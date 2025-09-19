УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8159 відвідувачів онлайн
Новини Підтримка України
3 442 42

США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні, - Трамп

трамп

США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

"Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться", - зазначив Трамп.

Він додав,  що  допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському диктаторі.

"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.

Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі:

"Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".

Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту:

"Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри постійні розмови про припинення вогню, не можна забувати, що Україна потребує допомоги негайно, - Стармер

Автор: 

США (24353) Україна (6174) Трамп Дональд (7184)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Шо там по Будапештському договорняку, забезпечили?
показати весь коментар
19.09.2025 06:51 Відповісти
+19
Такими темпами доні може не дожити до кінця війни і не побачити мир а нобелівку посмертно не дають.
показати весь коментар
19.09.2025 06:38 Відповісти
+19
Хотілось би, щоб і до вихідних не дотягнув.
показати весь коментар
19.09.2025 06:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такими темпами доні може не дожити до кінця війни і не побачити мир а нобелівку посмертно не дають.
показати весь коментар
19.09.2025 06:38 Відповісти
Хотілось би, щоб і до вихідних не дотягнув.
показати весь коментар
19.09.2025 06:53 Відповісти
у вихідні у нього гольф - дотяне
показати весь коментар
19.09.2025 10:28 Відповісти
Такими темпами і від США нічого не залишиться до кінця війни, з усіма розісруться і всі пошлють їх нахрін.
показати весь коментар
19.09.2025 09:01 Відповісти
Мир ! Дружба ! Жвачка !
показати весь коментар
19.09.2025 06:38 Відповісти
Руда потвора..
показати весь коментар
19.09.2025 06:43 Відповісти
Шо там по Будапештському договорняку, забезпечили?
показати весь коментар
19.09.2025 06:51 Відповісти
Такого дебіла на ролі президента сша світ ще не бачив. Як і таких сша.
показати весь коментар
19.09.2025 06:51 Відповісти
Тільки в мене когнітивне расстройство від нього? Може якось можливо подати на ньго в суд з цього приводу?
показати весь коментар
19.09.2025 07:00 Відповісти
Марна справа, суд може визнати його недієздатним і відмовить вам в позові.
показати весь коментар
19.09.2025 07:55 Відповісти
Рудий пудель ще не був призедентом говорив це постійно. Це нагадує кацапів які талдичать чому вони розпочали війну. Одна школа кгб.
показати весь коментар
19.09.2025 07:01 Відповісти
Яка може бути любов між особами однієї статі,хіба вони нетрадиційної орієнтації.Ненависть може бути.Я ненавиджу ЗЕленського,а пуйла ненавиджу в 10 степені,а Трампа теж тому що він балабол.
показати весь коментар
19.09.2025 07:02 Відповісти
Ненависть абсолютно непродуктивна і на розвиток нездатна. Кого ви ненавидите, ви перечислили детально.
А сказати, кого ви підтримуєте в Україні і поза, кому довірите руль воюючої та післявоєної України, яка піднімається з руїни, можете.
Тобто персоналії, люди конкретні
показати весь коментар
19.09.2025 07:16 Відповісти
Спокуха, не треба персоналій, буде те що з Парубієм! Тупий "мудрий нАрід" вибере походу.
показати весь коментар
19.09.2025 08:37 Відповісти
Прізвище у вас в ніку ніби українське а про любов шось друкуєте як англієць. Любов між представниками однієї статті і навіть любов до неживого предмета то є любов - а те про шо ви подумали ( чи мали на увазі ) то є кохання . То в анлійській і російській для цих двох родів діяльності одне слово на відміну від української мови .
показати весь коментар
19.09.2025 09:22 Відповісти
Да, если к тому моменту, на посту президента США будет что то более вменяемое чем вот это, что в лучшем случае должно было оказаться на главной роли в фильме Идиократия 2 или в дешевом тупом идиотском сериале про российского агента ставшего президентом Америки, и смотревшие бы говорили, ну что за бред как такое можно снимать, но каким то образом вместо Карточного Домика этот бред стал реальностью.
показати весь коментар
19.09.2025 07:03 Відповісти
Свій план давить Україну Трамп не міняє від слова зовсім. А хто повірить США, будуть чіплятись за літак та падати з нього на землю, як при демократах у Афганістані. Тому що ніщо не заважає США передумати.
показати весь коментар
19.09.2025 07:16 Відповісти
В даному випадку ви - чеснiй. I дiйсно, чому б о.ездолу-трампу не нтатягти на себе образ хазяiна свого слова. Коли вiн якщо хоче - то дае слов, а як захоче - то й забере його назад.
показати весь коментар
19.09.2025 08:10 Відповісти
Про виведення військ з Афганістану домовлявся з талібами Трамп, наприкінці своєї першої каденції, а винуваті, тому що при них ці домовленості були виконані, Байден та демократи. Один "підклав свиню", а вся "слава" досталася іншому...
"29 лютого 2020 року США підписали угоду з «Талібаном» про виведення військ через 14 місяців, якщо таліби дотримаються умов угод..."
"Дохійська угода, Угода про відновлення миру в Афганістані - мирний договір, підписаний 29 лютого 2020 року в місті Доха (Катар) між США та афганським рухом "Талібан". Передбачає виведення військ НАТО з Афганістану, заборона діяльності Аль-Каїди на підконтрольних талібам територіях, а також початок переговорів між талібами та афганським урядом"
Нагадую, шо Байден "46-й Президент США з 20 січня 2021 до 20 січня 2025 року."

