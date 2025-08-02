Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Проте ядерного шантажу не дозволить, - Грем
Президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Водночас Кремлю "не варто жартувати" з американським лідером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав сенатор США Ліндсі Грем у Х.
"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку", - йдеться в дописі.
Коментар сенатора з’явився на тлі загострення риторики між Вашингтоном і Москвою. Зокрема, Медведєв напередодні відреагував на нещодавню заяву Трампа, який зазначив, що йому "все одно, що Індія робить із Росією" і додав, що в обох країн "мертві економіки".
У відповідь на це Медведєв написав:
"Нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі "мертва рука".
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Ну от як можна давати новину з ТАКИМ перекладом??? Виправте це неподобство. Ось як ПРАВИЛЬНО це слід перекладати: Ви переоцінюєте свої сили
Фраза "overplay one's hand" означає переоцінювати власні можливості або силу, діяти надмірно впевнено, що призводить до втрати шансу на успіх або погіршення ситуації
Іншими словами, це означає, що людина, або сторона, занадто розраховує на свій успіх, висуваючи надмірні вимоги або використовуючи надмірну силу, і в результаті втрачає те, чого могла б досягти, якби діяла більш стримано