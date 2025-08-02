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Новости Заявления Трампа Угрозы Медведева
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Трамп стремится к миру, а не к конфликту с Россией. Однако ядерного шантажа не допустит, - Грэм

республиканский сенатор Линдси Грэм

Президент США Дональд Трамп стремится к миру, а не конфликту с Россией. В то же время Кремлю "не стоит шутить" с американским лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал сенатор США Линдси Грэм в Х.

"К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним нельзя шутить. Вы переоцениваете свою руку", - говорится в заметке.

Комментарий сенатора появился на фоне обострения риторики между Вашингтоном и Москвой. В частности, Медведев накануне отреагировал на недавнее заявление Трампа, который отметил, что ему "все равно, что Индия делает с Россией" и добавил, что у обеих стран "мертвые экономики".

В ответ на это Медведев написал:

"Пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США разместят две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" после ядерных угроз Медведева, - Трамп

Автор: 

Медведев Дмитрий (4126) Трамп Дональд (6090) Линдси Грэм (103)


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Топ комментарии
+6
Сподіваюся, що рижий таку боротьбу за мір влаштує, що камня на камні від параші не залишить.
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02.08.2025 08:14 Ответить
+4
Чого тільки не кукурікали кацапські пропогандони. А тут на тобі, на Трампа нарвались. А Трамп любить тільки коли його хвалять. Ось Митька алкаш і нарвався. Поки на такі звіздюліни. Віртуальні. Нехай Митька кукурікає і далі, нам це на руку, коли кацапський свинорейх опускає Трамп.
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02.08.2025 08:22 Ответить
+2
Потрібно давити рашку економічно і військово - надіюсь Трамп рішиться
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02.08.2025 08:10 Ответить
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Потрібно давити рашку економічно і військово - надіюсь Трамп рішиться
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02.08.2025 08:10 Ответить
Сподіваюся, що рижий таку боротьбу за мір влаштує, що камня на камні від параші не залишить.
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02.08.2025 08:14 Ответить
за рахунок України - так, на деякий час він замирить *****.
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02.08.2025 08:20 Ответить
За останій місяць тон його балачок щодо рашки змінився а в яку сторону його шибане навіть він не знає
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02.08.2025 08:28 Ответить
Чого тільки не кукурікали кацапські пропогандони. А тут на тобі, на Трампа нарвались. А Трамп любить тільки коли його хвалять. Ось Митька алкаш і нарвався. Поки на такі звіздюліни. Віртуальні. Нехай Митька кукурікає і далі, нам це на руку, коли кацапський свинорейх опускає Трамп.
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02.08.2025 08:22 Ответить
Агент Микола працює !!!
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02.08.2025 09:43 Ответить
Добре, що Трамп не злякався, бо кацапи постійно всім погрожують застосуванням ядерної зброї. Чомусь у мене таке враження, що землетрус біля Камчатки був не просто так, а кацапи застосували таку зброю, щоб спровокувати землетрус і цунамі. І тут США не злякалися, а показали кацапу, що з ними жартувати не будуть і відправили два підводні човни з ядерною зброєю поближче до Цапії.
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02.08.2025 08:23 Ответить
Не існуе такої зброї.
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02.08.2025 08:34 Ответить
До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку

Ну от як можна давати новину з ТАКИМ перекладом??? Виправте це неподобство. Ось як ПРАВИЛЬНО це слід перекладати: Ви переоцінюєте свої сили

Фраза "overplay one's hand" означає переоцінювати власні можливості або силу, діяти надмірно впевнено, що призводить до втрати шансу на успіх або погіршення ситуації

Іншими словами, це означає, що людина, або сторона, занадто розраховує на свій успіх, висуваючи надмірні вимоги або використовуючи надмірну силу, і в результаті втрачає те, чого могла б досягти, якби діяла більш стримано
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02.08.2025 08:31 Ответить
Дімон-мьортвая рука схоже дотриндівся
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02.08.2025 08:33 Ответить
Може собою пишатись. Нарешті його п'яні погрози хтось почув. Наваляють тим валянком по вухах
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02.08.2025 08:43 Ответить
Пора Трампу готовить упреждающий удар по московии,там вся страна слетела с катушек,они очень нуждаются в оздоровительной американской дозе радиации.
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02.08.2025 08:35 Ответить
Кацапи мають бути знищені. Як держава. Потрібно рухати їх з середини, роздмухувати сепаратизм
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02.08.2025 08:41 Ответить
Kacapi vsegda pugali jadernim oruzijamdrugije kak Biden ili Obama umalcyvali etu temu,a Tramp rezko otvetyl i ecio 2 jadernyje podvodnyje lodki vyslat obecal.Sto teper medvedev skazet,kak to i propogandisti kak solovjov i poxozyje utikli?
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02.08.2025 08:47 Ответить
"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку", - йдеться в дописі. (Ліндсі Грем.як і вся "трамбонівська " політична "гоп-компанія".ВИ ЩЕ ДОСІ НЕ "ВКУРИЛИ".ЩО КУЙЛО З ЧАСІВ "ПОСАДКИ ТРАМБОНА" В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА США НЕ ТІЛЬКИ НАСМІХАЄТЬСЯ НАД США І ЇЇ ПРЕЗИДЕНТОМ, А ЩОДНЯ ОБСТРІЛАМИ УКРАЇНИ СКЛАДАЄ КУЧУ ЛАЙНА НА ВАШІ ПИХАТІ ІПАЛЬНИКИ...???
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02.08.2025 09:58 Ответить
Вот такие идиоты правят миром. Никаких сомнений что человечество скоро вымрет.
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02.08.2025 10:20 Ответить
У кожного #уйла є свій Жирік Мендель.
У кожного Трампа є свій Грем.

Проте, від розмов про удар першими, Мендель-самогон перейшов до "мертвої руки", тобто до відповіді на американський ядерний удар. Прогрес?
Ні. Адекватні розуміють, що будь-які балачки про ядерну війну - це театр для плебсу, ядерна зброя потрібна, щоб нею лякати, бо взаємне знищення нікому не потрібне. Мендель спочатку потішив пересічних кацапів теревенями про ядерний удар по США, а потім заспокоїв їх же теревенями про відповідь на ядерний удар по росії. Це такі ж пусто-порожні балачки, як маячня Трампа про захоплення Канади з Гренландією - ніхто нічого не збирався захоплювати, а тему для балаканини розвели на кілька тижнів або місяців. Отака вона - політика. Багато слів і 0 дій.
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02.08.2025 11:24 Ответить
Так. На Обама. Не Байден. Він ще більший імпотент
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02.08.2025 11:27 Ответить
 
 