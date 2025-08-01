УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8768 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа Погрози Медведєва
6 745 74

США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп

Трамп наказав розгорнути атомні підводні човни після заяв Медведєва

Президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - наголосив Трамп.

Американський лідер додав, що слова мають велике значення і "часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо про погрози Медведєва: Він провокатор та незначуща особа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.

Сенатор Ліндсі Грем відповів на його погрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грем відповів на погрози Медведєва. Той у відповідь назвав сенатора США "дідусем"

Автор: 

Медведєв Дмитро (1936) підводний човен (90) росія (66987) США (23942) Трамп Дональд (6589)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Финлядния ключ ко всем вопросам. Трампушка, медведь побеждает каждую пятницу минимум 2 финляндии
показати весь коментар
01.08.2025 20:08 Відповісти
+19
Знищи рашку в термоядерному пеклі, Донні !

І Нобелівська премія миру тобі гарантована

.
показати весь коментар
01.08.2025 20:12 Відповісти
+10
Алкогном висловлює думки прутiна...
показати весь коментар
01.08.2025 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Финлядния ключ ко всем вопросам. Трампушка, медведь побеждает каждую пятницу минимум 2 финляндии
показати весь коментар
01.08.2025 20:08 Відповісти
показати весь коментар
01.08.2025 20:09 Відповісти
Каждую пятницу он в гавно )
показати весь коментар
01.08.2025 20:39 Відповісти
Ну сейчас быстро похмелье пройдет
показати весь коментар
01.08.2025 20:10 Відповісти
Знищи рашку в термоядерному пеклі, Донні !

І Нобелівська премія миру тобі гарантована

.
показати весь коментар
01.08.2025 20:12 Відповісти
нуууууууууу а може і планети не стане
показати весь коментар
01.08.2025 20:35 Відповісти
Рашиздія - це не планета, а її ракова пухлина.
показати весь коментар
01.08.2025 20:59 Відповісти
А ракову пухлину лікують чим? Точно, РАДІАЦІЄЮ!!
показати весь коментар
01.08.2025 21:05 Відповісти
Ты дебил? Украины тоже тогда не будет.
показати весь коментар
01.08.2025 21:57 Відповісти
а медвєд сциканув. і дав відповідь Чубчику не у твіттері, як перед цим, а уже в телеграмі. і там він згадав про цю мертву руку периметр. проте навіть із телеграма Чубчику дістали цей сцикливий висєр дімона. і що, дімон сьогодні теж щось відповість? де? вкантактє уже чи в аднакласніках? )) чи взагалі закриє свій фонтан? )
показати весь коментар
01.08.2025 20:12 Відповісти
Дані з публікації Міжнародного інституту стратегічних досліджень «Військовий баланс» показують, що США мають безсумнівно найбільший ядерний флот у світі - 66 підводних човнів. Росія має менше ніж половину цього числа - приблизно 30, тоді як у Китаю на початку 2024 року було 12.
показати весь коментар
01.08.2025 20:13 Відповісти
Возле Одессы?
показати весь коментар
01.08.2025 20:17 Відповісти
Навіщо? З Фінської затоки набагато ближче.
показати весь коментар
01.08.2025 20:34 Відповісти
Рубіо ж сказав шо медвед ніхто і звати його ніяк
показати весь коментар
01.08.2025 20:17 Відповісти
Похоже тупой алкаш сильно разозлил Трампа! А вообще я не понимаю, почему Путлер все еще содержит Медведева у власти? Какая с него польза вообще? Даже в Кацапстане у него рейтинг в 2%!
показати весь коментар
01.08.2025 20:19 Відповісти
Алкогном висловлює думки прутiна...
показати весь коментар
01.08.2025 20:27 Відповісти
Exactly.

