Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио, - FT
Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой внешнеполитической линии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.
Как отмечает издание, на посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.
Однако на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.
Впрочем собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.
"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире", - заявил собеседник FT.
По его словам, это связано "с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отсос з проглотом та стояння раком перед усіма диктатурами від кимченира до ху-йла це "жорсткіша"? Ох ви ж і клоуни іпані...
У чому вона проявилась? У гучних пуках в калюжу? Так, це дуже жорстко!
Також розісрались з усіма союзниками. Жорстко? Дуже!
Молодці американці! Тепер українцям не так соромно, бо в наймогутнішій державі планети виборці виявились ще тупішими, американські ідіоти навіть не спитали, як співвідноситься велич Америки з поступками світовому терористу заради недопущення ядерної війни? У цьому і є велич - дозволити росії робити, що завгодно? Отакі ідіоти.