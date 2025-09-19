Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила США масштабные соглашения по дронам и закупке оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину - почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба. Под ударом были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей - инфраструктура Украины, наши предприятия. В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки - повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все службы необходимые работают", - отметил он.

Зеленский отметил, что россияне снова атакуют гражданских тогда, когда весь мир, прежде всего США, призывают к миру.

"Мы слышим позицию Президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности. На столе - масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

Также читайте: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине, - Трамп