Кремль: РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні "політико-дипломатичними зусиллями"

пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа Москва хоче врегулювати війну проти України "політико-дипломатичними зусиллями".

Його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У Кремлі заявили, що "чули заяви" Дональда Трампа про те, що його терпіння щодо російсько-української війни вичерпується.

Пєсков також повторив традиційний наратив Кремля, що "Росія зберігає свою зацікавленість у врегулюванні кризи політико-дипломатичними зусиллями".

При цьому, за його словами, з боку Києва "процес штучно гальмується", до того ж врегулюванню  нібито заважає європейська сторона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп висуває партнерам нереалістичні умови для запровадження санкцій проти Путіна, – NYT

"Гнучкості в позиції Києва з питання врегулювання конфлікту немає, українська сторона не демонструє готовності приступити до серйозного обговорення", - стверджує Пєсков.

"Є заклики до негайної зустрічі, але скоріше це спрямовано на емоційний ефект від таких закликів. Але якщо зустріч відбудеться без підготовки, вона не буде успішною", - додали у Кремлі.

Читайте також: Гарантії безпеки для України неможливі "без урахування позиції Росії", - Медведєв

Пєсков Дмитро (1752) росія (67711) санкції (12702) Трамп Дональд (7129)
Топ коментарі
+8
"Далеко "куцому" до зайця...". Геббельс був "злочинними талантом"... А це - просто "підгавкувач"...
15.09.2025 16:18 Відповісти
15.09.2025 16:18 Відповісти
+4
Ріббенотропфффф... Шкода, вісилець до цього не дотягниться...
15.09.2025 16:11 Відповісти
15.09.2025 16:11 Відповісти
+3
Такий собі Геббельс з цього Навки...
15.09.2025 16:09 Відповісти
15.09.2025 16:09 Відповісти
Такий собі Геббельс з цього Навки...
15.09.2025 16:09 Відповісти
15.09.2025 16:09 Відповісти
"Далеко "куцому" до зайця...". Геббельс був "злочинними талантом"... А це - просто "підгавкувач"...
15.09.2025 16:18 Відповісти
15.09.2025 16:18 Відповісти
піZдабол вусатий
15.09.2025 16:09 Відповісти
15.09.2025 16:09 Відповісти
Піськов? Відразу нах.
15.09.2025 16:10 Відповісти
15.09.2025 16:10 Відповісти
Пургоносний піськоструй !! ))
15.09.2025 16:22 Відповісти
15.09.2025 16:22 Відповісти
Ріббенотропфффф... Шкода, вісилець до цього не дотягниться...
15.09.2025 16:11 Відповісти
15.09.2025 16:11 Відповісти
15.09.2025 16:13 Відповісти
15.09.2025 16:13 Відповісти
Дійсно,нема слів,лише межслів'я !!))
15.09.2025 16:24 Відповісти
15.09.2025 16:24 Відповісти
Цинічна брехлива рашиська мерзота ,коли ти здохнеш разом з злочинцем путіном ?
15.09.2025 16:13 Відповісти
15.09.2025 16:13 Відповісти
Бреше собака
15.09.2025 16:22 Відповісти
15.09.2025 16:22 Відповісти
Тока собача доля,брехати на все що повз нього рухається !!))
15.09.2025 16:25 Відповісти
15.09.2025 16:25 Відповісти
Зараз рижа американська обосциха знову затягне пісню про два тижні дедлайна і про те що ***** хоче миру
15.09.2025 16:26 Відповісти
15.09.2025 16:26 Відповісти
руда
15.09.2025 17:27 Відповісти
15.09.2025 17:27 Відповісти
Если Письков открыл рот, то в мире киздежа стало на один поганый рот больше.
15.09.2025 16:27 Відповісти
15.09.2025 16:27 Відповісти
Всі ці заяви мають єдину мету, це затягування санкцій з боку рудого піздабола.
15.09.2025 16:31 Відповісти
15.09.2025 16:31 Відповісти
Ну звісно, кацапи зацікавлені в дипломатії тому, щоб ніхто не заважав їм продовжувати війну.
15.09.2025 16:44 Відповісти
15.09.2025 16:44 Відповісти
А как же Киев за три дня?
15.09.2025 16:47 Відповісти
15.09.2025 16:47 Відповісти
Це для рудого дороговказ, як тягнути з санкціями
15.09.2025 17:10 Відповісти
15.09.2025 17:10 Відповісти
Авжеж, йоршик, ми в курсі🤗🤣🤣🤣
15.09.2025 17:45 Відповісти
15.09.2025 17:45 Відповісти
Ще парочку нафтопереробних заводів Мадяр роз'***** - взагалі по іншому заспівають.
15.09.2025 18:02 Відповісти
15.09.2025 18:02 Відповісти
Унітазний йоржик, умови є, а ось президента касабстану - немає!!!
15.09.2025 18:08 Відповісти
15.09.2025 18:08 Відповісти
 
 