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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Путін, імовірно, не стурбований ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Трамп змінив риторику щодо Путіна

Російський диктатор Володимир Путін передбачав погіршення відносин зі США. Він, як і раніше, вважає війну в Україні головним пріоритетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Зазначається,  що хоча Москва вважає погіршення відносин з Трампом прикрим, джерела  кажуть, що Путін завжди збирався надавати пріоритет війні. Він залишається впевненим, що російські війська набирають обертів, і що опір України може незабаром зламатися.

"Москва розчарована і засмучена тим, що з Трампом нічого не вийшло. Але якими б не були очікування Путіна щодо хороших відносин із Трампом, вони завжди були другорядними порівняно з його максималістськими цілями в Україні. Для Путіна вторгнення в Україну є питанням існування", - сказав колишній високопоставлений чиновник Кремля.

Коли Трамп повернувся до Білого дому на початку цього року, спочатку здавалося, що для Путіна відкрилася стратегічна можливість - шанс підірвати єдність НАТО і посіяти сумніви в довгостроковій прихильності Заходу Україні.

Однак "медовий місяць", схоже, закінчився минулого тижня, зазначає The Guardian. Трамп публічно висловив своє розчарування відмовою Путіна погодитися на припинення вогню.

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"Трамп, схоже, був особливо засмучений тим, що його особисті контакти з Путіним, включно з шістьма телефонними дзвінками, не принесли жодних результатів, що було сприйнято як особиста образа для лідера, відомого своєю марнославністю", - зазначає видання.

Водночас у коментарі виданню колишній високопоставлений чиновник Кремля назвав демонстративні бомбардування українських міст після телефонних розмов двох лідерів "стратегічною помилкою", стверджуючи, що Путін неправильно витлумачив реакцію Трампа.

"Путін не ставив перед собою мету принизити Трампа, але він, безумовно, вчинив нерозумно", - сказало джерело.

Проте багато російських чиновників і провідних блогерів сприйняли погрози Трампа як більш м'які, ніж очікувалося, і представивши їх як фактичне надання Путіну 50-денного карт-бланшу.

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"За 50 днів може багато чого статися - і Путін це знає. Він вважає Трампа емоційним і схильним до впливу Москва продовжуватиме робити кроки назустріч Вашингтону. Вони не вважають цей розкол незворотнім", - сказало інше джерело в серед російських високопосадовців.

Колишнє офіційне джерело в Кремлі заявило, що Путін "одержимий" тим, щоб не виглядати слабким, і навряд чи пом'якшить свою позицію перед обличчям погроз Трампа.

І хоча серед пересічних росіян, схоже, спостерігалася реальна готовність покласти край війні, для тих, хто уважно стежив за Путіним, не дивно, що він відкинув мирні умови Трампа.

"У цій війні загинуло понад 100 000 росіян. Путін просто не може повернутися додому з чимось меншим, ніж те, що можна вважати справжньою перемогою", - заявив колишній кремлівський чиновник.

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Автор: 

путін володимир (24322) Трамп Дональд (6511) війна в Україні (5342)


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Топ коментарі
+6
А це тому шо ***** впевнений шо Додік надаст йому ще 2 тиждня, а потім ще 24 години. І так по колу.
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22.07.2025 12:29 Відповісти
+5
Рудий пі'дор нічого русні не зробить - і навіть не тому що не хоче а тому що не може.
Саме цікаве що всі це розуміють але роблять вигляд що "вєлікій Трамп" ось-ось, як вдарить. А воно звичайне тріскуче, пи'здливе лайно...
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22.07.2025 12:34 Відповісти
+3
"путін" сам його й писав.
По принципу тілько "не брасай мєня в тєрновий куст"...
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22.07.2025 12:29 Відповісти
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А це тому шо ***** впевнений шо Додік надаст йому ще 2 тиждня, а потім ще 24 години. І так по колу.
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22.07.2025 12:29 Відповісти
"путін" сам його й писав.
По принципу тілько "не брасай мєня в тєрновий куст"...
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22.07.2025 12:29 Відповісти
Не Путин а Шеломов у евреев род и фамилия по матери считается!
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22.07.2025 12:33 Відповісти
Так и ты не Екатерина Пчелкина, а Ваня Полужопин.
У лахтинских род и фамилия по принятым кличкам считаются
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22.07.2025 12:50 Відповісти
Правильно защищай своего соплеменника Шеломова В.В. он для вас земли освобождает!
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22.07.2025 12:52 Відповісти
Дякую вам за бомбардування персидських підарів.
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22.07.2025 13:07 Відповісти
"у евреев род и фамилия по матери считается"

