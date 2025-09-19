УКР
Ми погодилися на всі пропозиції Трампа, щоб розблокувати дипломатію. Але цього не хочуть у Росії, - Зеленський

Зеленський прокоментував нову атаку РФ та згадав Трампа

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну – майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба. Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що росіяни знову атакують цивільних тоді, коли весь світ, перш за все США, закликають до миру.

"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.

Зеленський Володимир Трамп Дональд
+15
"МИ" - це хто?
Ти та єрмак?!
19.09.2025 09:41 Відповісти
+13
невдало ти подивився в глаза трампу. видно гдє то пасрєдінє.
19.09.2025 09:41 Відповісти
+10
Дуже неочікувано. 😁 Для дебілів...
19.09.2025 09:44 Відповісти
"МИ" - це хто?
Ти та єрмак?!
19.09.2025 09:41 Відповісти
Не тільки він і єрмак, а ще залишки наріду 73%, хоча їх по ідеї вже не має бути, бо 10 мільйонів втекло в ЄС, а ті, що жили на Даунбасі і голосували за "руцкій язік" залишилися на окупованих териториях і загинули в страшних муках в Маріуполі та інших містах.
19.09.2025 09:52 Відповісти
Зеленський - молодець! А ти, Порошенко-Медведчукський лowapa, йди найух!
19.09.2025 13:13 Відповісти
Вас, сук сегодняшних, подоляковських, задофіга активізувалося
19.09.2025 14:47 Відповісти
Andr Andr #612843 Реєстрація: 19.09.2025
19.09.2025 17:57 Відповісти
Краще тисячі слів.
19.09.2025 17:48 Відповісти
Ви фсьо врьотє, гєтого нє можєт бить, он нічєго нє знаєт і ваааабщє ваш парашенка і ліпєцкая фабріка дєлаєт бізнес на праві 🤡🤡🤡
19.09.2025 17:55 Відповісти
невдало ти подивився в глаза трампу. видно гдє то пасрєдінє.
19.09.2025 09:41 Відповісти
пнх поц
19.09.2025 09:41 Відповісти
Бг-ггг... прикольно, коли 2 - в одному... Бо одному занавiсь звiздюлей, то й куди дiваються всi... - нi тобi вумно-припоцнутих кацапiв, нi тобi тупих бiндер iз зебiлами... ХЕХ...
19.09.2025 09:57 Відповісти
Не скигли черешенька мамкіна,бе бе бе бе -зе зе зе зе
Посміховисько жалюгідне піди поплач дівчинка,бубачку абіделі
19.09.2025 10:19 Відповісти
Чмо обісьцяне, твій президент *****, царь підарасів ☝️
19.09.2025 13:23 Відповісти
Інтернет не передає запаху,якщо тобі смердить,ти свинособака ********** обісралася, зникни підар обісраний.
19.09.2025 14:05 Відповісти
Не скигли свинособака ********** обісрана.
19.09.2025 15:53 Відповісти
Піди поплач у куточку,обісрана худоба путінська.
19.09.2025 17:25 Відповісти
***** ти тynuй, Зеленський молодець! порошенко = медведчук = путин
19.09.2025 13:15 Відповісти
Бидло мені дуже важлива думка тупорилої худоби *******, пиши ще свинособака **********.
19.09.2025 13:22 Відповісти
Потрібно щоб США надавили на рашку - а ці всі саміти за мир - балачки
19.09.2025 09:43 Відповісти
Ну вони надавлять і що? Європка буде далі збільшувати закупівлю російських енергоносіїв?
19.09.2025 09:49 Відповісти
Давити можна по різному - збільшенням поставок зброї Україні а санкції вже відходять на другий план - тим більше Трамп вже забуває за мита для Китаю
19.09.2025 09:55 Відповісти
Я вас умоляю, тока не з маминькою доцьою-трампом.
19.09.2025 10:01 Відповісти
Дуже неочікувано. 😁 Для дебілів...
19.09.2025 09:44 Відповісти
... ще й скрупульозно, йо-пэ-рэ-сэ-тэ.
19.09.2025 09:49 Відповісти
"Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою" - Лешек Міллер про нашого Зе...
19.09.2025 09:46 Відповісти
Лешек Америки в цьому не вiдкрив, бо що можна чекати вiд пост вiдрижникiв. Адже всi риги - давно в нарабсее.
19.09.2025 09:51 Відповісти
Перш ніж цитувати цього д-ба " Владимир Путин поздравил Лешека Милллера с убедительной победой левых сил на парламентских выборах в Польше" @ "

Лешек Миллер не исключил, что в ходе визита Владимира Путина в Польшу будут подписаны важные двусторонние документы." Палитесь тов. сержант
19.09.2025 11:57 Відповісти
Коли це було... У ті часи і Туск обнівався з путлєром і навіть Радек Сікорскі дружив з конем.


