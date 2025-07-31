Рубіо про погрози Медведєва: Він провокатор та незначуща особа

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва через ультиматум Трампа Путіну не мають значення.

Про це він сказав в інтервʼю Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Рубіо, Медведєв, "по суті, не є значущим гравцем в російській політиці".

"Він не ухвалює рішень. Він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили", - сказав посадовець.

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Рубіо нагадав, що Медведєв був чотири роки президентом Росії, але назвав його "тимчасовим замісником" Путіна: "Тому я б не назвав його важливою особою, яка ухвалює рішення".

"Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду і досі має певну роль у владі, і його слова матимуть вплив там, але він є провокатором", - наголосив держсекретар.

Рубіо засумнівався, що слова Медведєва є офіційною позицією Росії, і додав, що вони навряд чи "будуть мати якесь значення".

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.

Сенатор Ліндсі Грем відповів на його погрози.

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