Трамп стремится к миру, а не к конфликту с Россией. Однако ядерного шантажа не допустит, - Грэм

Президент США Дональд Трамп стремится к миру, а не конфликту с Россией. В то же время Кремлю "не стоит шутить" с американским лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал сенатор США Линдси Грэм в Х.

"К моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, он не Байден, и с ним нельзя шутить. Вы переоцениваете свою руку", - говорится в заметке.

Комментарий сенатора появился на фоне обострения риторики между Вашингтоном и Москвой. В частности, Медведев накануне отреагировал на недавнее заявление Трампа, который отметил, что ему "все равно, что Индия делает с Россией" и добавил, что у обеих стран "мертвые экономики".

В ответ на это Медведев написал:

"Пусть вспомнит свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука".

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