19.09.2025 14:01 Відповісти
19.09.2025 14:04 Відповісти
МИ? Я ні, мій кум теж ні згайомі також ні. Аааап, це Вальодя себе називае МИ! Ми, божоюмилость Вальдемар Першиц Боневтік.
19.09.2025 09:50 Відповісти
Кажись хтось загубив свої чугунні яйця
19.09.2025 09:53 Відповісти
А вони були? Там загублені "Кіндер - сюрприз". Та ще й розміром зі смородину.
19.09.2025 12:15 Відповісти
накуя погоджуватися на умови американського афериста.котрий Тебе назвав "торгашем" і тим.в кого немає карт на руках"???
19.09.2025 09:59 Відповісти
ägä.
яка різниця між ШтормШадов що бьють по раші та Томагавками якими можна було б розбитит завод шахедів
тіки що Томагавки б зостановили вбивство цивільних
знать ц е нікому не треба
19.09.2025 10:00 Відповісти
В Трампа все добре, це ти тут президент чи хто ти вже взагалі таке, прокляття на наші голови, подонок країну угробив і людей кончаєш
Просто уйди урод.
19.09.2025 10:02 Відповісти
"...це ти тут президент"...Вибачаюсь, це ви не про блазня, який колись намагався грати, правда, як завжди, бездарно, а зараз вже й не смикається, а пливе по течії, виконуючи те, що накаже куратор з московії через наглядача Єрмака? Так воно не президент, і ніколи ним не було. А те, що там десь щось написане, наче воно президент, так у Конституціїї багато чого написано, та й у законах теж, але ж ми, з подачі найвеличнішого юриста не сприймаємо усе те буквально? Ну, написано, то й написано, нехай буде.
19.09.2025 12:21 Відповісти
Ещё есть пропозиция от украинского избирателя - идите нах квартальщики.
19.09.2025 10:05 Відповісти
Український виборець вирішив якраз навпаки - йдіть нах такі, як ви, або такі, як я, бо вони краще знають і довіряють парню із народа, а такі, як ви, або такі, як я, тільки розхитують країну, а треба згуртуватися, підтримати лідора і веселою юрбою, з піснями, йти у напрямку прірви.
19.09.2025 12:25 Відповісти
Зеленському залишилось піти на усі пропозиції Путлера, та завдання Оману будуть виконано.
19.09.2025 10:18 Відповісти
Зе-мікроб.
19.09.2025 10:30 Відповісти
Генетичний підвид з порушеннями, низьковібраційний. Схильні до гомосексуалізму, жіночий ген домінує. Схильні до спонтанної агресії, шизофренія приходить із віком і дедалі більше прогресує.
19.09.2025 10:31 Відповісти
Можна було написати простіше -"Ми все просрали".
19.09.2025 11:31 Відповісти
бенин, Оманский Нарик где дипломатия и где ты.....твоя Криворожская нарко дипломатия это Оман, Париж, Стамбул и "результаты " на лицо, а дипломаты это фсбэшный ларечник Елдак и его ставленники "ресторатор " маркарова" , таран, венедиктова и т.д ....ЗЕ жополизы без образования и опыта....ну в принципе как и четырежды уклонист с подаренным папашей дипломом....
19.09.2025 13:51 Відповісти
"Морда у нєго била скорбная. Как у всєх с пєрєдозу." (с)
19.09.2025 14:08 Відповісти
Зараз заплачу - артист херов.
19.09.2025 14:41 Відповісти
он говорит не как представитель Украины, а как холоп России.
19.09.2025 15:17 Відповісти
"Zapad-2025" Ой, а у вас літачок "сдувся"!
19.09.2025 15:18 Відповісти
Віддав 50 відсотків надр, а получів Дулю, професор
19.09.2025 18:24 Відповісти
 
 