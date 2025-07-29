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Новини Погрози Медведєва
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Грем відповів на погрози Медведєва. Той у відповідь назвав сенатора США "дідусем"

Медведєв нахамив Грему у відповідь на ультиматум Трампа

Сенатор Ліндсі Грем відповів на погрози заступника голова Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який заявив про можливість війни РФ та США. У відповідь той назвав його "дідусем".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Медведєв пригрозив війною РФ та США після ультиматуму Трампа для Путіна.

Так, Грем заявив:

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся.

Медведєв нахамив Грему у відповідь на ультиматум Трампа

"Не тобі чи Трампу диктувати, коли "сідати за стіл мирних переговорів". Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю!" - відповів йому Медведєв.

Медведєв нахамив Грему у відповідь на ультиматум Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Також читайте: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа, - Грем про новий дедлайн для Росії

Автор: 

Медведєв Дмитро (1933) росія (66902) США (23905) Грем Ліндсі (110)


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Топ коментарі
+25
американців возять мордою об асфальт аж гай шумить

це мабуть і є трампонівське "Мейк Амеріка грейт егейн" ))
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29.07.2025 10:04 Відповісти
+14
Цікавий чей гном медведь, злобний такий. Багато я бачив таких у житті. Вони, ці "гіганти" росту та "думки" погрозами компенсують власні комплекси неповноцінності. От гаприклад цей персонаж дімом, прибирить у нього охорону то він буде прісмикатися перед всіма аби ге отримати пендаля чи сайочку ща переляк. Це стосуєтся і нашого найвеличнійшага утирка.
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29.07.2025 10:09 Відповісти
+13
потужні кловани змагаються, чий ніс червоніший
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29.07.2025 10:03 Відповісти
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потужні кловани змагаються, чий ніс червоніший
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29.07.2025 10:03 Відповісти
російське бидло "бере на понт", потрібно бити російське бидло зі всієї сили!
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29.07.2025 10:17 Відповісти
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29.07.2025 10:25 Відповісти
Не очень удачное сравнение. Вообще-то Тирион из« игры престолов» был влиятелен и удачен. Что не грозит данному персонажу он со своим ****** плохо закончат.
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29.07.2025 11:15 Відповісти
це не порівняння
це пародія
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29.07.2025 11:58 Відповісти
американців возять мордою об асфальт аж гай шумить

це мабуть і є трампонівське "Мейк Амеріка грейт егейн" ))
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29.07.2025 10:04 Відповісти
Жонгльори словами. Оба
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29.07.2025 10:04 Відповісти
а що цей дрібний півень пише англійською не на вбогому нарєчіі? ну тепер я точно вірю що цим підарам гаплик ...
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29.07.2025 10:04 Відповісти
https://translate.google.com/
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29.07.2025 10:33 Відповісти
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29.07.2025 10:05 Відповісти
у півторашки еволюціонувала білочка??злізла з плеча оселилася в голові,і цей огризок був президентом??він навіть не розумний не те що безсмертний
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29.07.2025 10:05 Відповісти
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29.07.2025 10:30 Відповісти
Ну - не бабуся ж?
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29.07.2025 10:05 Відповісти
И как тот медведев мог работать в очистке??? Непонятно.
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29.07.2025 10:06 Відповісти
Завжди з нетерпінням чекаю дописів Мєдвєда про Трампа і США - тут він робить багато корисного для України
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29.07.2025 10:07 Відповісти
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29.07.2025 10:34 Відповісти
Цікавий чей гном медведь, злобний такий. Багато я бачив таких у житті. Вони, ці "гіганти" росту та "думки" погрозами компенсують власні комплекси неповноцінності. От гаприклад цей персонаж дімом, прибирить у нього охорону то він буде прісмикатися перед всіма аби ге отримати пендаля чи сайочку ща переляк. Це стосуєтся і нашого найвеличнійшага утирка.
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29.07.2025 10:09 Відповісти
Зазвичай такі ущебні в армії чи на зоні прут портянки/шкарпетки і це у кращому випадку...
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29.07.2025 10:23 Відповісти
Персонаж:
https://www.youtube.com/watch?v=3gBpGgNnu6U&ab_channel=AlexSPARKY
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29.07.2025 10:50 Відповісти
Щодо нашого утирка неправда! Він ще з дитинства був грозою всіх криворізьких *********, і завжди бив пику головному!
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29.07.2025 10:33 Відповісти
Алкаш Митька з кремлівського зоопарку думає, що фюрер їхнього свинорейху ***** не просто старий пирдун, а єнергічний старий пирдун.
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29.07.2025 10:14 Відповісти
У кремлівському зоопарку взагалі проблеми з визначенням віку. У них лєнін у п'ятьдесят років був «дєдушка лєнін», а ***** у майже вісімдесят - дядя вова.
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29.07.2025 10:50 Відповісти
Фіни вже почали для рф поставляти свою горілку "Finlandia" у чекушках по 0,25 л. ?
Бо цей шнирь скоро всіх білок зловить від передозу!
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29.07.2025 10:17 Відповісти
Але ж такі висловлювання монголоїдів, приведуть до того що трамп надасть Україні далекобійні ракети!!!! Нехай продовжує в тому ж дусі!!!!
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29.07.2025 10:17 Відповісти
Мєдвєдєву, яко дебілу можуть не повідомляти справжніх цілей так званої сво, якими є ліквідація кацапії у її нинішньому вигляді і межах. Саме тому він і співає так впевгено про "мпрні перемовини після досяшнення цілей сво". 😊
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29.07.2025 10:24 Відповісти
Добре, що ці московити показують свій бидлізм, бо з бидлом тоді і говорити ніхто не буде, будуть надавати нам більше зброї, щоб такі херої далі своїх кімнат не виходили!
І про діда б він не патякав, бо їхне 1,5 метрове, теж не юнак, давно пора на грязі, до землі звикати.
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29.07.2025 10:25 Відповісти
У гнома номер 2 зовсім мозок поплавило. Дідусь обзиває дідуся...
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29.07.2025 10:32 Відповісти
Оце б ще сенатору США з деліріумним алкашем розмови вести! Все одно, що щось доводити обісцяному бомжу!
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29.07.2025 10:33 Відповісти
Це не сам гном-пуйло відповідь строчило руками гнома-алкаша? Сцить відкрито з американців дражнитися, падло...
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29.07.2025 11:28 Відповісти
Мал клоп, да вонюч.
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29.07.2025 12:00 Відповісти
Как мир докатился до политики, когда 2 ядерные страны обмениваются постами в твитере кто более остроумный из них в покрытии оппонентов письками
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29.07.2025 12:09 Відповісти
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29.07.2025 12:11 Відповісти
 
 