США помогут обеспечить мир после войны России в Украине, - Трамп

США помогут обеспечить мир после завершения войны России в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

"После завершения войны мы поможем обеспечить мир. И я думаю, что в конечном итоге это произойдет", - отметил Трамп.

Он добавил, что помощь в прекращении войны в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал, и что он "очень разочарован" в российском диктаторе.

"Я думал, что легче всего будет решить конфликт между Россией и Украиной, благодаря моим отношениям с президентом Путиным. Поэтому я разочарован", - сказал Трамп.

Кроме того, он повторил свой тезис о том, что отношения между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ужасны:

"Оказалось, что это самое сложное. Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные. Я имею в виду, что это во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга... Они ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, мы найдем решение".

Трамп также сказал, что он все еще верит в решение конфликта и что одним из способов достичь этого является прекращение Европы покупать российскую нефть:

"В конце концов, если цены на нефть упадут или если Россия не будет продавать нефть, у них не будет другого выбора, как договориться, а страны Европейского Союза или НАТО... когда они покупают нефть у России, это не лучшее, что может быть".

