Трамп стремится к миру, а не к конфликту с Россией. Однако ядерного шантажа не допустит, - Грэм
Президент США Дональд Трамп стремится к миру, а не конфликту с Россией. В то же время Кремлю "не стоит шутить" с американским лидером.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал сенатор США Линдси Грэм в Х.
"К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним нельзя шутить. Вы переоцениваете свою руку", - говорится в заметке.
Комментарий сенатора появился на фоне обострения риторики между Вашингтоном и Москвой. В частности, Медведев накануне отреагировал на недавнее заявление Трампа, который отметил, что ему "все равно, что Индия делает с Россией" и добавил, что у обеих стран "мертвые экономики".
В ответ на это Медведев написал:
"Пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".
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Ну от як можна давати новину з ТАКИМ перекладом??? Виправте це неподобство. Ось як ПРАВИЛЬНО це слід перекладати: Ви переоцінюєте свої сили
Фраза "overplay one's hand" означає переоцінювати власні можливості або силу, діяти надмірно впевнено, що призводить до втрати шансу на успіх або погіршення ситуації
Іншими словами, це означає, що людина, або сторона, занадто розраховує на свій успіх, висуваючи надмірні вимоги або використовуючи надмірну силу, і в результаті втрачає те, чого могла б досягти, якби діяла більш стримано
ЖирікМендель.
У кожного Трампа є свій Грем.
Проте, від розмов про удар першими, Мендель-самогон перейшов до "мертвої руки", тобто до відповіді на американський ядерний удар. Прогрес?
Ні. Адекватні розуміють, що будь-які балачки про ядерну війну - це театр для плебсу, ядерна зброя потрібна, щоб нею лякати, бо взаємне знищення нікому не потрібне. Мендель спочатку потішив пересічних кацапів теревенями про ядерний удар по США, а потім заспокоїв їх же теревенями про відповідь на ядерний удар по росії. Це такі ж пусто-порожні балачки, як маячня Трампа про захоплення Канади з Гренландією - ніхто нічого не збирався захоплювати, а тему для балаканини розвели на кілька тижнів або місяців. Отака вона - політика. Багато слів і 0 дій.