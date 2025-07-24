Трамп посилює зовнішню політику під впливом Рубіо, - FT
Держсекретар США Марко Рубіо відіграв ключову роль у формуванні жорсткішої зовнішньополітичної лінії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо Росії, Китаю та Ірану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на неназваного друга й колишнього помічника Рубіо.
Як зазначає видання, на посту сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Він наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.
Однак на посту держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.
Утім співбесідник медіа заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо таких країн, як Китай, Іран, Росія та Венесуела.
"Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі", – заявив співрозмовник FT.
За його словами, це пов’язано "з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації".
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