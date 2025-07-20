Трамп та Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей", але час ще не настав, - Пєсков

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Втім, за його словами, час для зустрічі з Трампом ще не настав, бо потрібно зробити "величезну роботу".

Також читайте: Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков

Раніше очільник німецького Міністерства закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що на зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц.