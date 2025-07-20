Трамп и Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей", но время еще не настало, - Песков
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей".
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Впрочем, по его словам, время для встречи с Трампом еще не пришло, так как нужно сделать "огромную работу".
Ранее глава германского Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что на изменение позиции Трампа в отношении Путина повлиял Мерц.
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+5 Олег Мандрівник #582578
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+2 Алекс Скела
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Коли ***** кінчатимете?
Що ж якщо це так - то це стимул Суду Гааги виписувати побільше судових рішень.