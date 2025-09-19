США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні, - Трамп

США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

"Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться", - зазначив Трамп.

Він додав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському диктаторі.

"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі:

"Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".

Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту:

"Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".

