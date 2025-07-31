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Новини Погрози Медведєва
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Рубіо про погрози Медведєва: Він провокатор та незначуща особа

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва через ультиматум Трампа Путіну не мають значення.

Про це він сказав в інтервʼю Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Рубіо, Медведєв, "по суті, не є значущим гравцем в російській політиці".

"Він не ухвалює рішень. Він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили", - сказав посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грем відповів на погрози Медведєва. Той у відповідь назвав сенатора США "дідусем"

Рубіо нагадав, що Медведєв був чотири роки президентом Росії, але назвав його "тимчасовим замісником" Путіна: "Тому я б не назвав його важливою особою, яка ухвалює рішення".

"Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду і досі має певну роль у владі, і його слова матимуть вплив там, але він є провокатором", - наголосив держсекретар.

Рубіо засумнівався, що слова Медведєва є офіційною позицією Росії, і додав, що вони навряд чи "будуть мати якесь значення".

Читайте також: Трамп втрачає терпіння через Путіна, бо хоче закінчення війни, - Рубіо

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною

Сенатор Ліндсі Грем відповів на його погрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв про 18-й пакет санкцій проти РФ: Ми нарощуватимемо удари по Україні

Автор: 

Медведєв Дмитро (1935) росія (66969) Рубіо Марко (256)


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Топ коментарі
+5
"Я убью тєбя, водочнік!"
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31.07.2025 21:00 Відповісти
+4
так и есть но какого хера трампушка реагирует на этого дебила? Вы ему посоветуйте еще на высеры соловьева коментировать для полноты картины
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31.07.2025 20:57 Відповісти
+4
Рубіо опустив дімона на дно бутилки
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31.07.2025 20:58 Відповісти
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так и есть но какого хера трампушка реагирует на этого дебила? Вы ему посоветуйте еще на высеры соловьева коментировать для полноты картины
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31.07.2025 20:57 Відповісти
Мєдвєдєв, на відміну від Соловйова державний діяч та бувший Президент.
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31.07.2025 20:59 Відповісти
он никто так как в раше всего один человек решает всю политику. Весь остальной бомонд для мебели
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31.07.2025 21:03 Відповісти
і у якості пєвчих птіц, які гладять

.
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31.07.2025 21:17 Відповісти
гладять

.
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31.07.2025 21:19 Відповісти
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31.07.2025 21:21 Відповісти
нє смєшно, товаріщь !

клятий ШІ !

.
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31.07.2025 21:41 Відповісти
Це не знімає з нього відповідальності за його слова.
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31.07.2025 21:25 Відповісти
а какого хрєна ви тут пишете ?
ото ж !

Старому треба з кимись полаятись на форумі, не з Маланкою ж, бо може ще й одержати качалкою

.
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31.07.2025 21:03 Відповісти
как вариант Старику из асашай скучно и хочется с кемто немножео поругаться. Бункерный дед его игнорит поэтому и всякие медведы тоже подойдут ))
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31.07.2025 21:05 Відповісти
👍🏿
бо в Старого від того гольфа вже ноги опухли
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31.07.2025 21:16 Відповісти
Рубіо опустив дімона на дно бутилки
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31.07.2025 20:58 Відповісти
Не. )(уймон скоро вилізе з пляшки і знову буде лапу смоктати з виsерами.
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31.07.2025 21:12 Відповісти
Дарма Трамп взагалі приділяє увагу висьорам алкодімона на бодуні, загашеного Фінляндією
не його рівень
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31.07.2025 20:58 Відповісти
Навпаки, хай реагує. Цей алкаш такого наговорить, що може дійсно налаштувати тампона на більші дії, ніж він взагалі планував.
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31.07.2025 21:03 Відповісти
алканавт дімон чеше виключно з метою сподобатись ***** та не бути посадженим на пляшку, бо є за що
думок ***** дімон не підсвічує, він по суті ніхто, придворний блазень, який лише намагається імітувати здохлого жиріка
реагувати лідеру США на алканавта не комільфо
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31.07.2025 21:07 Відповісти
Так, саме тому якщо його спіч спровокує тампона на якісь більші дії, це ще і спричинить конфлікт між дімоном та пупой. Цеж просто він він ситуація.
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31.07.2025 21:16 Відповісти
не спровокує, рудий лише у соцмережі потренує алкодімона, а от ***** тупо рже з рудого донні
уявіть собі, щоби ***** відреагував на висьори бухого хегсета - unreal
а от у Штатах усі б ржали з *****, що той опустився до рівня хегсета
тому, треба щоби бухий хегсет відповідав бухому демону
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31.07.2025 21:22 Відповісти
Ого, ви так впевнено кажете, ніби свічку тримаєте під час їхніх розмов. Тобто, ви вважаєте, що тампон відповідає на ті коменти просто так, типу йому нема що робити? Точно, він же завжди дуже багато уваги звертає на нічого не вартих осіб. Це у нього хобі таке? Якщо дімон спровокує тампона на якісь додаткові дії, пупа не буде йому вдячний. Пройшли часи заяв, що "чим більше санкцій, тим краще". Там вже за це морди бьють. Тому алкашу буде боляче, якщо щось станеться з-за його дописів.
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31.07.2025 21:27 Відповісти
Президенту США комунікацію треба здійснювати із рівними собі, а не з придворними блазнями
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31.07.2025 21:28 Відповісти
Рубіо не розуміє, що погрози мєдвєдєва підтримують 140 мільйонів кацапської сарани.
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31.07.2025 20:59 Відповісти
якби того мєдвєдєва не було б, то його мала б придумати якась китайська фірма, як ту страшилку ла-ла-бу, чи як там її, щоб Старому Чубчику та його команді було б з ким лаятись

