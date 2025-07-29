Грем відповів на погрози Медведєва. Той у відповідь назвав сенатора США "дідусем"

Сенатор Ліндсі Грем відповів на погрози заступника голова Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який заявив про можливість війни РФ та США. У відповідь той назвав його "дідусем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Медведєв пригрозив війною РФ та США після ультиматуму Трампа для Путіна.

Так, Грем заявив:

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся.

"Не тобі чи Трампу диктувати, коли "сідати за стіл мирних переговорів". Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю!" - відповів йому Медведєв.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

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