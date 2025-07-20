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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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На смену позиции Трампа в отношении Путина повлиял Мерц, - Вадефуль

трамп и мерц

В МИД Германии убеждают, что канцлер страны Фридрих Мерц сумел изменить позицию президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил глава германского Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль в интервью таблоиду Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Когда министра спросили, может ли Украина проиграть на фоне все более агрессивных атак со стороны РФ, тот ответил, что нет, ведь "вся Европа поддерживает Украину, и Соединенные Штаты Америки также готовы оказать поддержку". Это, по мнению Вадефуля, в значительной степени произошло благодаря инициативе канцлера.

Также читайте: Пока Украина находится в состоянии войны, вступление в Евросоюз невозможно, - Мерц

Тогда у главы германской дипломатии уточнили, какую роль сыграл Мерц в изменении позиции президента США в отношении Путина.

"Мерц сыграл в этом важную роль, поскольку он с самого начала четко заявил о своей преданности Украине. Он выразил это, когда был в Овальном кабинете. И он выразил это во время личных обсуждений на саммите "Большой семерки". Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что США нужны сейчас. Мы можем быть рады, что канцлер наладил такие разумные отношения с президентом США и что немецкий голос снова слышен в Вашингтоне", - ответил министр

Автор: 

путин владимир (31730) Трамп Дональд (6022) Фридрих Мерц (188)


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Топ комментарии
+14
Велика подяка пану Мерцу і ганьба тому, хто б мав це зробити, будучи першою посадовою особою під час війни - Зеленському. Виходить, що потрібно говорити і доводити свою позицію, точніше позицію України, а не своє Велічайшество для зебілів 73%.
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20.07.2025 11:51 Ответить
+2
Ни один нормальный человек (в т.ч. Мерц) не может повлиять на позицию обоссанного парашными проститутками дегенерата. Он просто тянет время, давая }{уйлу ещё повоевать- сначала 24 часа, потом много раз по 2 недели, сейчас 50 дней, потом ещё 100 дней, и так до бесконечности. Надо не ждать милости от Трампона, а уничтожать свинособак, в первую очередь всех подряд в мааацкве.
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20.07.2025 11:59 Ответить
+2
Та звісно. Один поперед одного впливає. Тільки от у довбой@ба сім п'ятниць на неділі.
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20.07.2025 12:19 Ответить
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Велика подяка пану Мерцу і ганьба тому, хто б мав це зробити, будучи першою посадовою особою під час війни - Зеленському. Виходить, що потрібно говорити і доводити свою позицію, точніше позицію України, а не своє Велічайшество для зебілів 73%.
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20.07.2025 11:51 Ответить
Ми можемо бути раді, що канцлер налагодив такі розумні стосунки з президентом США і що німецький голос знову чути у Вашингтоні", - відповів міністр ...а толку поки що для України нуль...чути голоси
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20.07.2025 11:52 Ответить
Це добре шо достукався - Трамп шо до цієї пори не розрізняє шо хорошо а шо погано?
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20.07.2025 11:53 Ответить
На зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц

Намовив!
)))
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20.07.2025 11:54 Ответить
Ни один нормальный человек (в т.ч. Мерц) не может повлиять на позицию обоссанного парашными проститутками дегенерата. Он просто тянет время, давая }{уйлу ещё повоевать- сначала 24 часа, потом много раз по 2 недели, сейчас 50 дней, потом ещё 100 дней, и так до бесконечности. Надо не ждать милости от Трампона, а уничтожать свинособак, в первую очередь всех подряд в мааацкве.
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20.07.2025 11:59 Ответить
Ага, вот кто уговорил Трампа дать 50 дней царю на всякие нужные дела. Намудрили с позициями.
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20.07.2025 12:12 Ответить
У трампа свої проблеми, Wall Street Journal накатав кляузу на Трампа.
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/10-milliards-dollars-donald-trump-110157275.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADQC6Amr50zhuH41W97rznmObLmtUgJkI_encquYbaTbZt2sqZl7QIpLjlD-cgAlmo57pqIoGp_PuWdR4VG1i0tFrYsDBHB-IH3rD0-YxQtipX9QUBHMIMYal0vca2ocAkRmNyCseMX-wLepgSGjl8s8ElrETBJkemsVFHhuXzqY
Тут то обсмоктують вже декілька днів по тєліку.
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20.07.2025 12:18 Ответить
Та звісно. Один поперед одного впливає. Тільки от у довбой@ба сім п'ятниць на неділі.
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20.07.2025 12:19 Ответить
Та то коневі зрозуміло що то Мерц вплинув а не зе з єрмаком
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20.07.2025 12:29 Ответить
Дуже змістовний допис. Дякуємо.
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20.07.2025 12:47 Ответить
Звертайся.Завжди радий допомогти
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20.07.2025 13:29 Ответить
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20.07.2025 16:54 Ответить
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20.07.2025 13:31 Ответить
Чекаймо поста від бородатої жінки що це все завдяки генію лідора нації та його вірного зброяра!
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20.07.2025 13:31 Ответить
Все ж таки Боженька любить Україну! Уявіть, яка б була ситуація, якщо б був одночасно і трумп, і ота вічно ображена ковбаса шольц, що був "готовий на все, але тільки після Штатів"!..
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20.07.2025 16:12 Ответить
Ага... То Меланія, то Мерц... Не варто шукати персону яка може вплинути на цього нарциса. На нього впливає тільки страх імпічменту. І цей час наближається. Те в що цей абсолютно аморальний поц перетворив США, безумовно, вписало його імя в історію. Раніше таких чортів відлучали від церкви і забивали каміням разом з нащадками...
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20.07.2025 16:43 Ответить
Усе годиться,щоб працювало на користь Україні! Амінь!
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20.07.2025 16:55 Ответить
Німця на голімі понти не візьмеш. Мерц забив трампона козирями.
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20.07.2025 17:20 Ответить
 
 