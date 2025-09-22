УКР
Новини
2 573 21

Путін сьогодні зробить низку важливих заяв, - Пєсков

Путін про зустріч на Алясці

Сьогодні, 22 вересня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін планує провести оперативну нараду із членами російського Радбезу.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після наради Путін зробить низку важливих заяв.

Також читайте: Трамп "досить емоційно" ставиться до питання війни в Україні, - Пєсков

Більше інформації щодо тем запланованих заяв Путіна на цю мить немає.

Раніше Пєсков зазначав, що РФ зберігає зацікавленість у врегулюванні війни в Україні "політико-дипломатичними зусиллями".

Автор: 

Пєсков Дмитро (1754) путін володимир (24833)
+6
Що в прямому ефірі ковтне ціаніду? Чи повіситься?
22.09.2025 12:59 Відповісти
+6
Знов про половців та пєчєнєгів буде промову штовхати.
22.09.2025 13:01 Відповісти
+4
Я устал, я ухожу ?
22.09.2025 13:01 Відповісти
22.09.2025 12:59 Відповісти
Візьме перший склад Херсону)
22.09.2025 13:00 Відповісти
Покаже в прямому ефірі як правильно користуватись "новичком"?
22.09.2025 13:00 Відповісти
Я устал, я ухожу ?
22.09.2025 13:01 Відповісти
22.09.2025 13:08 Відповісти
я устал, я мухожук
22.09.2025 13:10 Відповісти
22.09.2025 13:01 Відповісти
В перекладі зі офіційної свинособачої: "сьогодні старий *********** знову буде чвякати-*******, багато ******* і лякати їжаків голою сракою"
22.09.2025 13:03 Відповісти
Для чого йому радбез - все вирішує вбивця - для блізіру
22.09.2025 13:05 Відповісти
Устал .ухожу ?
22.09.2025 13:05 Відповісти
Не заглядайте до рота пітуна. Все що звідти вилітає - це щоб справити враження на трампа, налякати європейців та підбадьорити немитих росіян.

Цілі путіна не змінились - він вимагає капітуляцію. Все інше вже не цікаве.
22.09.2025 13:08 Відповісти
на 150 років )(уйло..тисячолітній райх
22.09.2025 13:09 Відповісти
розповість як його ледве не вбив мотоцикл ?
22.09.2025 13:09 Відповісти
Пєсков назвав путіна російським диктатором?
22.09.2025 13:09 Відповісти
Низку важливих заяв Пуйло може зробити прямо в свої секретні валізи з біоматеріалом.
22.09.2025 13:10 Відповісти
То вызерунки, а на основании цих визерункив, Писков как главный толкователь , сделал свои выводы!
22.09.2025 13:15 Відповісти
Якось похєр. Я потім в фотожабах подивлюся шо воно нарозказувало.
22.09.2025 13:17 Відповісти
Кремлівське х-ло відкриє новий сезон м'ясозаготівель Мобілізація орків буде тотальною від 12 до 90 років
22.09.2025 13:21 Відповісти
І що воно ще там придумало на нашу голову? Чи це піськов усього лиш ціну набиває, щоб переглядів і коментів більше було, бо самому лінь писати?
22.09.2025 13:22 Відповісти
Оголосить сво на території Прібалтійскаво ваєннаво окруґа.
22.09.2025 13:24 Відповісти
***** оголосить мобілізацію , бо на найманців грошей вже немає .
22.09.2025 13:25 Відповісти
 
 