Трамп и Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей", но время еще не настало, - Песков

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Впрочем, по его словам, время для встречи с Трампом еще не пришло, так как нужно сделать "огромную работу".

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Ранее глава германского Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что на изменение позиции Трампа в отношении Путина повлиял Мерц.