Що у поглотітєля Фінландії на язиці, у йухла в голові.
показати весь коментар
01.08.2025 20:53 Відповісти
Алкогном знань що буде якщо його будуть вважати кращою альтернативу *****, тому і робить все щоб його вважали просто ********.
показати весь коментар
01.08.2025 21:37 Відповісти
Через алкогнома протоптують заяви і дивляться на реакцію штатів.
після цієї реакції метровий пес буде менш сміливим.
показати весь коментар
01.08.2025 21:36 Відповісти
Гагарин долетався.
Медведєв до3,14здівся.
Далі буде.
показати весь коментар
01.08.2025 20:20 Відповісти
Якась добра душа показала діду Донні твіти алкаша мєдвєда... Ще хай соловйова з кісєльовим покажуть про ядєрний пєпєл
показати весь коментар
01.08.2025 20:21 Відповісти
Не будет ничего! Европе достаточно 10 ЯЗ, что бы усложнить жизнь, США 20 -50! Кацапы 1/6 часть суши! Их как тараканов очень сложно вытравить!
показати весь коментар
01.08.2025 20:24 Відповісти
так площадь Европы+США больше чем у рф
показати весь коментар
01.08.2025 20:29 Відповісти
Вопрос не в площади территории! А в развитии! В инфраструктуре! В менталитете наконец! Пока "пауки" не поймут, что достанется и им, когда начнут травить "тараканов", эта бодяга не закончиться!
показати весь коментар
01.08.2025 20:34 Відповісти
ну развитие и инфраструктура точно лучше у Европы и США чем у рф, типа у европейцев нет менталитета воинов?) и жажды бороться ?
показати весь коментар
01.08.2025 20:44 Відповісти
Нет, европейцам тяжелее в говне жить, речь не про воинов!
показати весь коментар
01.08.2025 20:46 Відповісти
ну мне кажется у них больше опыта жить в говне чем у нас славян, у нас славян больше опыта жить в бедноте )
показати весь коментар
01.08.2025 20:51 Відповісти
А, что Вы конкретно о жажде знаете? Вам не приходилось из болота пить воду, отгоняя пиявок, что бы в котелок не заскочили? Мне приходилось.
показати весь коментар
01.08.2025 20:48 Відповісти
мне тоже , хотя и не на войне
показати весь коментар
01.08.2025 20:52 Відповісти
И я уже не на войне и чужих отваг себе не собираюсь приписывать, вопрос был в другом. Рассуждать можно пока на себе это не испытал. Потом, ты уже оцениваешь!
показати весь коментар
01.08.2025 20:55 Відповісти
Подивись де вони живуть, мацква, підер, а далі незаселена пустеля…
показати весь коментар
01.08.2025 20:37 Відповісти
Взагалі-то більша частина проживає у Європейській частині РФ.
Москва з областю - 30 млн. Це вже 25% населення РФ.

У тому-то і хохма, що територія величезна але ***** не заселена.
показати весь коментар
01.08.2025 20:37 Відповісти
Гитлер то же так думал, но у кацапов есть куда сдрыснуть, у Европы нет!
показати весь коментар
01.08.2025 20:44 Відповісти
Здриснуть-то вони можуть. Але у бронзову добу.

Думаєш від гарного життся замкадиши так рвуться у Москау та Пітер?
Ну і мапу зазізних дорог Роісі подивися заради цікавості.

Без Москви Роіся, як курка без голови. А у амерів явно всі мільйонники під прицілом, а не тілтки Москва.

