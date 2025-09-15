Кремль: РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні "політико-дипломатичними зусиллями"
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа Москва хоче врегулювати війну проти України "політико-дипломатичними зусиллями".
Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У Кремлі заявили, що "чули заяви" Дональда Трампа про те, що його терпіння щодо російсько-української війни вичерпується.
Пєсков також повторив традиційний наратив Кремля, що "Росія зберігає свою зацікавленість у врегулюванні кризи політико-дипломатичними зусиллями".
При цьому, за його словами, з боку Києва "процес штучно гальмується", до того ж врегулюванню нібито заважає європейська сторона.
"Гнучкості в позиції Києва з питання врегулювання конфлікту немає, українська сторона не демонструє готовності приступити до серйозного обговорення", - стверджує Пєсков.
"Є заклики до негайної зустрічі, але скоріше це спрямовано на емоційний ефект від таких закликів. Але якщо зустріч відбудеться без підготовки, вона не буде успішною", - додали у Кремлі.
