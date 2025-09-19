Трамп не нав’язуватиме умови миру Україні та РФ, але обидві сторони мають домовитися, - посол США при НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп виступає миротворцем у врегулюванні війни РФ проти України.
Про це Вітакер сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, лідер США у цій війні виступає так званим посередником та миротворцем.
"Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати миротворцем у вирішенні проблеми. Знову ж таки, він не збирається встановлювати умови. Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду", - зазначив посол США при НАТО.
Вітакер наголосив, що війна в Україні "повинна закінчитися", а Трамп здатний змусити союзників по НАТО і Європу припинити фінансування Росії.
Топдипломат США також зауважив, що загрозу від Росії для країн Заходу часто перебільшують, оскільки Москва не досягла значних успіхів в Україні за час повномасштабного вторгнення.
"Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. Вони не мали великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії. І в той час, як її економіка продовжує падати, я думаю, що продовження цієї війни буде для РФ дедалі складнішою", - додав Вітакер.
Позиция Украины - расея должна пойти вслед за своим кораблём и выплатить репарации
В команді трампа підлість та лицемірство одна з характерних черт
з тобою рудим сцикливим недолугим чмом все зрозуміло!
ляпай язиком, що забажаєш.
і, твої холуї, хай ляпають язиком.
головне, своєчасно подавай патрони!
з копалинами, потім розберемося!
Це питання мають ставити журналісти таким поцам.