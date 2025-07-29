Грэм ответил на угрозы Медведева. Тот в ответ назвал сенатора США "дедушкой"

Сенатор Линдси Грэм ответил на угрозы заместителя председатель Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил о возможности войны РФ и США. В ответ тот назвал его "дедушкой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Медведев пригрозил войной РФ и США после ультиматума Трампа для Путина.

Так, Грэм заявил:

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь.

"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка!" - ответил ему Медведев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

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