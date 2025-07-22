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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Путин, вероятно, не обеспокоен ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Российский диктатор Владимир Путин предвидел ухудшение отношений с США. Он по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом досадным, источники говорят, что Путин всегда собирался предоставлять приоритет войне. Он остается уверенным, что российские войска набирают обороты, и что сопротивление Украины может вскоре сломаться.

"Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом ничего не получилось. Но какими бы ни были ожидания Путина относительно хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину является вопросом существования", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

Когда Трамп вернулся в Белый дом в начале этого года, сначала казалось, что для Путина открылась стратегическая возможность - шанс подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной приверженности Запада Украине.

Однако "медовый месяц", похоже, закончился на прошлой неделе, отмечает The Guardian. Трамп публично выразил свое разочарование отказом Путина согласиться на прекращение огня.

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"Трамп, похоже, был особенно расстроен тем, что его личные контакты с Путиным, включая шесть телефонных звонков, не принесли никаких результатов, что было воспринято как личное оскорбление для лидера, известного своим тщеславием", - отмечает издание.

В то же время в комментарии изданию бывший высокопоставленный чиновник Кремля назвал демонстративные бомбардировки украинских городов после телефонных разговоров двух лидеров "стратегической ошибкой", утверждая, что Путин неправильно истолковал реакцию Трампа.

"Путин не ставил перед собой цель унизить Трампа, но он, безусловно, поступил глупо", - сказал источник.

Однако многие российские чиновники и ведущие блогеры восприняли угрозы Трампа как более мягкие, чем ожидалось, и представив их как фактическое предоставление Путину 50-дневного карт-бланша.

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"За 50 дней может многое произойти - и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и подверженным влиянию. Москва будет продолжать делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым", - сказал другой источник в среде российских высокопоставленных чиновников.

Бывший официальный источник в Кремле заявил, что Путин "одержим" тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли смягчит свою позицию перед лицом угроз Трампа.

И хотя среди рядовых россиян, похоже, наблюдалась реальная готовность положить конец войне, для тех, кто внимательно следил за Путиным, неудивительно, что он отверг мирные условия Трампа.

"В этой войне погибло более 100 000 россиян. Путин просто не может вернуться домой с чем-то меньшим, чем то, что можно считать настоящей победой", - заявил бывший кремлевский чиновник.

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Автор: 

путин владимир (31737) Трамп Дональд (6029) война в Украине (5307)


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Топ комментарии
+7
А це тому шо ***** впевнений шо Додік надаст йому ще 2 тиждня, а потім ще 24 години. І так по колу.
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22.07.2025 12:29 Ответить
+6
Рудий пі'дор нічого русні не зробить - і навіть не тому що не хоче а тому що не може.
Саме цікаве що всі це розуміють але роблять вигляд що "вєлікій Трамп" ось-ось, як вдарить. А воно звичайне тріскуче, пи'здливе лайно...
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22.07.2025 12:34 Ответить
+4
"путін" сам його й писав.
По принципу тілько "не брасай мєня в тєрновий куст"...
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22.07.2025 12:29 Ответить
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А це тому шо ***** впевнений шо Додік надаст йому ще 2 тиждня, а потім ще 24 години. І так по колу.
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22.07.2025 12:29 Ответить
"путін" сам його й писав.
По принципу тілько "не брасай мєня в тєрновий куст"...
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22.07.2025 12:29 Ответить
Не Путин а Шеломов у евреев род и фамилия по матери считается!
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22.07.2025 12:33 Ответить
Так и ты не Екатерина Пчелкина, а Ваня Полужопин.
У лахтинских род и фамилия по принятым кличкам считаются
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22.07.2025 12:50 Ответить
Правильно защищай своего соплеменника Шеломова В.В. он для вас земли освобождает!
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22.07.2025 12:52 Ответить
Дякую вам за бомбардування персидських підарів.
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22.07.2025 13:07 Ответить
"у евреев род и фамилия по матери считается"

у евреев да, но не у лапотников. тебе везде евреи мерещатся, сходи в церковь
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22.07.2025 13:25 Ответить
И вам Шеломов Владимир Владимирович тоже не еврей? Ну ладно!
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22.07.2025 13:26 Ответить
Значит это мне показалось что Шеломов В.В. минору на хануку зажигал!
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22.07.2025 13:27 Ответить
"Значит это мне показалось"

