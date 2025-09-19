Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, - ЗМІ

У п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Про це повідомило агентство Xinhua, передає Цензор.НЕТ.

За даними The Guardian із посиланням на Білий дім, серед головних тем обговорення була платформа TikTok, яку Вашингтон прагне зберегти на американському ринку. Також лідери торкнулися питання двосторонньої торгівлі та взаємних мит.

Попередня телефонна розмова між Трампом і Сі відбулася в червні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не нав’язуватиме умови миру Україні та РФ, але обидві сторони мають домовитися, - посол США при НАТО Вітакер