Медведев о 18-м пакете санкций против РФ: Мы будем наращивать удары по Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя согласование 18-го пакета санкций против РФ, угрожает увеличить количество ударов по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях.

Он назвал европейцев "слабоумными" и считает, что этот пакет санкций не изменит позицию России.

"Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, в частности, по Киеву, будут наноситься с возрастающей силой.

Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, обездоленные чухонцы, недоделанные поляки и британцы, заросшие своим дерьмом, но и Германия с Францией, лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши", - отметил Медведев.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте: России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев