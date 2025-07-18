Медведєв про 18-й пакет санкцій проти РФ: Ми нарощуватимемо удари по Україні

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи погодження 18-го пакету санкцій проти РФ, погрожує збільшити кількість ударів по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережах.

Він назвав європейців "недоумками" та вважає, що цей пакет санкцій не змінить позицію Росії.

"Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об'єктах так званої України, зокрема по Києву, завдаватимуться зі зростаючою силою.

Також слід просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС та найбільш одіозних країн Євросоюзу, куди тепер потрапляють не лише убогі прибалти, знедолені чухонці, недоділені поляки та британці, що заросли своїм лайном, але й Німеччина з Францією, лідерам яких не дають спокою лаври Третього рейху та режиму Віші", - зазначив Медведєв.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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