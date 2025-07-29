Грэм ответил на угрозы Медведева. Тот в ответ назвал сенатора США "дедушкой"
Сенатор Линдси Грэм ответил на угрозы заместителя председатель Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил о возможности войны РФ и США. В ответ тот назвал его "дедушкой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее Медведев пригрозил войной РФ и США после ультиматума Трампа для Путина.
Так, Грэм заявил:
"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь.
"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка!" - ответил ему Медведев.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це пародія
це мабуть і є трампонівське "Мейк Амеріка грейт егейн" ))
https://www.youtube.com/watch?v=3gBpGgNnu6U&ab_channel=AlexSPARKY
Бо цей шнирь скоро всіх білок зловить від передозу!
І про діда б він не патякав, бо їхне 1,5 метрове, теж не юнак, давно пора на грязі, до землі звикати.