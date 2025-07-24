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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп усиливает внешнюю политику под влиянием Рубио, - FT

Рубио убедил Трампа занять более жесткую позицию в отношении России

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в формировании более жесткой внешнеполитической линии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении России, Китая и Ирана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного друга и бывшего помощника Рубио.

Как отмечает издание, на посту сенатора Рубио был горячим сторонником американской помощи за рубежом и американской дипломатии как силы добра в мире. Он подчеркивал необходимость противостоять диктаторам и поддерживать диссидентов, выступающих против авторитарных режимов.

Однако на посту госсекретаря он поддерживает взгляды Трампа, который настроен на изоляционизм и сокращение иностранной помощи.

Впрочем собеседник медиа заявил, что Рубио не отказался от своих ценностей, а наоборот, отстаивал их, что повлияло на Трампа, который занял более жесткую позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла.

"Что касается Китая, России, Украины и Ирана, вы видите активизированную американскую внешнюю политику и подтверждение роли Америки в мире", - заявил собеседник FT.

По его словам, это связано "с советами высокого уровня, которые министр ежедневно предоставляет президенту и остальной администрации".

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Автор: 

путин владимир (31744) Трамп Дональд (6038) Рубио Марко (248)


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Шта, ...лядь? Жорсткішу?
Отсос з проглотом та стояння раком перед усіма диктатурами від кимченира до ху-йла це "жорсткіша"? Ох ви ж і клоуни іпані...
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24.07.2025 09:08 Ответить
Там в оточенні трампона є повні ізоліціаністи, які взагалі проти будь-якої допомоги Україні і проти будь-яких санкцій проти РФ...тому гірше бути могло.
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24.07.2025 09:54 Ответить
Допоки, це все лише теревені від Трампа, як і від зеленського, про купу усілякої галіматні!
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24.07.2025 09:09 Ответить
посилює у стилі садо-мазо...
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24.07.2025 09:09 Ответить
Неназваний друг! - а Трамп знає шо на нього хтось впливає?
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24.07.2025 09:17 Ответить
Що, серйозно? Жорсткіша зовнішня політика?

У чому вона проявилась? У гучних пуках в калюжу? Так, це дуже жорстко!
Також розісрались з усіма союзниками. Жорстко? Дуже!

Молодці американці! Тепер українцям не так соромно, бо в наймогутнішій державі планети виборці виявились ще тупішими, американські ідіоти навіть не спитали, як співвідноситься велич Америки з поступками світовому терористу заради недопущення ядерної війни? У цьому і є велич - дозволити росії робити, що завгодно? Отакі ідіоти.
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24.07.2025 09:56 Ответить
 
 