1 843 26

Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

Зеленский прокомментировал новую атаку РФ и упомянул Трампа

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина предложила США масштабные соглашения по дронам и закупке оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Еще с вечера вчерашнего дня продолжалась атака российских беспилотников на Украину - почти 90 ударных дронов. Нашим воинам большинство удалось обезвредить. Спасибо за защиту неба. Под ударом были Донетчина, Киевщина и столица, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Днепровщина. Среди целей - инфраструктура Украины, наши предприятия. В Павлограде на Днепровщине двое раненых. В Киеве сейчас ликвидируют последствия после российской атаки - повреждена инфраструктура общественного транспорта. Все службы необходимые работают", - отметил он.

Зеленский отметил, что россияне снова атакуют гражданских тогда, когда весь мир, прежде всего США, призывают к миру.

"Мы слышим позицию Президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России. Это означает, что надо активнее реализовывать все, что нас усиливает: программу PURL, сопроизводство, финализацию гарантий безопасности. На столе - масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию. Спасибо всем, кто помогает", - подытожил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21962) Трамп Дональд (6629)
Топ комментарии
+8
невдало ти подивився в глаза трампу. видно гдє то пасрєдінє.
19.09.2025 09:41 Ответить
+7
"МИ" - це хто?
Ти та єрмак?!
19.09.2025 09:41 Ответить
+7
Дуже неочікувано. 😁 Для дебілів...
19.09.2025 09:44 Ответить
"МИ" - це хто?
Ти та єрмак?!
19.09.2025 09:41 Ответить
Не тільки він і єрмак, а ще залишки наріду 73%, хоча їх по ідеї вже не має бути, бо 10 мільйонів втекло в ЄС, а ті, що жили на Даунбасі і голосували за "руцкій язік" залишилися на окупованих териториях і загинули в страшних муках в Маріуполі та інших містах.
19.09.2025 09:52 Ответить
невдало ти подивився в глаза трампу. видно гдє то пасрєдінє.
19.09.2025 09:41 Ответить
пнх поц
19.09.2025 09:41 Ответить
Кацапе, тут водкі нєт.
19.09.2025 09:53 Ответить
Бг-ггг... прикольно, коли 2 - в одному... Бо одному занавiсь звiздюлей, то й куди дiваються всi... - нi тобi вумно-припоцнутих кацапiв, нi тобi тупих бiндер iз зебiлами... ХЕХ...
19.09.2025 09:57 Ответить
Нічого не зрозумів, але дуже цікаво.
19.09.2025 10:06 Ответить
Не скигли черешенька мамкіна,бе бе бе бе -зе зе зе зе
Посміховисько жалюгідне піди поплач дівчинка,бубачку абіделі
19.09.2025 10:19 Ответить
Потрібно щоб США надавили на рашку - а ці всі саміти за мир - балачки
19.09.2025 09:43 Ответить
Ну вони надавлять і що? Європка буде далі збільшувати закупівлю російських енергоносіїв?
показать весь комментарий
Давити можна по різному - збільшенням поставок зброї Україні а санкції вже відходять на другий план - тим більше Трамп вже забуває за мита для Китаю
показать весь комментарий
Я вас умоляю, тока не з маминькою доцьою-трампом.
показать весь комментарий
Дуже неочікувано. 😁 Для дебілів...
19.09.2025 09:44 Ответить
... ще й скрупульозно, йо-пэ-рэ-сэ-тэ.
19.09.2025 09:49 Ответить
"Це типова російська маріонетка. Людина, яка поширює російську пропаганду і каже, що Польща беззахисна, є російською маріонеткою" - Лешек Міллер про нашого Зе...
19.09.2025 09:46 Ответить
Лешек Америки в цьому не вiдкрив, бо що можна чекати вiд пост вiдрижникiв. Адже всi риги - давно в нарабсее.
показать весь комментарий
МИ? Я ні, мій кум теж ні згайомі також ні. Аааап, це Вальодя себе називае МИ! Ми, божоюмилость Вальдемар Першиц Боневтік.
показать весь комментарий
Кажись хтось загубив свої чугунні яйця
показать весь комментарий
накуя погоджуватися на умови американського афериста.котрий Тебе назвав "торгашем" і тим.в кого немає карт на руках"???
показать весь комментарий
ägä.
яка різниця між ШтормШадов що бьють по раші та Томагавками якими можна було б розбитит завод шахедів
тіки що Томагавки б зостановили вбивство цивільних
знать ц е нікому не треба
показать весь комментарий
В Трампа все добре, це ти тут президент чи хто ти вже взагалі таке, прокляття на наші голови, подонок країну угробив і людей кончаєш
Просто уйди урод.
показать весь комментарий
Ещё есть пропозиция от украинского избирателя - идите нах квартальщики.
показать весь комментарий
Зеленському залишилось піти на усі пропозиції Путлера, та завдання Оману будуть виконано.
показать весь комментарий
Зе-мікроб.
показать весь комментарий
Генетичний підвид з порушеннями, низьковібраційний. Схильні до гомосексуалізму, жіночий ген домінує. Схильні до спонтанної агресії, шизофренія приходить із віком і дедалі більше прогресує.
показать весь комментарий
Можна було написати простіше -"Ми все просрали".
показать весь комментарий
