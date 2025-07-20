Трамп та Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей", але час ще не настав, - Пєсков
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей".
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Втім, за його словами, час для зустрічі з Трампом ще не настав, бо потрібно зробити "величезну роботу".
Раніше очільник німецького Міністерства закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що на зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц.
Топ коментарі
+8 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар20.07.2025 12:28 Відповісти Посилання
+6 polini orop
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+5 Алекс Скела
показати весь коментар20.07.2025 12:28 Відповісти Посилання
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Що ж якщо це так - то це стимул Суду Гааги виписувати побільше судових рішень.