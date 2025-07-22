Путин, вероятно, не обеспокоен ультиматумом президента США Трампа, - The Guardian

Российский диктатор Владимир Путин предвидел ухудшение отношений с США. Он по-прежнему считает войну в Украине главным приоритетом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что хотя Москва считает ухудшение отношений с Трампом досадным, источники говорят, что Путин всегда собирался предоставлять приоритет войне. Он остается уверенным, что российские войска набирают обороты, и что сопротивление Украины может вскоре сломаться.

"Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом ничего не получилось. Но какими бы ни были ожидания Путина относительно хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину является вопросом существования", - сказал бывший высокопоставленный чиновник Кремля.

Когда Трамп вернулся в Белый дом в начале этого года, сначала казалось, что для Путина открылась стратегическая возможность - шанс подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной приверженности Запада Украине.

Однако "медовый месяц", похоже, закончился на прошлой неделе, отмечает The Guardian. Трамп публично выразил свое разочарование отказом Путина согласиться на прекращение огня.

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"Трамп, похоже, был особенно расстроен тем, что его личные контакты с Путиным, включая шесть телефонных звонков, не принесли никаких результатов, что было воспринято как личное оскорбление для лидера, известного своим тщеславием", - отмечает издание.

В то же время в комментарии изданию бывший высокопоставленный чиновник Кремля назвал демонстративные бомбардировки украинских городов после телефонных разговоров двух лидеров "стратегической ошибкой", утверждая, что Путин неправильно истолковал реакцию Трампа.

"Путин не ставил перед собой цель унизить Трампа, но он, безусловно, поступил глупо", - сказал источник.

Однако многие российские чиновники и ведущие блогеры восприняли угрозы Трампа как более мягкие, чем ожидалось, и представив их как фактическое предоставление Путину 50-дневного карт-бланша.

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"За 50 дней может многое произойти - и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и подверженным влиянию. Москва будет продолжать делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым", - сказал другой источник в среде российских высокопоставленных чиновников.

Бывший официальный источник в Кремле заявил, что Путин "одержим" тем, чтобы не выглядеть слабым, и вряд ли смягчит свою позицию перед лицом угроз Трампа.

И хотя среди рядовых россиян, похоже, наблюдалась реальная готовность положить конец войне, для тех, кто внимательно следил за Путиным, неудивительно, что он отверг мирные условия Трампа.

"В этой войне погибло более 100 000 россиян. Путин просто не может вернуться домой с чем-то меньшим, чем то, что можно считать настоящей победой", - заявил бывший кремлевский чиновник.

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