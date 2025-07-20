РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8204 посетителя онлайн
Новости Отношения Трампа и Путина слабость
1 358 16

Трамп и Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей", но время еще не настало, - Песков

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться для фиксации "каких-то больших договоренностей".

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Впрочем, по его словам, время для встречи с Трампом еще не пришло, так как нужно сделать "огромную работу".

Также читайте: Ничего не знаем о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином, Трампом и Путиным, - Песков

Ранее глава германского Министерства иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что на изменение позиции Трампа в отношении Путина повлиял Мерц.

Автор: 

Песков Дмитрий (1970) путин владимир (31730) Трамп Дональд (6022)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Вот что с орками боярышник делает 😁
показать весь комментарий
20.07.2025 12:28 Ответить
+4
пєсков ти і твій ватажок повинні померти якнайшвидше , ось що повинно відбутися в першу чергу , світ без вас стане набагато кращим усвідомте це врешті
показать весь комментарий
20.07.2025 12:30 Ответить
+2
То фсьо гуйня!
Коли ***** кінчатимете?
показать весь комментарий
20.07.2025 12:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То фсьо гуйня!
Коли ***** кінчатимете?
показать весь комментарий
20.07.2025 12:28 Ответить
Как же ****** этот ближневосточный оккупант Шеломов-Кабаев!
показать весь комментарий
20.07.2025 12:57 Ответить
Вот что с орками боярышник делает 😁
показать весь комментарий
20.07.2025 12:28 Ответить
Чому ти, потвора, користуєшься мовою агрессора? Принципово?
показать весь комментарий
20.07.2025 13:12 Ответить
пєсков ти і твій ватажок повинні померти якнайшвидше , ось що повинно відбутися в першу чергу , світ без вас стане набагато кращим усвідомте це врешті
показать весь комментарий
20.07.2025 12:30 Ответить
"Великі домовленості" це капітуляція України? Ну звісно, барін же ж свою ботоксну дупу лише заради цього може відірвати.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:41 Ответить
Ну і досягти йому цього допоможе зброя судного дня:

показать весь комментарий
20.07.2025 12:44 Ответить
Зістрічі з Гаазькими злочинцями натаньяху та прутіним - це за думкою Трампа шлях до Нобелівської премії миру...
Що ж якщо це так - то це стимул Суду Гааги виписувати побільше судових рішень.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:44 Ответить
Можуть зустрітися для дефєкації якоїсь великої...
показать весь комментарий
20.07.2025 12:45 Ответить
"Мирный план" Трампа, ныне забытый, был пресловутой "заморозкой конфликта"(граница по лбс, прекращение военных действий). Теперь ,сильно похоже, будет визировать московские требования(близко к тому, что подписывали Германия в 1918 и Франция в 1940). Но все збс.
показать весь комментарий
20.07.2025 12:46 Ответить
Мабуть ти тварюка хріново чистиш валізу. Там що теж технології не ху...лостановские і не можете швидко відтворити ще пару. Чи вже вуса не ті, не справляються
показать весь комментарий
20.07.2025 12:53 Ответить
Трампон з }{уйлом можуть зустрітися для фіксації "якихось великих домовленостей".
показать весь комментарий
20.07.2025 12:57 Ответить
Єдиний наш шанс на порятунок це внутрішня різня на засрашці ну або метеорит який спалить москву
показать весь комментарий
20.07.2025 12:57 Ответить
Трамп ніколи не буде з ****** зустрічатися.
показать весь комментарий
20.07.2025 13:02 Ответить
Трамп з путлєром можуть зустрітися, а можуть і не зустрітися, якщо раптом хтось з них помре, а можливо, і обидва разом. Людина "предполагает, а Бог располагает".
показать весь комментарий
20.07.2025 13:11 Ответить
 
 