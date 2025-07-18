Медведев о 18-м пакете санкций против РФ: Мы будем наращивать удары по Украине
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя согласование 18-го пакета санкций против РФ, угрожает увеличить количество ударов по Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях.
Он назвал европейцев "слабоумными" и считает, что этот пакет санкций не изменит позицию России.
"Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима будет продолжаться. Удары по объектам так называемой Украины, в частности, по Киеву, будут наноситься с возрастающей силой.
Также следует продвигать курс на максимальное дистанцирование от ЕС и наиболее одиозных стран Евросоюза, куда теперь попадают не только убогие прибалты, обездоленные чухонцы, недоделанные поляки и британцы, заросшие своим дерьмом, но и Германия с Францией, лидерам которых не дают покоя лавры Третьего рейха и режима Виши", - отметил Медведев.
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
надо брать !
.
Сам то він, під алкаша коситиме, бо п'яний був, дурний, не пам'ятаю…
Дур6ий москаль, та хитрий!!
Та за оцей вираз«європейські недоумки»персональні санкції ге тільк на цього алкашачого вилупка,а і на родичів до десятого колінаі просто хто з ним колись за руку вітався!
Всіх викинуть на болота з Європи і за бугор і ногою!