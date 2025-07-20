На смену позиции Трампа в отношении Путина повлиял Мерц, - Вадефуль

В МИД Германии убеждают, что канцлер страны Фридрих Мерц сумел изменить позицию президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава германского Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль в интервью таблоиду Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Когда министра спросили, может ли Украина проиграть на фоне все более агрессивных атак со стороны РФ, тот ответил, что нет, ведь "вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты Америки также готовы оказать поддержку". Это, по мнению Вадефуля, в значительной степени произошло благодаря инициативе канцлера.

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Тогда у главы германской дипломатии уточнили, какую роль сыграл Мерц в изменении позиции президента США в отношении Путина.

"Мерц сыграл в этом важную роль, поскольку он с самого начала четко заявил о своей преданности Украине. Он выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он выразил это во время личных обсуждений на саммите "Большой семерки". Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США нужны сейчас. Мы можем быть рады, что канцлер наладил такие разумные отношения с президентом США и что немецкий голос снова слышен в Вашингтоне", - ответил министр