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Новини Відносини Трампа та Путіна
2 061 23

Трамп та Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей", але час ще не настав, - Пєсков

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Втім, за його словами, час для зустрічі з Трампом ще не настав, бо потрібно зробити "величезну роботу".

Також читайте: Нічого не знаємо про тристоронній саміт із Сі Цзіньпіном, Трампом та Путіним, - Пєсков

Раніше очільник німецького Міністерства закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що на зміну позиції Трампа щодо Путіна вплинув Мерц.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1722) путін володимир (24315) Трамп Дональд (6504)


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Топ коментарі
+8
Вот что с орками боярышник делает 😁
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20.07.2025 12:28 Відповісти
+6
пєсков ти і твій ватажок повинні померти якнайшвидше , ось що повинно відбутися в першу чергу , світ без вас стане набагато кращим усвідомте це врешті
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20.07.2025 12:30 Відповісти
+5
То фсьо гуйня!
Коли ***** кінчатимете?
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20.07.2025 12:28 Відповісти
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То фсьо гуйня!
Коли ***** кінчатимете?
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20.07.2025 12:28 Відповісти
Как же ****** этот ближневосточный оккупант Шеломов-Кабаев!
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20.07.2025 12:57 Відповісти
Вот что с орками боярышник делает 😁
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20.07.2025 12:28 Відповісти
Чому ти, потвора, користуєшься мовою агрессора? Принципово?
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20.07.2025 13:12 Відповісти
не твоє собаче діло, і це не "мова агресора", демагог... це просто одна з мов у світі. А агресор зараз тут саме ти! Конституцію йди виконуй, навіжене! Чи ти зелене лайно, яке вказує кому що робити і яким користуватись? то вкажемо, куди тобі йти!
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20.07.2025 13:35 Відповісти
пєсков ти і твій ватажок повинні померти якнайшвидше , ось що повинно відбутися в першу чергу , світ без вас стане набагато кращим усвідомте це врешті
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20.07.2025 12:30 Відповісти
"Великі домовленості" це капітуляція України? Ну звісно, барін же ж свою ботоксну дупу лише заради цього може відірвати.
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20.07.2025 12:41 Відповісти
Ну і досягти йому цього допоможе зброя судного дня:

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20.07.2025 12:44 Відповісти
Зістрічі з Гаазькими злочинцями натаньяху та прутіним - це за думкою Трампа шлях до Нобелівської премії миру...
Що ж якщо це так - то це стимул Суду Гааги виписувати побільше судових рішень.
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20.07.2025 12:44 Відповісти
Можуть зустрітися для дефєкації якоїсь великої...
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20.07.2025 12:45 Відповісти
"Мирный план" Трампа, ныне забытый, был пресловутой "заморозкой конфликта"(граница по лбс, прекращение военных действий). Теперь ,сильно похоже, будет визировать московские требования(близко к тому, что подписывали Германия в 1918 и Франция в 1940). Но все збс.
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20.07.2025 12:46 Відповісти
Мабуть ти тварюка хріново чистиш валізу. Там що теж технології не ху...лостановские і не можете швидко відтворити ще пару. Чи вже вуса не ті, не справляються
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20.07.2025 12:53 Відповісти
Трампон з }{уйлом можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей".
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20.07.2025 12:57 Відповісти
Єдиний наш шанс на порятунок це внутрішня різня на засрашці ну або метеорит який спалить москву
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20.07.2025 12:57 Відповісти
Трамп ніколи не буде з ****** зустрічатися.
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20.07.2025 13:02 Відповісти
Трамп з путлєром можуть зустрітися, а можуть і не зустрітися, якщо раптом хтось з них помре, а можливо, і обидва разом. Людина "предполагает, а Бог располагает".
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20.07.2025 13:11 Відповісти
Дезінтеграція так званої "рф". Оце час настав.👍
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20.07.2025 13:20 Відповісти
Схоже, що кремлівський пОциент вже кинув рудого на якихось великих домовленостях, зараз вигадає нові та почне водити Донні на нову морквину на мотузці. Це може відбуватись ще дуже довго, поки рудого не відправлять у імпічмент після оприлюднення чи неоприлюднення файлів епштейна.
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20.07.2025 13:22 Відповісти
Якщо кацапи захоплять те що бажають, пуйло зустрінеться тампоном, щоб це зафіксувати і завершити війну.
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20.07.2025 13:24 Відповісти
Треба зафіксувати не домовленості а *****, за шию зафіксувати на Хрещатику.
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20.07.2025 13:30 Відповісти
Тупін і Трамп повинні зустрітись виключно в Гаазькому кримінальному суді. Пуйло в якості обвинуваченого в масових вбивствах а Трамп в якості свідка ,якщо захоче. Інші зустрічі -це незмиваюча пляма на репутації Трампа .
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20.07.2025 13:33 Відповісти
Шось ******** і в журналістів пера заскрипіли - шо ж такого великого вони можуть наваяти?
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20.07.2025 13:38 Відповісти
 
 