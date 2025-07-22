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Новости Отношения Трампа и Путина слабость Заявления Трампа
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Трамп, вероятно, хочет дистанцироваться от войны в Украине и ищет пути отступления, - экс-советник Болтон

Трамп пытается дистанцироваться от Украины

Ультиматум президента США Дональда Трампа России в Москве "воспринимается как разрешение продолжать безостановочные атаки на Украину - по крайней мере до 49-го дня".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, так считает бывший советник американского президента Джон Болтон, который работал с ним во время первой каденции Трампа.

Он положительно оценил решение президента США направить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, однако это не является свидетельством его приверженности Киеву.

"Оптимисты относительно намерений Трампа в отношении Украины приводят три аргумента: его решение разрешить отправку Patriot; его 50-дневный срок для России принять перемирие; и его угрозы пошлинами и вторичными санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто. Но эти пункты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке Украины со стороны Трампа. Вместо этого они демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией - войны, которую он считает делом Европы", - объясняет Болтон.

И отметил, что сообщения о том, что Трамп пришлет Украине ракеты дальнего радиуса действия, оказались ложными. В то же время, учитывая потенциальный дефицит систем ПВО в США, самым разумным шагом Трампа было бы не просто отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс срочно профинансировать масштабное производство новых образцов. Но он этого не сделал.

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"Решимость Трампа избежать последствий более длительной военной помощи показала его невысказанные мотивы. Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания на важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки - даже среди республиканцев, которые ранее выступали против военной помощи Украине", - акцентировал его бывший советник.

Трамп ищет пути отступления

Что касается ультиматума России, то, по мнению Болтона, в РФ это воспринимается "как разрешение продолжать непрерывные атаки на Украину - по крайней мере до 49-го дня". По словам экс-советника, диктатор Путин не только не теряет уверенности, но и пытается манипулировать Трампом. Хозяин Кремля предлагает свою помощь в урегулировании ядерной сделки США с Ираном.

"Хотя Трамп говорит, что разочарован Путиным, он все еще утверждает, что "не закончил с ним". Угрозы Вашингтона относительно последствий, которые ждут Россию по завершению 50 дней, почти ничего не стоят. Пошлины не принесут эффекта, ведь экспорт из России в США в 2024 году составил всего 3 млрд долларов. В то же время угрозы вторичными санкциями странам, которые импортируют российские энергоносители, вызывает лишь насмешки", - пишет бывший советник Трампа.

И добавляет, что Трамп формирует для себя выход из ситуации вокруг Украины. Он удовлетворил срочные потребности украинских защитников, но избежал долгосрочных обязательств. Показательно, что он подчеркнул: Киев не должен наносить удары по Москве. Он показал "твердость", дав России 50-дневный срок, но при этом предложил лишь размытые последствия в случае невыполнения, при этом призывая Украину быть серьезной в отношении перемирия - то есть создал себе "предохранитель".

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"Когда наступит 50-й день, Трамп может найти причины ничего не делать против России, сняв с себя любую ответственность", - акцентировал Болтон.

По его словам, Трамп осознает, что даже не приблизился к выполнению обещания достичь мира за 24 часа. И американский президент не заинтересован в том, чтобы напоминать об этом поражении.

"Я был бы рад, если бы Трамп придерживался принципа "мир через силу", как это делал Рональд Рейган. Вице-президент Джей Ди Вэнс, Такер Карлсон и им подобные были бы этим очень недовольны. К сожалению, в настоящее время президент все еще склоняется к изоляционизму. Игнорирование этого факта сторонниками Украины в США может иметь опасные последствия", - констатировал Болтон.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

Трамп Дональд (6029) Болтон Джон (117) война в Украине (5307)


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Топ комментарии
+4
Да это было понятно с первых дней когда он начал звонить *****...

