УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7241 відвідувач онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
324 5

На зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц, - Вадефуль

трамп та мерц

 В МЗС Німеччини переконують, що канцлер країни Фрідріх Мерц зумів змінити позицію президента США Дональда Трампа стосовно російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив очільник німецького Міністерства закордонних справ Йоганн Вадефуль в інтервʼю таблоїду Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Коли міністра запитали, чи може Україна програти на тлі дедалі агресивніших атак з боку РФ, той відповів, що ні, адже "уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку". Це, на думку Вадефуля, значною мірою сталося завдяки ініціативі канцлера.

Також читайте: Доки Україна перебуває у стані війни, вступ до Євросоюзу є неможливим, - Мерц

Тоді в голови німецької дипломатії уточнили, яку роль відіграв Мерц у зміні позиції президента США щодо Путіна.

"Мерц відіграв у цьому важливу роль, оскільки він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті "Великої сімки". Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз. Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", - відповів міністр

Автор: 

путін володимир (24315) Трамп Дональд (6504) Мерц Фрідріх (193)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велика подяка пану Мерцу і ганьба тому, хто б мав це зробити, будучи першою посадовою особою під час війни - Зеленському. Виходить, що потрібно говорити і доводити свою позицію, точніше позицію України, а не своє Велічайшество для зебілів 73%.
показати весь коментар
20.07.2025 11:51 Відповісти
Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", - відповів міністр ...а толку поки що для України нуль...чути голоси
показати весь коментар
20.07.2025 11:52 Відповісти
Це добре шо достукався - Трамп шо до цієї пори не розрізняє шо хорошо а шо погано?
показати весь коментар
20.07.2025 11:53 Відповісти
На зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц

Намовив!
)))
показати весь коментар
20.07.2025 11:54 Відповісти
Ни один нормальный человек (в т.ч. Мерц) не может повлиять на позицию обоссанного парашными проститутками дегенерата. Он просто тянет время, давая }{уйлу ещё повоевать- сначала 24 часа, потом много раз по 2 недели, сейчас 50 дней, потом ещё 100 дней, и так до бесконечности. Надо не ждать милости от Трампона, а уничтожать свинособак, в первую очередь всех подряд в мааацкве.
показати весь коментар
20.07.2025 11:59 Відповісти
 
 