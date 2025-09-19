УКР
Трамп не нав’язуватиме умови миру Україні та РФ, але обидві сторони мають домовитися, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп виступає миротворцем у врегулюванні війни РФ проти України. 

Про це Вітакер сказав в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, лідер США у цій війні виступає так званим посередником та миротворцем. 

"Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати миротворцем у вирішенні проблеми. Знову ж таки, він не збирається встановлювати умови. Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду", - зазначив посол США при НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми погодилися на всі пропозиції Трампа, щоб розблокувати дипломатію. Але цього не хочуть у Росії, - Зеленський

Вітакер наголосив, що війна в Україні "повинна закінчитися", а Трамп здатний змусити союзників по НАТО і Європу припинити фінансування Росії.

Топдипломат США також зауважив, що загрозу від Росії для країн Заходу часто перебільшують, оскільки Москва не досягла значних успіхів в Україні за час повномасштабного вторгнення.

"Знаєте, я думаю, що російська загроза іноді трохи перебільшена. Вони не мали великого успіху. І, як ви зазначили, Україна фактично повернула собі територію. І, знаєте, для мене це вказує на слабкість Росії. І в той час, як її економіка продовжує падати, я думаю, що продовження цієї війни буде для РФ дедалі складнішою", - додав Вітакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні, - Трамп

Замість тиску на парашу, спрвжні санкції, та прискорення поставок зброї ЗСУ, покидьки пропонують домовлятися з вбивцями та гвалтівниками.
19.09.2025 17:07 Відповісти
Як можна домовитись з убивцею - він себе чує?
19.09.2025 16:52 Відповісти
Позиция расеи - Украина должна сдаться.
Позиция Украины - расея должна пойти вслед за своим кораблём и выплатить репарации
19.09.2025 16:57 Відповісти
"посрєдінє" (с) ?
19.09.2025 16:51 Відповісти
Як можна домовитись з убивцею - він себе чує?
19.09.2025 16:52 Відповісти
Як фіни в 1940 році. Будуть намагатися змусити підписати приблизно такий варіант.
19.09.2025 17:08 Відповісти
Авжеж чує. Його цілком влаштує і капітуляція, і віддати території - це ж "не його війна", і стоїть йому як кістка у горлі. Чемодан без ручки.
19.09.2025 18:56 Відповісти
Саме те, що Україна очікувала від гаранта Будапештського меморандума,,, Чому, досі не судять Кучму?
19.09.2025 16:56 Відповісти
Меморандум - це документ, що нагадує або викладає суть питання, його фактичну, юридичну чи політичну сторону, і може використовуватися як дипломатичний документ, доповідна записка, лист-нагадування або в страхових полісах. На відміну від договору, меморандум зазвичай фіксує наміри сторін і добровільну згоду, а не має юридично обов'язкової сили з санкціями
19.09.2025 18:57 Відповісти
19.09.2025 16:57 Відповісти
топдипломат США також зауважив, що загрозу від росії для країн Заходу часто перебільшують

В команді трампа підлість та лицемірство одна з характерних черт
19.09.2025 17:02 Відповісти
Замість тиску на парашу, спрвжні санкції, та прискорення поставок зброї ЗСУ, покидьки пропонують домовлятися з вбивцями та гвалтівниками.
19.09.2025 17:07 Відповісти
Обидві сторони напали на якусь третю країну, воюють там і тепер мають домовитись?
19.09.2025 17:09 Відповісти
Повинні? А то що? З вами вже навіть індуси не рахуються. Невдовзі і Мадагаскар з пінгвінами покаже напрямок руху.
19.09.2025 17:13 Відповісти
Пингвины на Мадагаскаре? Или Мадагаскар отдельно, а пингвины отдельно.
19.09.2025 18:50 Відповісти
Ті пінгвіни з австралійских островів, яких Трамп обклав тарифами. Може навіть альянсом. МАПІ, або ПІМА - як вам більше подобається. Отут червоною доріжкою Трамп не відпітляє.
19.09.2025 18:57 Відповісти
Цікаво як він це собі уявляє? По перше : росія вперто стоіть на своіх абсолютно неприйнятних для Украіни вимогах. По друге: В конституціі обох краін вписані 5 регіонів які кожна з краін вважає своіми (росія приписала собі Крим,Луганську,Донецьку,Запоріжську і Херсонську області) Які тут можуть бути домовленності про мир? Хіба що про тимчасове перемир"я....Продовження війни в такому випадку може бути тільки відкладене на майбутне , і початок іі знову буде тільки питанням часу......Остаточно припинити війну або запобігти іі в майбутньлму можливо буде тільки тоді, коли одна з сторін відмовиться від цих територій як офіційно, так і в своій конституціі....Рудий дідусь зовсім не розумів реалій і жив у своєму паралельному всесвіті, (до речі ,він і досі там) коли обіцяв все порішати за 24 години одним телефонним дзвінком....І зараз він знову обіцяє обіцять....
19.09.2025 17:13 Відповісти
Эта клоунада началась еще даже до инаугурации Трампа, есть мнение, шо он откосил от вьетнамской войны как работник цирка.
19.09.2025 17:24 Відповісти
Ми не член НАТО, якого біса ми повинні прислухатися до цього посла? Послати його під три чорти.
19.09.2025 17:34 Відповісти
доні!
з тобою рудим сцикливим недолугим чмом все зрозуміло!
ляпай язиком, що забажаєш.
і, твої холуї, хай ляпають язиком.
головне, своєчасно подавай патрони!

з копалинами, потім розберемося!
19.09.2025 17:34 Відповісти
обісрався, а де два тижні
19.09.2025 17:42 Відповісти
Чому тоді США не домовились із Гітлером в свій час?
Це питання мають ставити журналісти таким поцам.
19.09.2025 17:51 Відповісти
Почему тогда арестовали и судят парня который убил трамповского гандона в университете? С ним надо договариваться.
19.09.2025 18:43 Відповісти
позаяк рух "мага" і партія "єдіная росія" обидва прагнуть грати роль "миротворців в українській кризі", можна зробити висновок що їхні ідеологічні принципи співпадають
19.09.2025 19:04 Відповісти
 
 