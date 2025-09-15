Кремль: РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні "політико-дипломатичними зусиллями"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа Москва хоче врегулювати війну проти України "політико-дипломатичними зусиллями".

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі заявили, що "чули заяви" Дональда Трампа про те, що його терпіння щодо російсько-української війни вичерпується.

Пєсков також повторив традиційний наратив Кремля, що "Росія зберігає свою зацікавленість у врегулюванні кризи політико-дипломатичними зусиллями".

При цьому, за його словами, з боку Києва "процес штучно гальмується", до того ж врегулюванню нібито заважає європейська сторона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп висуває партнерам нереалістичні умови для запровадження санкцій проти Путіна, – NYT

"Гнучкості в позиції Києва з питання врегулювання конфлікту немає, українська сторона не демонструє готовності приступити до серйозного обговорення", - стверджує Пєсков.

"Є заклики до негайної зустрічі, але скоріше це спрямовано на емоційний ефект від таких закликів. Але якщо зустріч відбудеться без підготовки, вона не буде успішною", - додали у Кремлі.

Читайте також: Гарантії безпеки для України неможливі "без урахування позиції Росії", - Медведєв