П.С. У Гітлера не було стратегічної ядерної зброї.
показати весь коментар
01.08.2025 21:49 Відповісти
А, як далеко можна виікти за 7 хвилин?
показати весь коментар
01.08.2025 21:52 Відповісти
50%. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2023/03/15/121434/putin-sluchajno-vydal-gostajnu-rossii--no-na-samom-dele-situatsiya-esche-khuzhe.shtml
показати весь коментар
01.08.2025 20:55 Відповісти
в них щільно скупчено все у 4-5 містах
ідеал для ядерного удару
показати весь коментар
01.08.2025 21:27 Відповісти
пусть алкоДимон и дальше звиздит в этом же русле
показати весь коментар
01.08.2025 20:25 Відповісти
Медведев без путина даже в туалет не сходит!
А путин без товарища Си тоже
показати весь коментар
01.08.2025 22:05 Відповісти
Відповідні регіони можуть виявитись в Антарктиці, але хоча б не почав жувати шмарклі "це безвідповідально, ядерній державі не можна так поводитись".
Хотів написати "може, років через 5 продасть Україні пару ракет на 300 км без заборони стріляти по росії", та через 5 років він буде в домі пристарілих.
Як "світовий поліцейський" зміг перетворитись на таке недолуго-жалюгідне явище? Перші прояви були ще при Буші молодшому, можливо й раніше.
показати весь коментар
01.08.2025 20:29 Відповісти
**** Доні!!!
показати весь коментар
01.08.2025 20:31 Відповісти
Давай Дони, давай!!!
показати весь коментар
01.08.2025 20:35 Відповісти
Цеж нiяких човнiв не вистачить на погрози п'яного медведа! 😁
показати весь коментар
01.08.2025 20:39 Відповісти
Давно уже в Финдяндии стратегичеческие бомбардировщики, и в Польше. Время долета до Пітера меньше минуты. Жо Москвы может пару минут. И шо?
показати весь коментар
01.08.2025 20:40 Відповісти
Трамп мощно перезаявил Димона, ждем следующий раунд.
показати весь коментар
01.08.2025 20:44 Відповісти
ага. дімон з твіттера сібався у тіліграм і там тяфкає в сторону Чуба. а Чуб його і там випас. тепер дімон куди сібеться? в аднакласнікі? вкантактє? чи взагалі змінить акаунт і буде далі атакувати Чуба з акаунта Шойгу? ))
показати весь коментар
01.08.2025 21:28 Відповісти
Ну в цілому так.
Дімон просто ********, а Трампон вивів носії ЯЗ на позиції.

Здається мені, що таке змагання явно не на користь РФ.
показати весь коментар
01.08.2025 21:56 Відповісти
Время доллета до Вашингтона тоже пару минут, пока не решат вопрос с подлодками это все пустые угрозы. Просто так не потопишь, а какой-то электромагнитный импульс может сыграть роль. Океан наверное уже видят весь.
показати весь коментар
01.08.2025 20:45 Відповісти
Кацапи? 😁😁😁

А американці так. Вони кацапські човни супроводдували, ще у 80-ті. І точно знали де, коли, яка, хто капітан і, коли у нього днюха.
показати весь коментар
01.08.2025 21:58 Відповісти
Смотрел сериал с миллиардером, они там все дно сканировали, он опускался во все самые глубокие впадины. В ютубе можно найти. Понятно что все знают и подлодок у раши около 30. Короче пустяк вопрос. А около Америки не больше 6.
показати весь коментар
01.08.2025 22:38 Відповісти
Це хто тобі сказав? 😁
показати весь коментар
01.08.2025 22:39 Відповісти
По западным оценкам

Неамериканские источники, например, NTI, дают следующие данные на август 2024:

SSBN (баллистические ракетоносцы): около 16

SSN (многоцелевые АПЛ): около 14

SSGN (с крылатыми ракетами): около Это даёт около 41 действующей атомной субмарины .

Дополнительно, Reuters в июне 2025 оценивает общее число российских субмарин в 79, из них 14 - это SSBN (атомные с баллистическими ракетами) .
показати весь коментар
01.08.2025 22:48 Відповісти
У мене родич колишній командир БЧ2 на АПЛ.

Повір, не все так просто. Особливо зараз і особливо на Роісє.

А парітет у АПЛ був просраний Совком ще у 80-ті.
показати весь коментар
01.08.2025 22:03 Відповісти
Просто так подлодку не потопишь. Надо по умному, чтобы сама утонула. Не уверен что такая технология есть. Но отключить электричество наверное можно.
показати весь коментар
01.08.2025 22:34 Відповісти
Роскажи це екіпажу Курська.
показати весь коментар
01.08.2025 22:36 Відповісти
Курск не понятная история. Возможно столкновение с американской подлодкой. Подлодка самое опасное оружие, пока что.
показати весь коментар
01.08.2025 22:41 Відповісти
Угу. Але потопити дуже складно. 😁 Просте зітнення поставило хрест на вундервафлі, а торпедою її не взяти.

Доречі, екіпаж конав у мертвому човні саме через аідмову всіх систем.

