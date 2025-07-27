Трамп втрачає терпіння через Путіна, бо хоче закінчення війни, - Рубіо

Через відсутність результату від контактів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп втрачає терпіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Як зазначив він, Трамп досі зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Лідер США хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені саме на це.

"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - запевнив Рубіо.

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Окрім того, держсекретар США додав, що Трамп розчарований тим, що його взаємодія і телефонні розмови з Путіним ні до чого не приводять.

"Час діяти, і президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав Рубіо.