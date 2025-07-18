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Новини Погрози Медведєва Санкції ЄС проти Росії
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Медведєв про 18-й пакет санкцій проти РФ: Ми нарощуватимемо удари по Україні

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи погодження 18-го пакету санкцій проти РФ, погрожує збільшити кількість ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережах.

Він назвав європейців "недоумками" та вважає, що цей пакет санкцій не змінить позицію Росії.

"Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, зокрема по Києву, завдаватимуться зі зростаючою силою.

Також слід просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС та найбільш одіозних країн Євросоюзу, куди тепер потрапляють не лише убогі прибалти, знедолені чухонці, недоділені поляки та британці, що заросли своїм лайном, але й Німеччина з Францією, лідерам яких не дають спокою лаври Третього рейху та режиму Віші", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Читайте: Росії байдуже на "театральний ультиматум" Трампа, - Медведєв

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Автор: 

Медведєв Дмитро (1927) обстріл (29906) росія (66744) санкції (12404)


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Топ коментарі
+27
треба вбити обох, а потім вже дивитися...
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18.07.2025 15:41 Відповісти
+18
Кацапи, скільки ви можете, то стільки і б'єте по Україні. Більше ви не можете. Ви на максимумі. Українці злякалися? Та вони ложили на вас болт. Ми поступово перейдемо в контратаку і будемо гасити недолюдей під назвою кацапи по всій Україні, а наша діаспора і по всьогму світу і постійно.
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18.07.2025 15:44 Відповісти
+10
Господи, какой дегенерат!
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18.07.2025 15:42 Відповісти
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Цікаво, якщо вбити мєдвєдєва, путін заспокоїться?
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18.07.2025 15:41 Відповісти
треба вбити обох, а потім вже дивитися...
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18.07.2025 15:41 Відповісти
Малувато буде ,думаю ще треба совєт ********* увесь і госдуру . А далі вже дивитися .Якщо помріяти щоб ніякої центральної влади не залишилося і вони років 20 займалися вирішенням питання хто головний з використанням важких озброєнь .
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18.07.2025 15:44 Відповісти
Там из 140 млн нужно 95% уничтожить, может тогда в людей превратятся.
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18.07.2025 15:47 Відповісти
99%
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18.07.2025 15:49 Відповісти
И ещё почему плюшкаМишка молчала?а тут всплыла?!ААА ВОДЯРА ПОДОРОЖАЛА))))
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18.07.2025 15:52 Відповісти
В запое был
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18.07.2025 15:57 Відповісти
Всё выжрал и ждал поставку
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18.07.2025 15:59 Відповісти
мабуть, дуже гарний 18-тий пакет вийшов - заборістий.

надо брать !

.
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18.07.2025 16:06 Відповісти
Ви не там керівництво шукаєте. Для того щоб рашка реально залишилась без управлінців, треба знищувати ФСБ, а не кремлівський балаганчик
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18.07.2025 16:03 Відповісти
Мєдвєдєв це мікрофон в який говорить путін
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18.07.2025 15:46 Відповісти
Дуже глухий вялий старий микрофон
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18.07.2025 15:57 Відповісти
Кожаний.
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18.07.2025 16:50 Відповісти
Нет убить пукина мишкуПлюшева этого неизменит!только реалные санкции и побольше дронов!У этих неумныхДябилов в головах только Я КРУЧЕ ВСЕХ!!!!
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18.07.2025 15:48 Відповісти
медведевы и путины- это коллективное
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18.07.2025 16:15 Відповісти
Пиняку на гiляку!
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18.07.2025 16:42 Відповісти
Господи, какой дегенерат!
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18.07.2025 15:42 Відповісти
Просто тяжёлая алкогольная интоксикация. Проще говоря "белочка".
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18.07.2025 15:49 Відповісти
Боже,яке кончене! Налийте йому!
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18.07.2025 15:42 Відповісти
Метанола
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18.07.2025 15:56 Відповісти
Врага нужно знать
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18.07.2025 15:57 Відповісти
Щоб знати ворога - треба писати про діточок Дімона , які за кордоном сидять , про його бабки на закордонних рахунках і нерухомість там , а не цитувати його маячню !
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18.07.2025 16:01 Відповісти
Удари по печінці алкодімона точно нарощуватимуться.
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18.07.2025 15:44 Відповісти
Кацапи, скільки ви можете, то стільки і б'єте по Україні. Більше ви не можете. Ви на максимумі. Українці злякалися? Та вони ложили на вас болт. Ми поступово перейдемо в контратаку і будемо гасити недолюдей під назвою кацапи по всій Україні, а наша діаспора і по всьогму світу і постійно.
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18.07.2025 15:44 Відповісти
Давай, дімон, жгі ісчо.
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18.07.2025 15:45 Відповісти
Больше...нє налівать
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18.07.2025 15:48 Відповісти
Нарощувати матеріали злочинів, зібрався уточкін, для Суду в ГААЗІ!!
Сам то він, під алкаша коситиме, бо п'яний був, дурний, не пам'ятаю…
Дур6ий москаль, та хитрий!!
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18.07.2025 15:49 Відповісти
Медвєдев побєділ 0.7 Фінляндії
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18.07.2025 15:51 Відповісти
Кнлог поїхав, чекісти почнуть ракетні удари , на жаль без ілюзій
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18.07.2025 15:52 Відповісти
Ви й так запускаєте все те, що спроможні виробляти. З новими санкціями ця спроможність точно не підвищиться....
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18.07.2025 15:53 Відповісти
Цікаво, кого він має на увазі під "оборзевшими чухонцями"?
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18.07.2025 15:55 Відповісти
Сам себе
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18.07.2025 15:58 Відповісти
Страни Балтії
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18.07.2025 16:00 Відповісти
Фінів
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18.07.2025 16:11 Відповісти
Як там обама? Йому не гикається його "перевантаження"?