.
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31.07.2025 21:00 Відповісти
"Я убью тєбя, водочнік!"
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31.07.2025 21:00 Відповісти
димон, ****, опасный. заставил микеила в прямом эфире галстук сожрать
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31.07.2025 21:02 Відповісти
медвед це голос з підворотні - нагуя його цитують якшо його слова не мають значення - мало хто шо на рашці ляпає
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31.07.2025 21:03 Відповісти
Ви що, ніколи не лаялись з собаками з-під паркану ?

.
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31.07.2025 21:05 Відповісти
До нього був жирик тепер медвед - рупори рашки
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31.07.2025 21:06 Відповісти
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31.07.2025 21:07 Відповісти
Як казав Мюнхаузен (Янковскій): "Нє то."((
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31.07.2025 21:08 Відповісти
Там не дімон гонить на США, а ***** через його акаунт.
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31.07.2025 21:11 Відповісти
<******* сьогодні звернеться з важливою заявою - ймовірно, вона міститиме відповідь на погрози Трампа, - росЗМІ з посиланням на Пєскова (c)
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31.07.2025 21:11 Відповісти
І відповідь буде одна- більше ракет і шахедів по українським дітиськам і більше горілки недімону.
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31.07.2025 21:18 Відповісти
Дімон даже в п'яному угарі нічого не буде робити без команди фас. Це шавка ху...ла яка привикла до команд, за що отримує дозвіл на бояришнік або стекломий.
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31.07.2025 21:16 Відповісти
Так недімона ще поки не возили мордою по його ж лайну).
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31.07.2025 21:17 Відповісти
А кто Рубио? Медвед то алкаш и кукла, но Рубио такая же шмара если посмотреть на нее. Рубио, неважно кто алкаш-медвед, главное у него есть ядерное оружие.
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31.07.2025 21:22 Відповісти
Реєстрація: 31.07.2025
Лєнка, ти сьогодні зареєструвалася на сайті щоб підтримати алкодімона!?
Сохнеш по ньому?
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31.07.2025 21:29 Відповісти
Марк Твен цитата: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. "
Это один в один нынешняя ситуация. Тут скорее Трамп с Рубио опустились до уровня придворного алкаша, затевая с ним перепалку в соцсетях. Димон как раз на своем месте и на своем уровне. Предыдущая администрация вообще не замечала эту перхоть. Уровень нынешней... впрочем и так все понятно.(
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31.07.2025 21:33 Відповісти
Нарешті капітолійські гармати гатять по правильних координатах.
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31.07.2025 21:35 Відповісти
Ще одна незначуща особа...
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31.07.2025 21:35 Відповісти
жЮля!
жЮля!
...***** блохаста !

.
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31.07.2025 21:45 Відповісти

ну чого блохаста ?
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31.07.2025 21:50 Відповісти
Він алкаш
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31.07.2025 21:47 Відповісти

Зустрічаються двоє крокодилів:
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни...
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31.07.2025 21:48 Відповісти
 
 