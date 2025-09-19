УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7271 відвідувач онлайн
Новини Стосунки Трампа і Путіна Трамп про Путіна
1 778 14

Трамп "досить емоційно" ставиться до питання війни в Україні, - Пєсков

Трамп заявив, що Путін його підвів: Кремль відреагував

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про те, що диктатор Володимир Путін його підвів щодо припинення війни РФ проти України. Москва вважає, що глава Білого дому "досить емоційно" ставиться до цього.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, його цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У нього запитали, як Путін відреагував на звинувачення Трампа.

За словами Пєскова, Кремль виходить з того, що Трамп і США "зберігають свою політичну волю і намір надалі докладати зусиль для сприяння українському врегулюванню".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили необхідність припинення війни між РФ та Україною

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми (війни Росії проти України – ред.). Це абсолютно зрозуміло", - додав він.

Також речник Путіна почав переконувати, що російський диктатор начебто "зберігає готовність "врегулювати" війну "політико-дипломатичним шляхом", але перешкодою йому у цьому є керівництво України та європейські країни, які роблять все, щоб "далі йти шляхом конфронтації".

Читайте також: Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів.

За його словами, він вважав завершення війни РФ в Україні найлегшим завданням через свої стосунки з Путіним, але зробити це виявилося набагато складніше.

Згодом він заявив, що зараз не час просити диктатора Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні.

Також читайте: Моє терпіння до Путіна швидко вичерпується, - Трамп

Автор: 

кремль (538) Пєсков Дмитро (1753) путін володимир (24825) Трамп Дональд (7176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Пішли ви обидва, точніше, троє, нах...( Трамп, піськов та путін )
показати весь коментар
19.09.2025 21:29 Відповісти
+3
Піськова бенефіс ...))
показати весь коментар
19.09.2025 21:37 Відповісти
+1
Що за новини, Цензор? Сьогодні бенефіс трампа?
показати весь коментар
19.09.2025 21:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Трампа емоції, а у ***** з оточенням, діарея стареча!!!
Скульптор із сруськай якутії, не справляється з таким лайном!!
показати весь коментар
19.09.2025 21:28 Відповісти
Пішли ви обидва, точніше, троє, нах...( Трамп, піськов та путін )
показати весь коментар
19.09.2025 21:29 Відповісти
Треба його трохи присадити - натякнувши на грішки молодості - піськов
показати весь коментар
19.09.2025 21:30 Відповісти
Що за новини, Цензор? Сьогодні бенефіс трампа?
показати весь коментар
19.09.2025 21:30 Відповісти
Піськова бенефіс ...))
показати весь коментар
19.09.2025 21:37 Відповісти
слухати ***** та його челядь; і ще й вірити їм - себе не поважати.
Втім, так само і стосовно трумпа...
показати весь коментар
19.09.2025 21:45 Відповісти
Пора ботоксного за вухо в Гаагу.Як ад'ютанту бункерного *****,тобі пєсков,надається почесна роль доставити його на нари.Двійників не брати.
показати весь коментар
19.09.2025 21:52 Відповісти
О! пуйло вже піськову дозволив краснова нахєр посилать!
показати весь коментар
19.09.2025 21:55 Відповісти
Конечно!!!!!!!
Трамп назначил на Аляске путину свидание
На свидание приехал двойник путина по кличке ГОВОРУН
Хорошо - что хоть двойника по кличке ЧМОНЯ не послали
ЧМОНЯ совсем позорный
Его только в Мариуполь или Курск - посылать
Но Трамп даже на ГОВОРУНА обиделся
Завтрак отменил
И теперь трындит с утра до вечера
Что путин его подвел
И я понимаю ТРАМПА
Он же хотел ЛОБЫЗАТЬСЯ с путиным
А ему подсунули актеришку ,который с молодости подрабатывал
На схожести с путиным
показати весь коментар
19.09.2025 22:19 Відповісти
Якби Трамп ставився емоційно, він би томагавками вашу смердючу помийку утюжив. А так йому, схоже, пофіг, що ***** його кидануло з перемир'ям.
показати весь коментар
19.09.2025 22:21 Відповісти
Таким чином , піськов признається, що трампище на їх стороні.
показати весь коментар
19.09.2025 22:54 Відповісти
Логіка залізна, краснов справляється
показати весь коментар
19.09.2025 23:09 Відповісти
Ложь, ****** и провокация!
показати весь коментар
19.09.2025 23:28 Відповісти
 
 