у евреев да, но не у лапотников. тебе везде евреи мерещатся, сходи в церковь
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22.07.2025 13:25 Відповісти
И вам Шеломов Владимир Владимирович тоже не еврей? Ну ладно!
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22.07.2025 13:26 Відповісти
Почнемо з того що путін здох у жовтні 2023 року.це навколо путєнське кацапське кодло не стурбоване.
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22.07.2025 12:33 Відповісти
Парнем с того что он не Путин, а шеломов и управляет Россией Всемирный конгресс шеломовых!
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22.07.2025 12:34 Відповісти
А Земля має форму валізи, куди ''Василіч'' здійснює свої природні потреби.
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22.07.2025 12:54 Відповісти
Рудий пі'дор нічого русні не зробить - і навіть не тому що не хоче а тому що не може.
Саме цікаве що всі це розуміють але роблять вигляд що "вєлікій Трамп" ось-ось, як вдарить. А воно звичайне тріскуче, пи'здливе лайно...
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22.07.2025 12:34 Відповісти
Why am I not impressed?
Don't push the horses!
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22.07.2025 12:36 Відповісти
> путін не ставив перед собою мету принизити трампа

А ось тут вірю: 6 разів по телефону переливати з пустого в порожнє і одразу після цього бомбити українців - це було б приниженням для будь-якого американського президента. Але не для трампа. Хіба може завербований агент краснов бути приниженим? Він же на завданні
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22.07.2025 12:42 Відповісти
https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/21/kak-delo-epshteina-raskololo-ameriku-trampa
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22.07.2025 12:52 Відповісти
CША в принципі ще живе в 20 столітті - літаки, танки,авіаносці . Все на відкритих площадках - бери і треніруйся. Тому нікому і не страшні. Згинули рицарі коли появився мушкет, згинула взагалі кіннота коли появився кулемет, згинули лінкори від 1 світової коли появилась авіація і авіносці, згинули танки і авіаносці коли появились дрони і ракети. НАТО ще живе стандартами минулих війн
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22.07.2025 12:42 Відповісти
Дронами войну не выиграешь
Только массированными бомбардировками авиацией
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22.07.2025 12:48 Відповісти
Нато не живе. Воно сосе. В тому числі бюджети країн.
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22.07.2025 12:49 Відповісти
Які у кацапських чурок цілі в Україні? Всім здохнути у безглуздих, м'ясних штурмах?
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22.07.2025 12:43 Відповісти
Поки таких чурок багато, кремль спокійний...
Ще й чучхєрів возять
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22.07.2025 12:53 Відповісти
Путин с помощью войны проводит чистки в обществе
Десятки тысяч заключенных ,которых надо было содержать
Отправили воевать
Теперь они трупы и их не надо содержать
Огромное число мужиков из бедных глубинок пошли на войну
И там сдохли
Война дает право прокрутить гайки
А значит - не будет возможности ни у какой оппозиции ни на какую критику режима
Так что война лишь укрепляет власть путина
Кстати, война укрепляет и власть ЗЕЛЕНСКОГО
Который уже ПЕРЕСИДЕЛ свой срок
И явно собирается править долго
И война для него выгодна еще больше .чем путину
Ведь в Украине не до конца придушена демократия
Но Зеленский старается
Душит демократию
И с этим у него получается лучше
Чем на фронте
Демократию Зеленский побеждает...
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22.07.2025 12:46 Відповісти
Путін, імовірно, не стурбований ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Погрози Трампа у Кремлі НЕ сприймають як загрозу, а як сигнал "ускорить процесс освобождения братнего народа от киевского режима"

В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"

P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому Трампу приходиться маневрувати ? https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/21/kak-delo-epshteina-raskololo-ameriku-trampa
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22.07.2025 12:50 Відповісти
Отримай🍭
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22.07.2025 12:53 Відповісти
Якби вони обох кудись зникли
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22.07.2025 12:52 Відповісти
А чім можливо запугати того, що подихає у бункері. Ху...лу, плювати на свій сброд, який радий йти на забій за ху...ла, або унітаз. Його навіть сі не здатний зупинити, оскільки він вирішив забрати до кабздону на концерт якомога більше глядачів, включаючи своїх. Хотів би зберегти свою пику, то не вбивав би цивільних і дітей.
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22.07.2025 12:55 Відповісти
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22.07.2025 13:03 Відповісти
 
 