Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио, - FT

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой внешнеполитической линии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Как отмечает издание, на посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Впрочем собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире", - заявил собеседник FT.

По его словам, это связано "с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации".

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