На зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц, - Вадефуль

В МЗС Німеччини переконують, що канцлер країни Фрідріх Мерц зумів змінити позицію президента США Дональда Трампа стосовно російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив очільник німецького Міністерства закордонних справ Йоганн Вадефуль в інтервʼю таблоїду Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Коли міністра запитали, чи може Україна програти на тлі дедалі агресивніших атак з боку РФ, той відповів, що ні, адже "уся Європа підтримує Україну, і Сполучені Штати Америки також готові надати підтримку". Це, на думку Вадефуля, значною мірою сталося завдяки ініціативі канцлера.

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Тоді в голови німецької дипломатії уточнили, яку роль відіграв Мерц у зміні позиції президента США щодо Путіна.

"Мерц відіграв у цьому важливу роль, оскільки він з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні. Він висловив це, коли був в Овальному кабінеті. І він висловив це під час особистих обговорень на саміті "Великої сімки". Фрідріх Мерц зателефонував Дональду Трампу і сказав, що США потрібні зараз. Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", - відповів міністр