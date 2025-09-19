Трамп і Сі Цзіньпін обговорили необхідність припинення війни між РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорив "багато важливих питань", включаючи завершення війни РФ проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok", - повідомив Трамп.

Лідер США додав, що зустрінеться із Сі на саміті АТЕС у Південній Кореї. Також він анонсував візит до Китаю на початку наступного року, а Сі Цзіньпін відповідно приїде до США.

"Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!" - резюмував Трамп.

