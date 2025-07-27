Трамп теряет терпение из-за Путина, потому что хочет окончания войны, - Рубио
Из-за отсутствия результата от контактов с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп теряет терпение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Как отметил он, Трамп до сих пор заинтересован в том, чтобы война в Украине завершилась. Лидер США хочет увидеть конкретные действия, которые будут нацелены именно на это.
"Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась", - заверил Рубио.
Кроме того, госсекретарь США добавил, что Трамп разочарован тем, что его взаимодействие и телефонные разговоры с Путиным ни к чему не приводят.
"Время действовать, и президент дал это ясно понять. Он теряет терпение", - добавил Рубио.
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+20 Кот Бегемот
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+18 Fox Fox #573921
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+16 Марина #594701
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Пока Трампон не наїде на фюрера кацапського свинорейху *****, ну хочаби санкціями, ось тоді можливо буде вважати, що Трампон не звіздабол
За добу - мізер броні, трохи арти, солідно іншого автотранспорту...
Після кожного такого«контакту»трампа і путіна посилюється обстріл України..
Сьогоді у нас зранку все літає...
Набридло..
завали ***** старий рудий *****
Це його війна з тих пір, як був підписаний Будапештський меморандум, хто б там що не говорив...
і як в пісні про попа і собаку
Де ам.зброя, де ракети ???
...санкції... діють...часто густо як мертвому припарки: про це свідчать компоненти в дронах і ракетах...зі всього світу, особливо китаю, які чудовим шляхом продовжує отримувати пу..
Прикро дуже прикро
Після буд.меморандуму а ні слово, а ні папір з підписом сильних мира цього ...пшик і ганьба.
Мир можливий тільки через силу.
Пу мріє отримати не просто 4 області, але і їхнє визнання расейськими + роззброєння України, щоб через деякий час, як нож в масло увійти і за три дні захапати рештки, адже без зброї, фактично без армії, поза блоками... голими руками не повоюєшь.
Так про що домовлятися?
Чи не розуміє 47й що пу ні за які плюшки не погодиться на збереження, тим паче посилення ЗСУ західною зброєю, навчанням, адже саме ЗСУ ставлять хрест на його вологих мріях відродити імперію і повернути взад бранців, які вирвались на волю з соц.табору...
- світовий поліцейський здувся і !!! що не існує приємственності влади: наступний през легко може все заперечити, звалити на ...сонного наступника і так до сьмого коліна і...поставити все з ног на голову...
то хто ж зараз повіре мінливому як флюгер дядьки сему... і погодиться не розробляти і не накопичувати ЯО?
хто в загалі повіріть в існування міжн права і в устав оон, коли бал править право сильного, підкриплене ядеркой з погрозою, що не дістанешься ти нікому і нам не потрібен мир, в якому нас не має, що в перекладі з путінськой мови значить - де расєя не пуп Землі.
Ну... якщо друг путін не погоджується, то прийдеться натиснути на Україну. Так буде простіше закінчити цю війну.
втрачаючи рейтинг, Президент трамп буде змушений показати що його маскулінність проявляється не тільки в обіймах красунь, а й в сутичках з ворогами, наприклад в сутичці з путіном
подивимось
Балабол !!! Когда будут действия тогда и обращать внимание.
Трамп друг Путина и ничего он ему желать не будет. Вот и все