я и говорю - сходи в церковь
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22.07.2025 13:33 Ответить
Почнемо з того що путін здох у жовтні 2023 року.це навколо путєнське кацапське кодло не стурбоване.
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22.07.2025 12:33 Ответить
Парнем с того что он не Путин, а шеломов и управляет Россией Всемирный конгресс шеломовых!
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22.07.2025 12:34 Ответить
А Земля має форму валізи, куди ''Василіч'' здійснює свої природні потреби.
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22.07.2025 12:54 Ответить
Рудий пі'дор нічого русні не зробить - і навіть не тому що не хоче а тому що не може.
Саме цікаве що всі це розуміють але роблять вигляд що "вєлікій Трамп" ось-ось, як вдарить. А воно звичайне тріскуче, пи'здливе лайно...
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22.07.2025 12:34 Ответить
Why am I not impressed?
Don't push the horses!
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22.07.2025 12:36 Ответить
> путін не ставив перед собою мету принизити трампа

А ось тут вірю: 6 разів по телефону переливати з пустого в порожнє і одразу після цього бомбити українців - це було б приниженням для будь-якого американського президента. Але не для трампа. Хіба може завербований агент краснов бути приниженим? Він же на завданні
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22.07.2025 12:42 Ответить
https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/21/kak-delo-epshteina-raskololo-ameriku-trampa
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22.07.2025 12:52 Ответить
CША в принципі ще живе в 20 столітті - літаки, танки,авіаносці . Все на відкритих площадках - бери і треніруйся. Тому нікому і не страшні. Згинули рицарі коли появився мушкет, згинула взагалі кіннота коли появився кулемет, згинули лінкори від 1 світової коли появилась авіація і авіносці, згинули танки і авіаносці коли появились дрони і ракети. НАТО ще живе стандартами минулих війн
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22.07.2025 12:42 Ответить
Дронами войну не выиграешь
Только массированными бомбардировками авиацией
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22.07.2025 12:48 Ответить
Нато не живе. Воно сосе. В тому числі бюджети країн.
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22.07.2025 12:49 Ответить
Які у кацапських чурок цілі в Україні? Всім здохнути у безглуздих, м'ясних штурмах?
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22.07.2025 12:43 Ответить
Поки таких чурок багато, кремль спокійний...
Ще й чучхєрів возять
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22.07.2025 12:53 Ответить
Путин с помощью войны проводит чистки в обществе
Десятки тысяч заключенных ,которых надо было содержать
Отправили воевать
Теперь они трупы и их не надо содержать
Огромное число мужиков из бедных глубинок пошли на войну
И там сдохли
Война дает право прокрутить гайки
А значит - не будет возможности ни у какой оппозиции ни на какую критику режима
Так что война лишь укрепляет власть путина
Кстати, война укрепляет и власть ЗЕЛЕНСКОГО
Который уже ПЕРЕСИДЕЛ свой срок
И явно собирается править долго
И война для него выгодна еще больше .чем путину
Ведь в Украине не до конца придушена демократия
Но Зеленский старается
Душит демократию
И с этим у него получается лучше
Чем на фронте
Демократию Зеленский побеждает...
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22.07.2025 12:46 Ответить
Путін, імовірно, не стурбований ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Погрози Трампа у Кремлі НЕ сприймають як загрозу, а як сигнал "ускорить процесс освобождения братнего народа от киевского режима"

В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"

P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому Трампу приходиться маневрувати ? https://novayagazeta.eu/articles/2025/07/21/kak-delo-epshteina-raskololo-ameriku-trampa
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22.07.2025 12:50 Ответить
Отримай🍭
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22.07.2025 12:53 Ответить
Якби вони обох кудись зникли
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22.07.2025 12:52 Ответить
А чім можливо запугати того, що подихає у бункері. Ху...лу, плювати на свій сброд, який радий йти на забій за ху...ла, або унітаз. Його навіть сі не здатний зупинити, оскільки він вирішив забрати до кабздону на концерт якомога більше глядачів, включаючи своїх. Хотів би зберегти свою пику, то не вбивав би цивільних і дітей.
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22.07.2025 12:55 Ответить
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22.07.2025 13:03 Ответить
 
 