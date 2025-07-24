УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12398 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
1 230 6

Трамп посилює зовнішню політику під впливом Рубіо, - FT

Рубіо переконав Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Росії

Держсекретар США Марко Рубіо відіграв ключову роль у формуванні жорсткішої зовнішньополітичної лінії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії, Китаю та Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.

Як зазначає видання, на посту сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Він наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

Однак на посту держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.

Утім співбесідник медіа заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо таких країн, як Китай, Іран, Росія та Венесуела.

"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник FT.

За його словами, це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін, імовірно, не стурбований ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Автор: 

путін володимир (24330) Трамп Дональд (6522) Рубіо Марко (253)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шта, ...лядь? Жорсткішу?
Отсос з проглотом та стояння раком перед усіма диктатурами від кимченира до ху-йла це "жорсткіша"? Ох ви ж і клоуни іпані...
показати весь коментар
24.07.2025 09:08 Відповісти
Там в оточенні трампона є повні ізоліціаністи, які взагалі проти будь-якої допомоги Україні і проти будь-яких санкцій проти РФ...тому гірше бути могло.
показати весь коментар
24.07.2025 09:54 Відповісти
Допоки, це все лише теревені від Трампа, як і від зеленського, про купу усілякої галіматні!
показати весь коментар
24.07.2025 09:09 Відповісти
посилює у стилі садо-мазо...
показати весь коментар
24.07.2025 09:09 Відповісти
Неназваний друг! - а Трамп знає шо на нього хтось впливає?
показати весь коментар
24.07.2025 09:17 Відповісти
Що, серйозно? Жорсткіша зовнішня політика?

У чому вона проявилась? У гучних пуках в калюжу? Так, це дуже жорстко!
Також розісрались з усіма союзниками. Жорстко? Дуже!

Молодці американці! Тепер українцям не так соромно, бо в наймогутнішій державі планети виборці виявились ще тупішими, американські ідіоти навіть не спитали, як співвідноситься велич Америки з поступками світовому терористу заради недопущення ядерної війни? У цьому і є велич - дозволити росії робити, що завгодно? Отакі ідіоти.
показати весь коментар
24.07.2025 09:56 Відповісти
 
 