Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, - ЗМІ
У п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.
Про це повідомило агентство Xinhua, передає Цензор.НЕТ.
За даними The Guardian із посиланням на Білий дім, серед головних тем обговорення була платформа TikTok, яку Вашингтон прагне зберегти на американському ринку. Також лідери торкнулися питання двосторонньої торгівлі та взаємних мит.
Попередня телефонна розмова між Трампом і Сі відбулася в червні цього року.
а саме , як побільше бабла
заграбастити до своєї кишені , бо геополітика і війни
їх не цікавлять !!
Канали ************ розкручують тему -Трамп уничтожает демократию и свободу слова но по-прежнему любит и уважает Пу
Й що робитиме США з Трампом - далі продовжуватиме вбивати країну війною двох партій - респів та демів , з ціллю привести до влади Венсів-фашистів?