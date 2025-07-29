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Новости Угрозы Медведева
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Грэм ответил на угрозы Медведева. Тот в ответ назвал сенатора США "дедушкой"

Медведев нахамил Грему в ответ на ультиматум Трампа

Сенатор Линдси Грэм ответил на угрозы заместителя председатель Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил о возможности войны РФ и США. В ответ тот назвал его "дедушкой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Медведев пригрозил войной РФ и США после ультиматума Трампа для Путина.

Так, Грэм заявил:

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь.

Медведев нахамил Грему в ответ на ультиматум Трампа

"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка!" - ответил ему Медведев.

Медведев нахамил Грему в ответ на ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Также читайте: Путин серьезно просчитался в отношении Трампа, - Грэм о новом дедлайне для России

Автор: 

Медведев Дмитрий (4123) россия (96709) США (27589) Линдси Грэм (101)


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Топ комментарии
+21
американців возять мордою об асфальт аж гай шумить

це мабуть і є трампонівське "Мейк Амеріка грейт егейн" ))
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29.07.2025 10:04 Ответить
+13
Цікавий чей гном медведь, злобний такий. Багато я бачив таких у житті. Вони, ці "гіганти" росту та "думки" погрозами компенсують власні комплекси неповноцінності. От гаприклад цей персонаж дімом, прибирить у нього охорону то він буде прісмикатися перед всіма аби ге отримати пендаля чи сайочку ща переляк. Це стосуєтся і нашого найвеличнійшага утирка.
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29.07.2025 10:09 Ответить
+12
потужні кловани змагаються, чий ніс червоніший
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29.07.2025 10:03 Ответить
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потужні кловани змагаються, чий ніс червоніший
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29.07.2025 10:03 Ответить
російське бидло "бере на понт", потрібно бити російське бидло зі всієї сили!
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29.07.2025 10:17 Ответить
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29.07.2025 10:25 Ответить
Не очень удачное сравнение. Вообще-то Тирион из« игры престолов» был влиятелен и удачен. Что не грозит данному персонажу он со своим ****** плохо закончат.
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29.07.2025 11:15 Ответить
це не порівняння
це пародія
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29.07.2025 11:58 Ответить
американців возять мордою об асфальт аж гай шумить

це мабуть і є трампонівське "Мейк Амеріка грейт егейн" ))
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29.07.2025 10:04 Ответить
Жонгльори словами. Оба
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29.07.2025 10:04 Ответить
а що цей дрібний півень пише англійською не на вбогому нарєчіі? ну тепер я точно вірю що цим підарам гаплик ...
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29.07.2025 10:04 Ответить
https://translate.google.com/
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29.07.2025 10:33 Ответить
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29.07.2025 10:05 Ответить
у півторашки еволюціонувала білочка??злізла з плеча оселилася в голові,і цей огризок був президентом??він навіть не розумний не те що безсмертний
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29.07.2025 10:05 Ответить
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29.07.2025 10:30 Ответить
Ну - не бабуся ж?
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29.07.2025 10:05 Ответить
И как тот медведев мог работать в очистке??? Непонятно.
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29.07.2025 10:06 Ответить
Завжди з нетерпінням чекаю дописів Мєдвєда про Трампа і США - тут він робить багато корисного для України
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29.07.2025 10:07 Ответить
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29.07.2025 10:34 Ответить
Цікавий чей гном медведь, злобний такий. Багато я бачив таких у житті. Вони, ці "гіганти" росту та "думки" погрозами компенсують власні комплекси неповноцінності. От гаприклад цей персонаж дімом, прибирить у нього охорону то він буде прісмикатися перед всіма аби ге отримати пендаля чи сайочку ща переляк. Це стосуєтся і нашого найвеличнійшага утирка.
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29.07.2025 10:09 Ответить
Зазвичай такі ущебні в армії чи на зоні прут портянки/шкарпетки і це у кращому випадку...
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29.07.2025 10:23 Ответить
Персонаж:
https://www.youtube.com/watch?v=3gBpGgNnu6U&ab_channel=AlexSPARKY
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29.07.2025 10:50 Ответить
Щодо нашого утирка неправда! Він ще з дитинства був грозою всіх криворізьких *********, і завжди бив пику головному!
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29.07.2025 10:33 Ответить
Алкаш Митька з кремлівського зоопарку думає, що фюрер їхнього свинорейху ***** не просто старий пирдун, а єнергічний старий пирдун.
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29.07.2025 10:14 Ответить
У кремлівському зоопарку взагалі проблеми з визначенням віку. У них лєнін у п'ятьдесят років був «дєдушка лєнін», а ***** у майже вісімдесят - дядя вова.
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29.07.2025 10:50 Ответить
Фіни вже почали для рф поставляти свою горілку "Finlandia" у чекушках по 0,25 л. ?
Бо цей шнирь скоро всіх білок зловить від передозу!
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29.07.2025 10:17 Ответить
Але ж такі висловлювання монголоїдів, приведуть до того що трамп надасть Україні далекобійні ракети!!!! Нехай продовжує в тому ж дусі!!!!
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29.07.2025 10:17 Ответить
Мєдвєдєву, яко дебілу можуть не повідомляти справжніх цілей так званої сво, якими є ліквідація кацапії у її нинішньому вигляді і межах. Саме тому він і співає так впевгено про "мпрні перемовини після досяшнення цілей сво". 😊
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29.07.2025 10:24 Ответить
Добре, що ці московити показують свій бидлізм, бо з бидлом тоді і говорити ніхто не буде, будуть надавати нам більше зброї, щоб такі херої далі своїх кімнат не виходили!
І про діда б він не патякав, бо їхне 1,5 метрове, теж не юнак, давно пора на грязі, до землі звикати.
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29.07.2025 10:25 Ответить
У гнома номер 2 зовсім мозок поплавило. Дідусь обзиває дідуся...
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29.07.2025 10:32 Ответить
Оце б ще сенатору США з деліріумним алкашем розмови вести! Все одно, що щось доводити обісцяному бомжу!
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29.07.2025 10:33 Ответить
Це не сам гном-пуйло відповідь строчило руками гнома-алкаша? Сцить відкрито з американців дражнитися, падло...
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29.07.2025 11:28 Ответить
Мал клоп, да вонюч.
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29.07.2025 12:00 Ответить
Как мир докатился до политики, когда 2 ядерные страны обмениваются постами в твитере кто более остроумный из них в покрытии оппонентов письками
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29.07.2025 12:09 Ответить
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29.07.2025 12:11 Ответить
 
 