Трамп, імовірно, хоче дистанціюватися від війни в Україні та шукає шляхи відступу, - ексрадник Болтон

Ультиматум президента США Дональда Трампа Росії в Москві "сприймається як дозвіл продовжувати невпинні атаки на Україну – принаймні до 49-го дня".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, так вважає колишній радник американського президента Джон Болтон, який працював з ним під час першої каденції Трампа.

Він позитивно оцінив рішення президента США надіслати Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, проте це не є свідченням його прихильності Києву.

"Оптимісти щодо намірів Трампа щодо України наводять три аргументи: його рішення дозволити відправку Patriot; його 50-денний термін для Росії прийняти перемир’я; і його погрози митами та вторинними санкціями проти Росії, якщо перемир’я не буде досягнуто. Але ці пункти не обов’язково свідчать про нову підтримку України з боку Трампа. Натомість вони демонструють його роздратування через залучення до війни між Україною і Росією – війни, яку він вважає справою Європи", – пояснює Болтон.

Та зазначив, що повідомлення про те, що Трамп надішле Україні ракети дальнього радіуса дії, виявилися неправдивими. Водночас з огляду на потенційний дефіцит систем ППО у США, найрозумнішим кроком Трампа було б не просто відправити Patriot в Україну, а й закликати Конгрес терміново профінансувати масштабне виробництво нових зразків. Але він цього не зробив.

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"Рішучість Трампа уникнути наслідків більш тривалої військової допомоги показала його невисловлені мотиви. Парадоксально, але його ухиляння демонструє, як ефективно можуть працювати політико-військові альянси: передаючи ресурси між членами задля розгортання на найважливіших напрямках. При цьому він не втратив політичної підтримки – навіть серед республіканців, які раніше виступали проти військової допомоги Україні", – акцентував його колишній радник.

Трамп шукає шляхи відступу

Щодо ультиматуму Росії, то, на думку Болтона, у РФ це сприймається "як дозвіл продовжувати невпинні атаки на Україну – принаймні до 49-го дня". За словами ексрадника, диктатор Путін не лише не втрачає впевненості, а й намагається маніпулювати Трампом. Господар Кремля пропонує свою допомогу у врегулюванні ядерної угоди США з Іраном.

"Хоча Трамп говорить, що розчарований Путіним, він все ще стверджує, що "не закінчив з ним". Погрози Вашингтона щодо наслідків, які чекають на Росію по завершенню 50 днів, майже нічого не варті. Мита не принесуть ефекту, адже експорт з Росії до США у 2024 році становив всього 3 млрд доларів. Водночас погрози вторинними санкціями країнам, які імпортують російські енергоносії, викликає лише глузування", - пише колишній радник Трампа.

Та додає, що Трамп формує для себе вихід із ситуації навколо України. Він задовольнив термінові потреби українських захисників, але уникнув довгострокових зобов’язань. Показово, що він підкреслив: Київ не повинен завдавати ударів по Москві. Він показав "твердість", давши Росії 50-денний термін, але водночас запропонував лише розмиті наслідки в разі невиконання, при цьому закликаючи Україну бути серйозною щодо перемир’я – тобто створив собі "запобіжник".

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"Коли настане 50-й день, Трамп може знайти причини нічого не робити проти Росії, знявши із себе будь-яку відповідальність", – акцентував Болтон.

За його словами, Трамп усвідомлює, що навіть не наблизився до виконання обіцянки досягти миру за 24 години. І американський президент не зацікавлений в тому, щоби нагадувати про цю поразку.

"Я був би радий, якби Трамп дотримувався принципу "мир через силу", як це робив Рональд Рейган. Віцепрезидент Джей Ді Венс, Такер Карлсон та їм подібні були б цим дуже невдоволені. На жаль, на цей час президент усе ще схиляється до ізоляціонізму. Ігнорування цього факту прихильниками України в США може мати небезпечні наслідки", – констатував Болтон.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.