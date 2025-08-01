США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп
Президент США Дональд Трамп на тлі ядерних погроз заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва наказав розмістити "у відповідних регіонах" американські атомні підводні човни.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"На підставі дуже провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який зараз є заступником голови Ради безпеки Російської Федерації, я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами", - наголосив Трамп.
Американський лідер додав, що слова мають велике значення і "часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків".
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у відповідь на новий ультиматум президента США Дональда Трампа для російського диктатора Путіна пригрозив США війною.
Сенатор Ліндсі Грем відповів на його погрози.
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І Нобелівська премія миру тобі гарантована
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Що у поглотітєля Фінландії на язиці, у йухла в голові.
після цієї реакції метровий пес буде менш сміливим.
Медведєв до3,14здівся.
Далі буде.
Москва з областю - 30 млн. Це вже 25% населення РФ.
У тому-то і хохма, що територія величезна але ***** не заселена.
Думаєш від гарного життся замкадиши так рвуться у Москау та Пітер?
Ну і мапу зазізних дорог Роісі подивися заради цікавості.
Без Москви Роіся, як курка без голови. А у амерів явно всі мільйонники під прицілом, а не тілтки Москва.
П.С. У Гітлера не було стратегічної ядерної зброї.
ідеал для ядерного удару
А путин без товарища Си тоже
Хотів написати "може, років через 5 продасть Україні пару ракет на 300 км без заборони стріляти по росії", та через 5 років він буде в домі пристарілих.
Як "світовий поліцейський" зміг перетворитись на таке недолуго-жалюгідне явище? Перші прояви були ще при Буші молодшому, можливо й раніше.
Дімон просто ********, а Трампон вивів носії ЯЗ на позиції.
Здається мені, що таке змагання явно не на користь РФ.
А американці так. Вони кацапські човни супроводдували, ще у 80-ті. І точно знали де, коли, яка, хто капітан і, коли у нього днюха.
Неамериканские источники, например, NTI, дают следующие данные на август 2024:
SSBN (баллистические ракетоносцы): около 16
SSN (многоцелевые АПЛ): около 14
SSGN (с крылатыми ракетами): около Это даёт около 41 действующей атомной субмарины .
Дополнительно, Reuters в июне 2025 оценивает общее число российских субмарин в 79, из них 14 - это SSBN (атомные с баллистическими ракетами) .
Повір, не все так просто. Особливо зараз і особливо на Роісє.
А парітет у АПЛ був просраний Совком ще у 80-ті.
Доречі, екіпаж конав у мертвому човні саме через аідмову всіх систем.
П.С. І це далеко не перший кацапський човен, якому глина настала.
Яка там ЯЗ, кувалди достатньо, для алконавта з московії!
Прутень, може засвідчити!
Нужно свое оружие, а не постоянный ****** зелегского.
Правда, розуму там не набагато більше ніж у матроса.
Так , це буде боляче для глобального бізнесу . Але це необхідно щоб усмирити бункерного шизоїда . Інакше буде набагато гірше .
Ракетоносці ВЖЕ на місці а на ракетах ВЖЕ вказані координати, політна мапа, радіолокаційне супроводження та ще багато чого.
Чекають одного, ні, трьох, літер: "ФАС"!!