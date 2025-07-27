Трамп втрачає терпіння через Путіна, бо хоче закінчення війни, - Рубіо
Через відсутність результату від контактів з російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп втрачає терпіння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Як зазначив він, Трамп досі зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася. Лідер США хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені саме на це.
"Це не його війна, але він хоче, щоб вона закінчилася", - запевнив Рубіо.
Окрім того, держсекретар США додав, що Трамп розчарований тим, що його взаємодія і телефонні розмови з Путіним ні до чого не приводять.
"Час діяти, і президент дав це ясно зрозуміти. Він втрачає терпіння", - додав Рубіо.
Топ коментарі
+19 Кот Бегемот
показати весь коментар27.07.2025 07:26 Відповісти Посилання
+17 Fox Fox #573921
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+16 Марина #594701
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Пока Трампон не наїде на фюрера кацапського свинорейху *****, ну хочаби санкціями, ось тоді можливо буде вважати, що Трампон не звіздабол
За добу - мізер броні, трохи арти, солідно іншого автотранспорту...
Після кожного такого«контакту»трампа і путіна посилюється обстріл України..
Сьогоді у нас зранку все літає...
Набридло..
завали ***** старий рудий *****
Це його війна з тих пір, як був підписаний Будапештський меморандум, хто б там що не говорив...
і як в пісні про попа і собаку
Де ам.зброя, де ракети ???
...санкції... діють...часто густо як мертвому припарки: про це свідчать компоненти в дронах і ракетах...зі всього світу, особливо китаю, які чудовим шляхом продовжує отримувати пу..
Прикро дуже прикро
Після буд.меморандуму а ні слово, а ні папір з підписом сильних мира цього ...пшик і ганьба.
Мир можливий тільки через силу.
Пу мріє отримати не просто 4 області, але і їхнє визнання расейськими + роззброєння України, щоб через деякий час, як нож в масло увійти і за три дні захапати рештки, адже без зброї, фактично без армії, поза блоками... голими руками не повоюєшь.
Так про що домовлятися?
Чи не розуміє 47й що пу ні за які плюшки не погодиться на збереження, тим паче посилення ЗСУ західною зброєю, навчанням, адже саме ЗСУ ставлять хрест на його вологих мріях відродити імперію і повернути взад бранців, які вирвались на волю з соц.табору...
- світовий поліцейський здувся і !!! що не існує приємственності влади: наступний през легко може все заперечити, звалити на ...сонного наступника і так до сьмого коліна і...поставити все з ног на голову...
то хто ж зараз повіре мінливому як флюгер дядьки сему... і погодиться не розробляти і не накопичувати ЯО?
хто в загалі повіріть в існування міжн права і в устав оон, коли бал править право сильного, підкриплене ядеркой з погрозою, що не дістанешься ти нікому і нам не потрібен мир, в якому нас не має, що в перекладі з путінськой мови значить - де расєя не пуп Землі.
Ну... якщо друг путін не погоджується, то прийдеться натиснути на Україну. Так буде простіше закінчити цю війну.