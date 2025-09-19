Ми погодилися на всі пропозиції Трампа, щоб розблокувати дипломатію. Але цього не хочуть у Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.
"Ще з вечора вчорашнього дня тривала атака російських безпілотників на Україну – майже 90 ударних дронів. Нашим воїнам більшість вдалося знешкодити. Дякую за захист неба. Під ударом були Донеччина, Київщина та столиця, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпровщина. Серед цілей – інфраструктура України, наші підприємства. У Павлограді на Дніпровщині двоє поранених. У Києві зараз ліквідовують наслідки після російської атаки – пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Всі служби необхідні працюють", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що росіяни знову атакують цивільних тоді, коли весь світ, перш за все США, закликають до миру.
"Ми чуємо позицію Президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії. Це означає, що треба активніше реалізовувати все, що нас посилює: програму PURL, співвиробництво, фіналізацію гарантій безпеки. На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував президент.
