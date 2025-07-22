Трамп, вероятно, хочет дистанцироваться от войны в Украине и ищет пути отступления, - экс-советник Болтон

Ультиматум президента США Дональда Трампа России в Москве "воспринимается как разрешение продолжать безостановочные атаки на Украину - по крайней мере до 49-го дня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, так считает бывший советник американского президента Джон Болтон, который работал с ним во время первой каденции Трампа.

Он положительно оценил решение президента США направить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако это не является свидетельством его приверженности Киеву.

"Оптимисты относительно намерений Трампа в отношении Украины приводят три аргумента: его решение разрешить отправку Patriot; его 50-дневный срок для России принять перемирие; и его угрозы пошлинами и вторичными санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто. Но эти пункты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке Украины со стороны Трампа. Вместо этого они демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией - войны, которую он считает делом Европы", - объясняет Болтон.

И отметил, что сообщения о том, что Трамп пришлет Украине ракеты дальнего радиуса действия, оказались ложными. В то же время, учитывая потенциальный дефицит систем ПВО в США, самым разумным шагом Трампа было бы не просто отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс срочно профинансировать масштабное производство новых образцов. Но он этого не сделал.

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"Решимость Трампа избежать последствий более длительной военной помощи показала его невысказанные мотивы. Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания на важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки - даже среди республиканцев, которые ранее выступали против военной помощи Украине", - акцентировал его бывший советник.

Трамп ищет пути отступления

Что касается ультиматума России, то, по мнению Болтона, в РФ это воспринимается "как разрешение продолжать непрерывные атаки на Украину - по крайней мере до 49-го дня". По словам экс-советника, диктатор Путин не только не теряет уверенности, но и пытается манипулировать Трампом. Хозяин Кремля предлагает свою помощь в урегулировании ядерной сделки США с Ираном.

"Хотя Трамп говорит, что разочарован Путиным, он все еще утверждает, что "не закончил с ним". Угрозы Вашингтона относительно последствий, которые ждут Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, которые импортируют российские энергоносители, вызывает лишь насмешки", - пишет бывший советник Трампа.

И добавляет, что Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины. Он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но избежал долгосрочных обязательств. Показательно, что он подчеркнул: Киев не должен наносить удары по Москве. Он показал "твердость", дав России 50-дневный срок, но при этом предложил лишь размытые последствия в случае невыполнения, при этом призывая Украину быть серьезной в отношении перемирия - то есть создал себе "предохранитель".

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"Когда наступит 50-й день, Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя любую ответственность", - акцентировал Болтон.

По его словам, Трамп осознает, что даже не приблизился к выполнению обещания достичь мира за 24 часа. И американский президент не заинтересован в том, чтобы напоминать об этом поражении.

"Я был бы рад, если бы Трамп придерживался принципа "мир через силу", как это делал Рональд Рейган. Вице-президент Джей Ди Вэнс, Такер Карлсон и им подобные были бы этим очень недовольны. К сожалению, в настоящее время президент все еще склоняется к изоляционизму. Игнорирование этого факта сторонниками Украины в США может иметь опасные последствия", - констатировал Болтон.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.