому він один до одного незламний як наш Ze.
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27.07.2025 08:37 Ответить
на трумпа всім покуй
завали ***** старий рудий *****
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27.07.2025 08:44 Ответить
трампон - це той, хто з'їв мотузку та ні як не викакає...
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27.07.2025 09:01 Ответить
"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - запевнив Рубіо. Джерело: https://censor.net/ua/n3565465

Це його війна з тих пір, як був підписаний Будапештський меморандум, хто б там що не говорив...
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27.07.2025 09:01 Ответить
По "краснову" вже давно файли Епштейна плачуть, а він досі Нобеля миру для себе вичавучує.
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27.07.2025 09:08 Ответить
Разум утратив давно...А тепер не втрачає терпіння...Скоро почне під себе ходити...
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27.07.2025 09:31 Ответить
Займався краще б своїм гольфом, старий дурень.
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27.07.2025 09:48 Ответить
...так чому ж тр не виконує свою обіцянку-цяцянку завалити Україну *********** зброєю, а на томість завалює Україну, надаючи пу ці дві неділі, 50 днів... потім на 51-й день пу ще щось пообіцяє і попросить час... щоб щось обговорити, проробити...
і як в пісні про попа і собаку
Де ам.зброя, де ракети ???
...санкції... діють...часто густо як мертвому припарки: про це свідчать компоненти в дронах і ракетах...зі всього світу, особливо китаю, які чудовим шляхом продовжує отримувати пу..
Прикро дуже прикро
Після буд.меморандуму а ні слово, а ні папір з підписом сильних мира цього ...пшик і ганьба.
Мир можливий тільки через силу.
Пу мріє отримати не просто 4 області, але і їхнє визнання расейськими + роззброєння України, щоб через деякий час, як нож в масло увійти і за три дні захапати рештки, адже без зброї, фактично без армії, поза блоками... голими руками не повоюєшь.

Так про що домовлятися?

Чи не розуміє 47й що пу ні за які плюшки не погодиться на збереження, тим паче посилення ЗСУ західною зброєю, навчанням, адже саме ЗСУ ставлять хрест на його вологих мріях відродити імперію і повернути взад бранців, які вирвались на волю з соц.табору...
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27.07.2025 09:55 Ответить
таке саме брехло,як і наш зельоний нелох.
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27.07.2025 10:03 Ответить
росія отримує значні прибутки від нафтопроводу "Дружба", який транспортує нафту з росії до Європи, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, попри санкції. За оцінками, лише на постачаннях нафти через "Дружбу" Росія щорічно заробляє близько $6 мільярдів.
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27.07.2025 10:04 Ответить
Трамп втрачає терпіння 50 днів, тоді ще 50 і так далі, а наші воїни гинуть захищаючи Україну.
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27.07.2025 10:04 Ответить
🤣 такі заяви викликають стурбованість та занепокоєння!!!!!!!! Я потребую реабілітації🤣
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27.07.2025 10:18 Ответить
Може з втраченим терпінням в цеї рудої шльондри з'являться яйця..
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27.07.2025 11:24 Ответить
ну да. тока если он будет свое терпение утрачивать еще лет 5 нам єто мало поможет
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27.07.2025 11:42 Ответить
Та певно, що "втрачає терпіння". Тут нобелівка була на носі, а якась моль весь кайф зіпсувала. Але ще не пізно...
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27.07.2025 11:44 Ответить
...слова про те, що тр втрачає терпець...і що це не ЙОГО війна сумні більш, чим здається на перший погляд: це означає що
- світовий поліцейський здувся і !!! що не існує приємственності влади: наступний през легко може все заперечити, звалити на ...сонного наступника і так до сьмого коліна і...поставити все з ног на голову...
то хто ж зараз повіре мінливому як флюгер дядьки сему... і погодиться не розробляти і не накопичувати ЯО?
хто в загалі повіріть в існування міжн права і в устав оон, коли бал править право сильного, підкриплене ядеркой з погрозою, що не дістанешься ти нікому і нам не потрібен мир, в якому нас не має, що в перекладі з путінськой мови значить - де расєя не пуп Землі.
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27.07.2025 11:58 Ответить
Думаю що у трампона терпіння вистачить надовго,адже такий собі небіжчик Епштейн,на своєму приватному острові,записував відео сексуальних розваг "еліти" ,включно з педофілією, на тих відео президент Клінтон,екскерівник цру Бернс та мабуть багато бувших та діючих політиків.Епштейн тісно співпрацював з кацапами,тому найімовірніше вони мають компромат на багатьох політиків.Записи Епштейна можливо найголовніша причина любові трампона до кацапів та путлера,та на жаль, проблем для України.
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27.07.2025 12:03 Ответить
це не я довго кінчаю, це час швидко летить
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27.07.2025 12:43 Ответить
"Трамп втрачає терпіння через Путіна, бо хоче закінчення війни."

Ну... якщо друг путін не погоджується, то прийдеться натиснути на Україну. Так буде простіше закінчити цю війну.
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27.07.2025 12:55 Ответить
Так це вже було! Пам'ятаю, був вже такий Дональд, який втрачав терпіння. )))

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27.07.2025 13:27 Ответить
Так відміняй 50 днів. дій! Бо ми за тебе переймаємось - бідолаха втрачає аін..
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27.07.2025 13:42 Ответить
Терпіння то таке, краще не втрачати розум. Але втратити те, чого не має... а є одні сдєлкі, лицемірство і підлість. І любов до 'обраних' і диктаторів.
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27.07.2025 15:01 Ответить
Потрібно накладати вторинні санкції на КНР з боку ЕС і США тільки разом це робити!
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27.07.2025 16:23 Ответить
Дони так сильно влечёт к вольдемару, что нет сил дальше терпеть эту разлуку.
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27.07.2025 16:48 Ответить
Терпи, хвойда!))))
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27.07.2025 16:49 Ответить
Нам ракети дальнього,середнього радіусу дії,зелену шпану в сізо,проф.військових на нуль,військових генералів до керівництва.ВР розпуск,владу обласним військовим адміністраціям.Чим скорше,тим краще.
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27.07.2025 17:29 Ответить
донні, чим займаєшся? - сиджу, втрачаю терпіння
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27.07.2025 17:30 Ответить
Щось наче звідкись дме,тільки чим?
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27.07.2025 18:35 Ответить
На Трампа вже не реагую - "білий шум нарцисизму". Кому цікаво що відбувається в США https://newrepublic.com/
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27.07.2025 19:35 Ответить
є невеликий шанс що скандал з плівками епштейна допоможе Україні

втрачаючи рейтинг, Президент трамп буде змушений показати що його маскулінність проявляється не тільки в обіймах красунь, а й в сутичках з ворогами, наприклад в сутичці з путіном

подивимось
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27.07.2025 19:53 Ответить
Після закінчення його каденції він може втратити зовсім терпіння.
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27.07.2025 19:53 Ответить
очередной вброс. Который уже просто можна игнорировать
Балабол !!! Когда будут действия тогда и обращать внимание.

Трамп друг Путина и ничего он ему желать не будет. Вот и все
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27.07.2025 20:20 Ответить
 
 