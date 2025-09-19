УКР
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили необхідність припинення війни між РФ та Україною

Трамп поговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив "багато важливих питань", включаючи завершення війни РФ проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok", - повідомив Трамп.

Лідер США додав, що зустрінеться із Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї. Також він анонсував візит до Китаю на початку наступного року, а Сі Цзіньпін відповідно приїде до США.

"Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!" - резюмував Трамп.

 Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про війну в Україні

В своєму соушел далеко за океаном безпечно писати , знаючи, що винищувачі від Ху ще не долітають через океан... Журналістів можна вигнати як вовка з ВР ... залишити лиш Такера Карслона ... Й боротися - боротися в середині з клятими демократичними штатами...

А щоб не бути опущеним хйлом треба просто вийти з НАТО від слова зовсім ...
19.09.2025 18:43 Відповісти
19.09.2025 18:43 Відповісти
Впевнений , що Трамп нагадав Сі Цзінь Піну про те ,
якби він був президентом США , то ніякоі війни
не було б в Украіні з кацапією
19.09.2025 18:47 Відповісти
Поговорили і ше поговорим - з Китаєм потрібно дружити - Трамп
19.09.2025 18:49 Відповісти
і вирішили, що такої необхідності немає, тому вова їбаш
19.09.2025 18:49 Відповісти
Вертоліт Трампа екстрено сів у Лондоні через несправність гідравліки - Independent
19.09.2025 18:49 Відповісти
а на шляху ДО Британії літак Трампа лед ьне зіткнувся з пасажирським літаком - случайнааа?
19.09.2025 18:51 Відповісти
ледь не рахується
19.09.2025 18:53 Відповісти
не раХУєтьсяааа? а якщо ЛЕДЬ буде зачасто або... докОлє?
19.09.2025 18:55 Відповісти
Spirit Airlines Flight 1300 (Airbus A321) летів з Fort Lauderdale до Boston.

Air Force One (борт, на якому Трамп) прямував до Лондона, проліт над Long Island.

Повітряний диспетчер помітив, що траєкторії та висота двох літаків можуть збігатися, і дав вказівку Spirit-рейсу змінити курс ("turn 20 degrees right") щоб відходити від маршруту, збільшити дистанцію.

Spirit Airlines підтвердив, що виконав вказівки диспетчера і безпеку було збережено - стандартна мінімальна безпечна дистанція між літаками була дотримана.
19.09.2025 18:53 Відповісти
Трамп із Сі розмови вів
Як вживати фентаніл
Розмови продуктивні
Поради креативні ...
19.09.2025 18:53 Відповісти
Якщо вони оба об'єднають зусилля для закінчення війни в Україні-буде діло.
Хоча, зеоточення має напружені відносини з обома,замість щоби мати якнайкращі, задля досягнення закінчення війни і миру в країні.
19.09.2025 19:08 Відповісти
 
 