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18.07.2025 15:56 Відповісти
поганому виду-немає стиду...
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18.07.2025 16:03 Відповісти
Добре що це читають у всьому світі.Зразу ясно хто фашист.Цей алкаш все таки має яку неяку державну посаду.Нехай розпинається,нам це на користь.
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18.07.2025 15:56 Відповісти
Мені просто цікаво,як Європа все це мовчки зносить?
Та за оцей вираз«європейські недоумки»персональні санкції ге тільк на цього алкашачого вилупка,а і на родичів до десятого колінаі просто хто з ним колись за руку вітався!
Всіх викинуть на болота з Європи і за бугор і ногою!
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18.07.2025 15:58 Відповісти
А що єропа? Сховалася за спиною України. Ото і вся європа.
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18.07.2025 16:54 Відповісти
Значит хороший пакет
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18.07.2025 15:58 Відповісти
.
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18.07.2025 16:02 Відповісти
Потрібне заспокійливе для вічного сну кремлівського гнома.
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18.07.2025 16:01 Відповісти
Вялікая рассєя!!!! Ми ваюїм с НАТОЙ, паетаму нарастім удари па українє!!
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18.07.2025 16:01 Відповісти
какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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18.07.2025 16:02 Відповісти
На жаль, він прав в тому, що цей пакет не змінить позицію рашки.
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18.07.2025 16:02 Відповісти
Зато цей пакет приблизить наступну фазу полурозпаду нароссії...
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18.07.2025 16:04 Відповісти
Блин, ему срочно нужно публиковать книгу цитат. Такой талант пропадает...
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18.07.2025 16:03 Відповісти
18-й пакет санкцій, це реально дуже боляче Мордору, а карлик з погрозами і образами підключається до соціальних мереж завжди тоді, коли Х-уйлу щось дуже не подобається.
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18.07.2025 16:03 Відповісти
А я казав, що Дімон завербований Малюком.
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18.07.2025 16:04 Відповісти
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18.07.2025 16:05 Відповісти
Це "наші брати"?. Щоб ви здохли монгольські варвари.
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18.07.2025 16:06 Відповісти
@ Ми нарощуватимемо удари по Україні @
"Что сказал покойник"

Ждем, когда украинские спецслужбы, увеличат свои усилия в отношении военно-политического руководства кремлевской террористической организации...
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18.07.2025 16:17 Відповісти
Значить зачепило...
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18.07.2025 16:24 Відповісти
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18.07.2025 16:25 Відповісти
Конь апокаліпсіса стучіт копитом ...вже 4 рік стучить
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18.07.2025 16:36 Відповісти
Європейців називає "недоумками" ця "недоросль" "недопалок"1 метр 20 см з кєпкою в прижку.Пройшов по всіх національностях Європи,а сам користується всіми благами "недоумків".Його печінка мучає від перепитого бояришника,тому жовч з нього пре.
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18.07.2025 16:36 Відповісти
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18.07.2025 16:43 Відповісти
Нациська пяна морда ,здохни кацапське бидло, смерть рашиським злочинцям.
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18.07.2025 16:47 Відповісти
 
 