США помогут обеспечить мир после войны России в Украине, - Трамп

США помогут обеспечить мир после завершения войны России в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"После завершения войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конечном итоге это произойдет", - отметил Трамп.

Он добавил, что помощь в прекращении войны в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал, и что он "очень разочарован" в российском диктаторе.

"Я думал, что легче всего будет решить конфликт между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому я разочарован", - сказал Трамп.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что отношения между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасны:

"Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение".

Трамп также сказал, что он все еще верит в решение конфликта и что одним из способов достичь этого является прекращение Европы покупать российскую нефть:

"В конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, у них не будет другого выбора, как договориться, а страны Европейского Союза или НАТО... когда они покупают нефть у России, это не лучшее, что может быть".

+12
Шо там по Будапештському договорняку, забезпечили?
19.09.2025 06:51 Ответить
+11
Такими темпами доні може не дожити до кінця війни і не побачити мир а нобелівку посмертно не дають.
19.09.2025 06:38 Ответить
+8
Хотілось би, щоб і до вихідних не дотягнув.
19.09.2025 06:53 Ответить
Мир ! Дружба ! Жвачка !
19.09.2025 06:38 Ответить
Руда потвора..
19.09.2025 06:43 Ответить
Шо там по Будапештському договорняку, забезпечили?
19.09.2025 06:51 Ответить
Такого дебіла на ролі президента сша світ ще не бачив. Як і таких сша.
19.09.2025 06:51 Ответить
Тільки в мене когнітивне расстройство від нього? Може якось можливо подати на ньго в суд з цього приводу?
19.09.2025 07:00 Ответить
Марна справа, суд може визнати його недієздатним і відмовить вам в позові.
19.09.2025 07:55 Ответить
Рудий пудель ще не був призедентом говорив це постійно. Це нагадує кацапів які талдичать чому вони розпочали війну. Одна школа кгб.
19.09.2025 07:01 Ответить
Яка може бути любов між особами однієї статі,хіба вони нетрадиційної орієнтації.Ненависть може бути.Я ненавиджу ЗЕленського,а пуйла ненавиджу в 10 степені,а Трампа теж тому що він балабол.
19.09.2025 07:02 Ответить
Ненависть абсолютно непродуктивна і на розвиток нездатна. Кого ви ненавидите, ви перечислили детально.
А сказати, кого ви підтримуєте в Україні і поза, кому довірите руль воюючої та післявоєної України, яка піднімається з руїни, можете.
Тобто персоналії, люди конкретні
19.09.2025 07:16 Ответить
Да, если к тому моменту, на посту президента США будет что то более вменяемое чем вот это, что в лучшем случае должно было оказаться на главной роли в фильме Идиократия 2 или в дешевом тупом идиотском сериале про российского агента ставшего президентом Америки, и смотревшие бы говорили, ну что за бред как такое можно снимать, но каким то образом вместо Карточного Домика этот бред стал реальностью.
19.09.2025 07:03 Ответить
Свій план давить Україну Трамп не міняє від слова зовсім. А хто повірить США, будуть чіплятись за літак та падати з нього на землю, як при демократах у Афганістані. Тому що ніщо не заважає США передумати.
19.09.2025 07:16 Ответить
В даному випадку ви - чеснiй. I дiйсно, чому б о.ездолу-трампу не нтатягти на себе образ хазяiна свого слова. Коли вiн якщо хоче - то дае слов, а як захоче - то й забере його назад.
19.09.2025 08:10 Ответить
Чубатий кретин, ПІСЛЯ, війни, в Україні і так буде мир і тут буде нехер тебе шось забезпечувати. Меланья ЗАБЕЗПЕЧЬ свого рудого шахрая-кретина пігулками
19.09.2025 07:31 Ответить
Вже зупинив?
19.09.2025 07:38 Ответить
Немає ніякої довіри ні до кого, вже були різні договори і меморандуми, бо там, де підписантом є росія - буде брехня і агресія. Мир в Україні може забезпечити тільки ЗСУ. Наскільки сильні ЗСУ - настільки буде сильним мир!!!
19.09.2025 07:40 Ответить
Я одного не зрозумію: навіщо Трамп намагається щось зробити для України, яка його так ненавидить? Будь-яка нормальна людина давно б плюнула і забула. Трамп має безліч справ у своїй країні, наприклад, додавити ліву тоталітарну секту вбивць. Вiн просто святий.
19.09.2025 07:51 Ответить
На мило таких забезпечувальникiв-кульковальцювальникiв. Ось тут я погоджуюсь з ним, мовляв, якщо вiн буде президентом. Прiсь ейбочки, нi то, нi сьо ще й щось там варнякае, ондого.
19.09.2025 08:02 Ответить
Після війни ви нах*й тут нікому не потрібні будете, ви вже третьосортна країна яка нічого не вирішує.
Озброєння купувати краще в європи.
Ваша «допомога» це лише бажання заробити і зберегти лице, якого нема вже
19.09.2025 08:12 Ответить
Та ні. Байден теж соплі жував, - аби чогось не трапилося. Згадайте, як США пригальмували будь-яку допомогу Україні, коли ЗСУ поперли кацапа взад, на болота.
19.09.2025 08:21 Ответить
"Вони ненавидять один одного" Дивно! Чому Зе ненавидить Пу зрозуміло, а чому Пу ненавидить ЗЕ незрозуміло? Він же такий паїнька
19.09.2025 08:19 Ответить
До того ж, ху#ло розпочало війну задовго до фатального вибору українців.
Це саме той випадок, коли питання на картинці доречне
19.09.2025 08:25 Ответить
Передайте Трампу, що
Як би Байден був зараз президентом то мир би вже наступив
19.09.2025 08:20 Ответить
перший раз чую вірну риторику - саме війна росії проти України

а то весь час недолуге - конфлікт в Україні
19.09.2025 08:22 Ответить
 
 