П.С. І це далеко не перший кацапський човен, якому глина настала.
показати весь коментар
01.08.2025 23:05 Відповісти
Дотриндівся алкаш.
показати весь коментар
01.08.2025 20:47 Відповісти
Пригожин, однією кувалдою, страчу нагнав на московії!!
Яка там ЯЗ, кувалди достатньо, для алконавта з московії!
Прутень, може засвідчити!
показати весь коментар
01.08.2025 20:51 Відповісти
Бачу команда поступила на Трампа не скулити🤣🤣🤣я ж казав шо будете ще Дональду пятки лизати🤣🤣
показати весь коментар
01.08.2025 20:51 Відповісти
У меня был знакомый, который служил на подлодках. Он мне все время пытался доказать что время полёта с подлодки до Вашингтона 1 минута. Там постоянно дежурят, ещё есть какие-то подводные хребта, по которым если бахнуть вызовут необратимые процессы. Все таки мощь СССР не стоит не дооценивать. И ради Украины никто не будет рисковать.
Нужно свое оружие, а не постоянный ****** зелегского.
показати весь коментар
01.08.2025 20:53 Відповісти
бред синього прапора
показати весь коментар
01.08.2025 21:28 Відповісти
Скорее мичмана)
показати весь коментар
01.08.2025 21:36 Відповісти
На підлодках нема прапорів. І матросів нема. Більша частина екіпажу мічмана.

Правда, розуму там не набагато більше ніж у матроса.
показати весь коментар
01.08.2025 22:00 Відповісти
Vremena meniajetsia,daze za god sovsem drugije vazmonosti.U amerikansev sovsem drugoj uroven,kak i samix podvodok,tak i ix otslezevanija
показати весь коментар
01.08.2025 21:50 Відповісти
И что?? От этого станет меньше ударов по Украине?? Нужно вводить пекельные санкции и разрушать экономику расии. Вот это будет действенное средство. Нет денег нет ударов!
показати весь коментар
01.08.2025 21:11 Відповісти
Саме так . Економіка - двигун війни . Якщо її вимкнути , війна швидко припиниться . Потрібне ембарго на увесь кацапський експорт .. Кацапам яким нічого буде жерти - буде не до війни . Вони тоді - зжеруть самого ***** . При тому - без солі і хліба .
Так , це буде боляче для глобального бізнесу . Але це необхідно щоб усмирити бункерного шизоїда . Інакше буде набагато гірше .
показати весь коментар
01.08.2025 21:51 Відповісти
Etto on izdevajetsia nad medvedevim .Tramp neustupit kakomu ta alxasu, kotori probyvajet ugrazat emu ili daze sravnivatsia s nim i amerioj
показати весь коментар
01.08.2025 22:02 Відповісти
Сам Путін не дуже любить прямо відповідати. У нього є два блазні, Медведев та Лукашенко, що озвучують думки Путіна. А якщо що, який з дурнів спрос.
показати весь коментар
01.08.2025 22:05 Відповісти
ТАСС уже наложило кирпичи, просит ООН разьяснить/прокоментировать это заявление, а лукъянов говорит что, это скорее всего ******* трампа и относиться серьезно к этим высказываниям не стоит, и уточнил "ПОКА" не стоит, клоуны!
показати весь коментар
01.08.2025 22:12 Відповісти
Кожен, хто хоч якось обізнаний у військовій справі знає, що подібні заяви робляться ПІСЛЯ розташування ядерної зброї на порозі (в даному випадку) кремля. Не "до", а "після".
Ракетоносці ВЖЕ на місці а на ракетах ВЖЕ вказані координати, політна мапа, радіолокаційне супроводження та ще багато чого.
Чекають одного, ні, трьох, літер: "ФАС"!!
показати весь коментар
01.08.2025 22:21 Відповісти
А один підводний мав би націлити на оп-шну ботву,яка стільки бруду на нього вилила,бо він заявив про намір закінчити війну.
показати весь коментар
01.08.2025 22:49 Відповісти
Головне щоб це не був черговий пісділс.
показати весь коментар
01.08.2025 22:52 Відповісти
 
 