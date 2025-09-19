Трамп "досить емоційно" ставиться до питання війни в Україні, - Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що диктатор Володимир Путін його підвів щодо припинення війни РФ проти України. Москва вважає, що глава Білого дому "досить емоційно" ставиться до цього.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
У нього запитали, як Путін відреагував на звинувачення Трампа.
За словами Пєскова, Кремль виходить з того, що Трамп і США "зберігають свою політичну волю і намір надалі докладати зусиль для сприяння українському врегулюванню".
"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми (війни Росії проти України – ред.). Це абсолютно зрозуміло", - додав він.
Також речник Путіна почав переконувати, що російський диктатор начебто "зберігає готовність "врегулювати" війну "політико-дипломатичним шляхом", але перешкодою йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб "далі йти шляхом конфронтації".
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів.
За його словами, він вважав завершення війни РФ в Україні найлегшим завданням через свої стосунки з Путіним, але зробити це виявилося набагато складніше.
Згодом він заявив, що зараз не час просити диктатора Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Скульптор із сруськай якутії, не справляється з таким лайном!!
Втім, так само і стосовно трумпа...
Трамп назначил на Аляске путину свидание
На свидание приехал двойник путина по кличке ГОВОРУН
Хорошо - что хоть двойника по кличке ЧМОНЯ не послали
ЧМОНЯ совсем позорный
Его только в Мариуполь или Курск - посылать
Но Трамп даже на ГОВОРУНА обиделся
Завтрак отменил
И теперь трындит с утра до вечера
Что путин его подвел
И я понимаю ТРАМПА
Он же хотел ЛОБЫЗАТЬСЯ с путиным
А ему подсунули актеришку ,который с молодости подрабатывал
На схожести с путиным