И всячески избегать вводить санкции... и давал две недели, писать владимир стоп, 50 дней....
все это показывает что тампон хочет иметь с рашкой хорошие отношения.
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22.07.2025 10:35 Ответить
+4
по истечению 50 дн, Трамп найдет еще какую то причину, что бы не вводить санкции против кремлевских террористов...
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22.07.2025 10:40 Ответить
+2
Трампону сказали,що російська навала такої інтенсивності може бути до перших осінніх дощів(((А далі саме все заглохне(((
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22.07.2025 10:18 Ответить
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можливо Трамп поставив собі ультиматум.
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22.07.2025 10:14 Ответить
Трампону сказали,що російська навала такої інтенсивності може бути до перших осінніх дощів(((А далі саме все заглохне(((
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22.07.2025 10:18 Ответить
скільки там днів,
з тих 50,
залишилось?
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22.07.2025 10:20 Ответить
Сцікливе руде чмо чубом та мармизою якого вже підтерлись всі покідьки світу від ***** до бородатих свиней з рушниками на головах до жирдяя чучхеіста.
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22.07.2025 10:28 Ответить
Тампон импульсивный нарцисс. Если бы он по настоящему был против московии, то никаких "две недели" не было бы. Помощь Украине он в воздухе заворачивал, а тут ещё две недели и как разозлюсь на хутина, ух держите меня семеро.
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22.07.2025 10:28 Ответить
Яких 2 тиждня?!
Ви про шо?
24 ГОДИНИ!
 І лохам зайшло. Як і у нас зайшо зійтись по середини, заглядання в очко *****, кінець епохи бідності, 4 косоря долярів тощо, да ********?
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22.07.2025 10:49 Ответить
Трамп надав 50 днів не як ультиматум для миру а як час за який путін має захопити максимум нашої території , бо далі Трампу вже буде важко заперечувати що він російський агент .
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22.07.2025 10:31 Ответить
пуйло буде просити більше , бо кацапня топчіться на місці
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22.07.2025 10:31 Ответить
Тромб дистанціюється від війни, а *****, навпаки - планує нову війну.
Єдиний бар'єр до реалізації цих планів - це спротив України агресії російських загарбників.

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22.07.2025 10:31 Ответить
Повідомляють, що рашисти розбомбили посольство Азербайджану в Україні у Києві.

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22.07.2025 11:58 Ответить
важливе, не те що трамп щось там булькає.
цікаво, що станеться 3 вересня?

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22.07.2025 10:33 Ответить
продлить по просьбі пуйла
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22.07.2025 10:36 Ответить
"продлить по просьбі пуйла"

еще и денюжку запросит по типу "продлевать будете?"
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22.07.2025 11:02 Ответить
Может кому интересно, тут объясняется многое. Да и предыдущие статьи тоже.

https://www.ofeliya.com.ua/archives/6788
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22.07.2025 10:35 Ответить
Да это было понятно с первых дней когда он начал звонить *****...

И всячески избегать вводить санкции... и давал две недели, писать владимир стоп, 50 дней....
все это показывает что тампон хочет иметь с рашкой хорошие отношения.
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22.07.2025 10:35 Ответить
А що зміниться після 50 днів? Ну ухвалять вони якийсь там пакет санкцій - і що? русня зупиниться? Ні.
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22.07.2025 10:38 Ответить
по истечению 50 дн, Трамп найдет еще какую то причину, что бы не вводить санкции против кремлевских террористов...
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22.07.2025 10:40 Ответить
> найрозумнішим кроком трампа було б не просто відправити Patriot в Україну, а й закликати Конгрес терміново профінансувати масштабне виробництво нових зразків

трамп і розум - несумісні . Але ж як легко повелись українці, що завтра чекають десятки систем і ще більше ракет, і вірять що трамп - "наш козак"
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22.07.2025 10:47 Ответить
Я б давно дистанциировался зная про ублюдочную власть зеленых, коррупцию и полное игнорирование законов. Сказал бы что то на прощанье типа "Украинцы сами должны повесить свою власть, а так это жабагадюшник, я манал в это все впрегаться" да и все...
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22.07.2025 11:09 Ответить
Ніхто просто не хоче бачити правди що для багатьох політиків на заході наша корупція уже токсична, особливо в штатах для яких це далека війна і їх електорат рахує свої податки.

Якщо це все продовжиться, то і ЄС коли переозброїться і буде почувати себе у відносній безпеці, також відвернеться від України.
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22.07.2025 11:37 Ответить
Трамп прямым текстом сказал путину
Ну давай уже - разберись с этими хохлами!
Даю тебе 50 дней!
И Трамп подсказал путину способ
Делай - как я в Иране
Мочи хохлов бомбардировками
И путин мочит....
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22.07.2025 11:55 Ответить
 
 