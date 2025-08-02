Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Проте ядерного шантажу не дозволить, - Грем

Президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Водночас Кремлю "не варто жартувати" з американським лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав сенатор США Ліндсі Грем у Х.

"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку", - йдеться в дописі.

Коментар сенатора з’явився на тлі загострення риторики між Вашингтоном і Москвою. Зокрема, Медведєв напередодні відреагував на нещодавню заяву Трампа, який зазначив, що йому "все одно, що Індія робить із Росією" і додав, що в обох країн "мертві економіки".

У відповідь на це Медведєв написав:

"Нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі "мертва рука".

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