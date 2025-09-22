Путін сьогодні зробить низку важливих заяв, - Пєсков

Сьогодні, 22 вересня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін планує провести оперативну нараду із членами російського Радбезу.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після наради Путін зробить низку важливих заяв.

Більше інформації щодо тем запланованих заяв Путіна на цю мить немає.

Раніше Пєсков зазначав, що РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні "політико-дипломатичними зусиллями".