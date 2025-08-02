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Новини Заяви Трампа Погрози Медведєва
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Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Проте ядерного шантажу не дозволить, - Грем

сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією. Водночас Кремлю "не варто жартувати" з американським лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав сенатор США Ліндсі Грем у Х.

"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку", - йдеться в дописі.

Коментар сенатора з’явився на тлі загострення риторики між Вашингтоном і Москвою. Зокрема, Медведєв напередодні відреагував на нещодавню заяву Трампа, який зазначив, що йому "все одно, що Індія робить із Росією" і додав, що в обох країн "мертві економіки".

У відповідь на це Медведєв написав:

"Нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, як може бути небезпечна неіснуюча в природі "мертва рука".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розмістять два атомні підводні човни у "відповідних регіонах" після ядерних погроз Медведєва, - Трамп

Автор: 

Медведєв Дмитро (1936) Трамп Дональд (6589) Грем Ліндсі (112)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюся, що рижий таку боротьбу за мір влаштує, що камня на камні від параші не залишить.
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02.08.2025 08:14 Відповісти
+2
Потрібно давити рашку економічно і військово - надіюсь Трамп рішиться
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02.08.2025 08:10 Відповісти
+2
Чого тільки не кукурікали кацапські пропогандони. А тут на тобі, на Трампа нарвались. А Трамп любить тільки коли його хвалять. Ось Митька алкаш і нарвався. Поки на такі звіздюліни. Віртуальні. Нехай Митька кукурікає і далі, нам це на руку, коли кацапський свинорейх опускає Трамп.
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02.08.2025 08:22 Відповісти
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Потрібно давити рашку економічно і військово - надіюсь Трамп рішиться
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02.08.2025 08:10 Відповісти
Сподіваюся, що рижий таку боротьбу за мір влаштує, що камня на камні від параші не залишить.
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02.08.2025 08:14 Відповісти
за рахунок України - так, на деякий час він замирить *****.
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02.08.2025 08:20 Відповісти
За останій місяць тон його балачок щодо рашки змінився а в яку сторону його шибане навіть він не знає
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02.08.2025 08:28 Відповісти
Чого тільки не кукурікали кацапські пропогандони. А тут на тобі, на Трампа нарвались. А Трамп любить тільки коли його хвалять. Ось Митька алкаш і нарвався. Поки на такі звіздюліни. Віртуальні. Нехай Митька кукурікає і далі, нам це на руку, коли кацапський свинорейх опускає Трамп.
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02.08.2025 08:22 Відповісти
Агент Микола працює !!!
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02.08.2025 09:43 Відповісти
Добре, що Трамп не злякався, бо кацапи постійно всім погрожують застосуванням ядерної зброї. Чомусь у мене таке враження, що землетрус біля Камчатки був не просто так, а кацапи застосували таку зброю, щоб спровокувати землетрус і цунамі. І тут США не злякалися, а показали кацапу, що з ними жартувати не будуть і відправили два підводні човни з ядерною зброєю поближче до Цапії.
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02.08.2025 08:23 Відповісти
Не існуе такої зброї.
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02.08.2025 08:34 Відповісти
До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку

Ну от як можна давати новину з ТАКИМ перекладом??? Виправте це неподобство. Ось як ПРАВИЛЬНО це слід перекладати: Ви переоцінюєте свої сили

Фраза "overplay one's hand" означає переоцінювати власні можливості або силу, діяти надмірно впевнено, що призводить до втрати шансу на успіх або погіршення ситуації

Іншими словами, це означає, що людина, або сторона, занадто розраховує на свій успіх, висуваючи надмірні вимоги або використовуючи надмірну силу, і в результаті втрачає те, чого могла б досягти, якби діяла більш стримано
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02.08.2025 08:31 Відповісти
Дімон-мьортвая рука схоже дотриндівся
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02.08.2025 08:33 Відповісти
Може собою пишатись. Нарешті його п'яні погрози хтось почув. Наваляють тим валянком по вухах
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02.08.2025 08:43 Відповісти
Пора Трампу готовить упреждающий удар по московии,там вся страна слетела с катушек,они очень нуждаются в оздоровительной американской дозе радиации.
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02.08.2025 08:35 Відповісти
Кацапи мають бути знищені. Як держава. Потрібно рухати їх з середини, роздмухувати сепаратизм
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02.08.2025 08:41 Відповісти
Kacapi vsegda pugali jadernim oruzijamdrugije kak Biden ili Obama umalcyvali etu temu,a Tramp rezko otvetyl i ecio 2 jadernyje podvodnyje lodki vyslat obecal.Sto teper medvedev skazet,kak to i propogandisti kak solovjov i poxozyje utikli?
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02.08.2025 08:47 Відповісти
"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не можна жартувати. Ви переоцінюєте свою руку", - йдеться в дописі. (Ліндсі Грем.як і вся "трамбонівська " політична "гоп-компанія".ВИ ЩЕ ДОСІ НЕ "ВКУРИЛИ".ЩО КУЙЛО З ЧАСІВ "ПОСАДКИ ТРАМБОНА" В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА США НЕ ТІЛЬКИ НАСМІХАЄТЬСЯ НАД США І ЇЇ ПРЕЗИДЕНТОМ, А ЩОДНЯ ОБСТРІЛАМИ УКРАЇНИ СКЛАДАЄ КУЧУ ЛАЙНА НА ВАШІ ПИХАТІ ІПАЛЬНИКИ...???
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02.08.2025 09:58 Відповісти
 
 