Путін, імовірно, не стурбований ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін передбачав погіршення відносин зі США. Він, як і раніше, вважає війну в Україні головним пріоритетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Зазначається, що хоча Москва вважає погіршення відносин з Трампом прикрим, джерела кажуть, що Путін завжди збирався надавати пріоритет війні. Він залишається впевненим, що російські війська набирають обертів, і що опір України може незабаром зламатися.

"Москва розчарована і засмучена тим, що з Трампом нічого не вийшло. Але якими б не були очікування Путіна щодо хороших відносин із Трампом, вони завжди були другорядними порівняно з його максималістськими цілями в Україні. Для Путіна вторгнення в Україну є питанням існування", - сказав колишній високопоставлений чиновник Кремля.

Коли Трамп повернувся до Білого дому на початку цього року, спочатку здавалося, що для Путіна відкрилася стратегічна можливість - шанс підірвати єдність НАТО і посіяти сумніви в довгостроковій прихильності Заходу Україні.

Однак "медовий місяць", схоже, закінчився минулого тижня, зазначає The Guardian. Трамп публічно висловив своє розчарування відмовою Путіна погодитися на припинення вогню.

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"Трамп, схоже, був особливо засмучений тим, що його особисті контакти з Путіним, включно з шістьма телефонними дзвінками, не принесли жодних результатів, що було сприйнято як особиста образа для лідера, відомого своєю марнославністю", - зазначає видання.

Водночас у коментарі виданню колишній високопоставлений чиновник Кремля назвав демонстративні бомбардування українських міст після телефонних розмов двох лідерів "стратегічною помилкою", стверджуючи, що Путін неправильно витлумачив реакцію Трампа.

"Путін не ставив перед собою мету принизити Трампа, але він, безумовно, вчинив нерозумно", - сказало джерело.

Проте багато російських чиновників і провідних блогерів сприйняли погрози Трампа як більш м'які, ніж очікувалося, і представивши їх як фактичне надання Путіну 50-денного карт-бланшу.

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"За 50 днів може багато чого статися - і Путін це знає. Він вважає Трампа емоційним і схильним до впливу Москва продовжуватиме робити кроки назустріч Вашингтону. Вони не вважають цей розкол незворотнім", - сказало інше джерело в серед російських високопосадовців.

Колишнє офіційне джерело в Кремлі заявило, що Путін "одержимий" тим, щоб не виглядати слабким, і навряд чи пом'якшить свою позицію перед обличчям погроз Трампа.

І хоча серед пересічних росіян, схоже, спостерігалася реальна готовність покласти край війні, для тих, хто уважно стежив за Путіним, не дивно, що він відкинув мирні умови Трампа.

"У цій війні загинуло понад 100 000 росіян. Путін просто не може повернутися додому з чимось меншим, ніж те, що можна вважати справжньою перемогою", - заявив колишній кремлівський чиновник.

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