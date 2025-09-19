УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Розмова Трампа та Сі Цзіньпіна
1 678 18

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, - ЗМІ

сі,трамп,цзіньпінь

У п’ятницю, 19 вересня, президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Про це повідомило агентство Xinhua, передає Цензор.НЕТ.

За даними The Guardian із посиланням на Білий дім, серед головних тем обговорення була платформа TikTok, яку Вашингтон прагне зберегти на американському ринку. Також лідери торкнулися питання двосторонньої торгівлі та взаємних мит.

Попередня телефонна розмова між Трампом і Сі відбулася в червні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не нав’язуватиме умови миру Україні та РФ, але обидві сторони мають домовитися, - посол США при НАТО Вітакер

Автор: 

Сі Цзіньпін (359) Трамп Дональд (7176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Уявляю як напружувався Трампівський перекладач на китайську. Робити повноцінні та осмислені речення з набору непов'язаних між собою слів продукованих Трампом це подвиг.
показати весь коментар
19.09.2025 17:05 Відповісти
+4
трумп провів найкращу телефонну розмову усіх часів і народів
показати весь коментар
19.09.2025 17:11 Відповісти
+2
чудова розмова! чудове повідомлення про неї!
показати весь коментар
19.09.2025 17:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уявляю як напружувався Трампівський перекладач на китайську. Робити повноцінні та осмислені речення з набору непов'язаних між собою слів продукованих Трампом це подвиг.
показати весь коментар
19.09.2025 17:05 Відповісти
Два лідери говорили про своє,
а саме , як побільше бабла
заграбастити до своєї кишені , бо геополітика і війни
їх не цікавлять !!
показати весь коментар
19.09.2025 17:06 Відповісти
а от тільки у США ще є вибори ... Й завданням на знищення виборів та демпартії ультра праві таки приведуть США до відставання та розпачу ...
Канали ************ розкручують тему -Трамп уничтожает демократию и свободу слова но по-прежнему любит и уважает Пу
показати весь коментар
19.09.2025 18:11 Відповісти
трумп провів найкращу телефонну розмову усіх часів і народів
показати весь коментар
19.09.2025 17:11 Відповісти
Підозрюю, що якби президентом був Байден, то людство втратило б найчудовішу розмову у своїй історії. 😊
показати весь коментар
19.09.2025 17:27 Відповісти
"Переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере"(с) как много ранее сообщал ТАСС.
показати весь коментар
19.09.2025 17:11 Відповісти
чудова розмова! чудове повідомлення про неї!
показати весь коментар
19.09.2025 17:18 Відповісти
Чудовий парєнь Сі!
показати весь коментар
19.09.2025 18:30 Відповісти
Ти такий гарний..нє.. то то такий гарний...то ми обоє такі гарні
показати весь коментар
19.09.2025 17:23 Відповісти
парадами мірялись?
показати весь коментар
19.09.2025 17:25 Відповісти
... питання Китаю до Уралу не підіймалося? Не думаю..що Сі так любить кацапсячих... що відмовився від історичних мрій китайців... Саме зараз у китайців нагода поставити рашку раком і називати Новосібірськ Xīnxībólì.... а Владивосток....Хайшеньвей....
показати весь коментар
19.09.2025 17:47 Відповісти
Сибір китайський так само як він кацапський - шо перша шо друга імперії не мають ніякого права на ті території .
показати весь коментар
19.09.2025 18:27 Відповісти
Куколд Трамп поговорив з комуністичним ********* Сі.
показати весь коментар
19.09.2025 17:53 Відповісти
Є така думка ( не моя ) - настане час коли апогей напруження від іобнутого ХУ доведе Китай до думки про вибір - ВІЙНА чи ПОДАЛЬШЕ спрямування Китаю до завойвунь світу научно-технічно-примисливом прогресом , котрий дав нагодувати мільярди свого народу й підняти Китай до рівня найрозвинутіших країн - й Китай вибере ЄС бо саме там ВЖЕ ТЕСЛИ завалилися у продажі а ростуть у продажі китайські елктороавто ...
Й що робитиме США з Трампом - далі продовжуватиме вбивати країну війною двох партій - респів та демів , з ціллю привести до влади Венсів-фашистів?
показати весь коментар
19.09.2025 18:01 Відповісти
В країнах де панує диктатура ( чи шось подібне ) шось може розвивається ( технологічне ) але зі швидкістью равлика .
показати весь коментар
19.09.2025 18:31 Відповісти
Тік-ток? Щоб ви повсиралися обидва...
показати весь коментар
19.09.2025 18:18 Відповісти
Трамп освідчився?
показати весь коментар
19.09.2025 18:26 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 18:41 Відповісти
 
 