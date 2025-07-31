Рубіо про погрози Медведєва: Він провокатор та незначуща особа
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва через ультиматум Трампа Путіну не мають значення.
Про це він сказав в інтервʼю Fox Radio, повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку Рубіо, Медведєв, "по суті, не є значущим гравцем в російській політиці".
"Він не ухвалює рішень. Він не бере участі в жодних зустрічах чи переговорах, які ми проводили", - сказав посадовець.
Рубіо нагадав, що Медведєв був чотири роки президентом Росії, але назвав його "тимчасовим замісником" Путіна: "Тому я б не назвав його важливою особою, яка ухвалює рішення".
"Але з іншого боку, очевидно, що він колись обіймав цю посаду і досі має певну роль у владі, і його слова матимуть вплив там, але він є провокатором", - наголосив держсекретар.
Рубіо засумнівався, що слова Медведєва є офіційною позицією Росії, і додав, що вони навряд чи "будуть мати якесь значення".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.
Сенатор Ліндсі Грем відповів на його погрози.
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клятий ШІ !
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ото ж !
Старому треба з кимись полаятись на форумі, не з Маланкою ж, бо може ще й одержати качалкою
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бо в Старого від того гольфа вже ноги опухли
не його рівень
думок ***** дімон не підсвічує, він по суті ніхто, придворний блазень, який лише намагається імітувати здохлого жиріка
реагувати лідеру США на алканавта не комільфо
уявіть собі, щоби ***** відреагував на висьори бухого хегсета - unreal
а от у Штатах усі б ржали з *****, що той опустився до рівня хегсета
тому, треба щоби бухий хегсет відповідав бухому демону
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Лєнка, ти сьогодні зареєструвалася на сайті щоб підтримати алкодімона!?
Сохнеш по ньому?
Это один в один нынешняя ситуация. Тут скорее Трамп с Рубио опустились до уровня придворного алкаша, затевая с ним перепалку в соцсетях. Димон как раз на своем месте и на своем уровне. Предыдущая администрация вообще не замечала эту перхоть. Уровень нынешней... впрочем и так все понятно.(
жЮля!
...***** блохаста !
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ну чого блохаста ?
Зустрічаються двоє крокодилів:
- Ну, як полювання?
- Двох негрів з'їв, а ти?
- А я одного москаля.
- Брешеш, ану дихни...