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Новости Угрозы Медведева Санкции ЕС против России
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Медведев о 18-м пакете санкций против РФ: Мы будем наращивать удары по Украине

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя согласование 18-го пакета санкций против РФ, угрожает увеличить количество ударов по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях.

Он назвал европейцев "слабоумными" и считает, что этот пакет санкций не изменит позицию России.

"Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, в частности, по Киеву, будут наноситься с возрастающей силой.

Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, обездоленные чухонцы, недоделанные поляки и британцы, заросшие своим дерьмом, но и Германия с Францией, лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши", - отметил Медведев.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте: России безразлично на "театральный ультиматум" Трампа, - Медведев

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Автор: 

Медведев Дмитрий (4117) обстрел (28582) россия (96618) санкции (11673)


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Топ комментарии
+16
треба вбити обох, а потім вже дивитися...
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18.07.2025 15:41 Ответить
+9
Кацапи, скільки ви можете, то стільки і б'єте по Україні. Більше ви не можете. Ви на максимумі. Українці злякалися? Та вони ложили на вас болт. Ми поступово перейдемо в контратаку і будемо гасити недолюдей під назвою кацапи по всій Україні, а наша діаспора і по всьогму світу і постійно.
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18.07.2025 15:44 Ответить
+4
Господи, какой дегенерат!
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18.07.2025 15:42 Ответить
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Цікаво, якщо вбити мєдвєдєва, путін заспокоїться?
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18.07.2025 15:41 Ответить
треба вбити обох, а потім вже дивитися...
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18.07.2025 15:41 Ответить
Малувато буде ,думаю ще треба совєт ********* увесь і госдуру . А далі вже дивитися .Якщо помріяти щоб ніякої центральної влади не залишилося і вони років 20 займалися вирішенням питання хто головний з використанням важких озброєнь .
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18.07.2025 15:44 Ответить
Там из 140 млн нужно 95% уничтожить, может тогда в людей превратятся.
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18.07.2025 15:47 Ответить
99%
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18.07.2025 15:49 Ответить
И ещё почему плюшкаМишка молчала?а тут всплыла?!ААА ВОДЯРА ПОДОРОЖАЛА))))
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18.07.2025 15:52 Ответить
В запое был
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18.07.2025 15:57 Ответить
Всё выжрал и ждал поставку
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18.07.2025 15:59 Ответить
мабуть, дуже гарний 18-тий пакет вийшов - заборістий.

надо брать !

.
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18.07.2025 16:06 Ответить
Ви не там керівництво шукаєте. Для того щоб рашка реально залишилась без управлінців, треба знищувати ФСБ, а не кремлівський балаганчик
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18.07.2025 16:03 Ответить
Мєдвєдєв це мікрофон в який говорить путін
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18.07.2025 15:46 Ответить
Дуже глухий вялий старий микрофон
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18.07.2025 15:57 Ответить
Нет убить пукина мишкуПлюшева этого неизменит!только реалные санкции и побольше дронов!У этих неумныхДябилов в головах только Я КРУЧЕ ВСЕХ!!!!
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18.07.2025 15:48 Ответить
Господи, какой дегенерат!
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18.07.2025 15:42 Ответить
Просто тяжёлая алкогольная интоксикация. Проще говоря "белочка".
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18.07.2025 15:49 Ответить
Боже,яке кончене! Налийте йому!
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18.07.2025 15:42 Ответить
Метанола
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18.07.2025 15:56 Ответить
Врага нужно знать
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18.07.2025 15:57 Ответить
Щоб знати ворога - треба писати про діточок Дімона , які за кордоном сидять , про його бабки на закордонних рахунках і нерухомість там , а не цитувати його маячню !
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18.07.2025 16:01 Ответить
Удари по печінці алкодімона точно нарощуватимуться.
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18.07.2025 15:44 Ответить
Кацапи, скільки ви можете, то стільки і б'єте по Україні. Більше ви не можете. Ви на максимумі. Українці злякалися? Та вони ложили на вас болт. Ми поступово перейдемо в контратаку і будемо гасити недолюдей під назвою кацапи по всій Україні, а наша діаспора і по всьогму світу і постійно.
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18.07.2025 15:44 Ответить
Давай, дімон, жгі ісчо.
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18.07.2025 15:45 Ответить
Больше...нє налівать
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18.07.2025 15:48 Ответить
Нарощувати матеріали злочинів, зібрався уточкін, для Суду в ГААЗІ!!
Сам то він, під алкаша коситиме, бо п'яний був, дурний, не пам'ятаю…
Дур6ий москаль, та хитрий!!
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18.07.2025 15:49 Ответить
Медвєдев побєділ 0.7 Фінляндії
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18.07.2025 15:51 Ответить
Кнлог поїхав, чекісти почнуть ракетні удари , на жаль без ілюзій
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18.07.2025 15:52 Ответить
Ви й так запускаєте все те, що спроможні виробляти. З новими санкціями ця спроможність точно не підвищиться....
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18.07.2025 15:53 Ответить
Цікаво, кого він має на увазі під "оборзевшими чухонцями"?
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18.07.2025 15:55 Ответить
Сам себе
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18.07.2025 15:58 Ответить
Страни Балтії
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18.07.2025 16:00 Ответить
Як там обама? Йому не гикається його "перевантаження"?

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18.07.2025 15:56 Ответить
поганому виду-немає стиду...
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18.07.2025 16:03 Ответить
Добре що це читають у всьому світі.Зразу ясно хто фашист.Цей алкаш все таки має яку неяку державну посаду.Нехай розпинається,нам це на користь.
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18.07.2025 15:56 Ответить
Мені просто цікаво,як Європа все це мовчки зносить?
Та за оцей вираз«європейські недоумки»персональні санкції ге тільк на цього алкашачого вилупка,а і на родичів до десятого колінаі просто хто з ним колись за руку вітався!
Всіх викинуть на болота з Європи і за бугор і ногою!
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18.07.2025 15:58 Ответить
Значит хороший пакет
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18.07.2025 15:58 Ответить
.
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18.07.2025 16:02 Ответить
Потрібне заспокійливе для вічного сну кремлівського гнома.
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18.07.2025 16:01 Ответить
Вялікая рассєя!!!! Ми ваюїм с НАТОЙ, паетаму нарастім удари па українє!!
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18.07.2025 16:01 Ответить
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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18.07.2025 16:02 Ответить
На жаль, він прав в тому, що цей пакет не змінить позицію рашки.
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18.07.2025 16:02 Ответить
Зато цей пакет приблизить наступну фазу полурозпаду нароссії...
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18.07.2025 16:04 Ответить
Блин, ему срочно нужно публиковать книгу цитат. Такой талант пропадает...
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18.07.2025 16:03 Ответить
18-й пакет санкцій, це реально дуже боляче Мордору, а карлик з погрозами і образами підключається до соціальних мереж завжди тоді, коли Х-уйлу щось дуже не подобається.
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18.07.2025 16:03 Ответить
А я казав, що Дімон завербований Малюком.
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18.07.2025 16:04 Ответить
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18.07.2025 16:05 Ответить
Це "наші брати"?. Щоб ви здохли монгольські варвари.
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18.07.2025 16:06 Ответить
 
 