Це мені нагадує іншу історію, але навпаки. При Порошенку записали в Конституцію напрямок руху України в бік ЄС та НАТО, а бідна Бубочка тепер не знає що з цим робити.
показати весь коментар
19.09.2025 09:11 Відповісти
Чубатий кретин, ПІСЛЯ, війни, в Україні і так буде мир і тут буде нехер тебе шось забезпечувати. Меланья ЗАБЕЗПЕЧЬ свого рудого шахрая-кретина пігулками
показати весь коментар
19.09.2025 07:31 Відповісти
Вже зупинив?
показати весь коментар
19.09.2025 07:38 Відповісти
Немає ніякої довіри ні до кого, вже були різні договори і меморандуми, бо там, де підписантом є росія - буде брехня і агресія. Мир в Україні може забезпечити тільки ЗСУ. Наскільки сильні ЗСУ - настільки буде сильним мир!!!
показати весь коментар
19.09.2025 07:40 Відповісти
Я одного не зрозумію: навіщо Трамп намагається щось зробити для України, яка його так ненавидить? Будь-яка нормальна людина давно б плюнула і забула. Трамп має безліч справ у своїй країні, наприклад, додавити ліву тоталітарну секту вбивць. Вiн просто святий.
показати весь коментар
19.09.2025 07:51 Відповісти
На мило таких забезпечувальникiв-кульковальцювальникiв. Ось тут я погоджуюсь з ним, мовляв, якщо вiн буде президентом. Прiсь ейбочки, нi то, нi сьо ще й щось там варнякае, ондого.
показати весь коментар
19.09.2025 08:02 Відповісти
Після війни ви нах*й тут нікому не потрібні будете, ви вже третьосортна країна яка нічого не вирішує.
Озброєння купувати краще в європи.
Ваша «допомога» це лише бажання заробити і зберегти лице, якого нема вже
показати весь коментар
19.09.2025 08:12 Відповісти
Та ні. Байден теж соплі жував, - аби чогось не трапилося. Згадайте, як США пригальмували будь-яку допомогу Україні, коли ЗСУ поперли кацапа взад, на болота.
показати весь коментар
19.09.2025 08:21 Відповісти
Якщо ви вважаєте допомогу за Байдена як 20% від можливої, то трампівська "допомога" не просто 0%, а радше в глибоких мінусах.
показати весь коментар
19.09.2025 10:15 Відповісти
Так і є, нажаль. Руда мавпа швидше шкодить, а не допомагає.
показати весь коментар
19.09.2025 10:46 Відповісти
"Вони ненавидять один одного" Дивно! Чому Зе ненавидить Пу зрозуміло, а чому Пу ненавидить ЗЕ незрозуміло? Він же такий паїнька
показати весь коментар
19.09.2025 08:19 Відповісти
До того ж, ху#ло розпочало війну задовго до фатального вибору українців.
Це саме той випадок, коли питання на картинці доречне
показати весь коментар
19.09.2025 08:25 Відповісти
Тому що в Зеленського в голові лиш шашлики, дороги і шатли
показати весь коментар
19.09.2025 08:55 Відповісти
В першу чергу туго набиті торби з доларами, фунтами стерлінгів, швейцарськимиі франками ... в нього на думці.
показати весь коментар
19.09.2025 09:06 Відповісти
Передайте Трампу, що
Як би Байден був зараз президентом то мир би вже наступив
показати весь коментар
19.09.2025 08:20 Відповісти
перший раз чую вірну риторику - саме війна росії проти України

а то весь час недолуге - конфлікт в Україні
показати весь коментар
19.09.2025 08:22 Відповісти
На це пішло півроку, ще півроку піде на те, щоб визнати рашку агресором, а не Україну провокатором. А там, "або шах, або падишах…", тобто реально для України від цього кремлівського гандона ніякої допомоги ніколи не буде.
показати весь коментар
19.09.2025 11:45 Відповісти
Хоч і пізДнувато, але таки визнало Трумпидло прямо, що Кацапія веде війну проти України на території України:
"США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні. "
показати весь коментар
19.09.2025 09:03 Відповісти
США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні. ПІСЛЯ ТОГО.як "прорашистський "трамбон" закінчив війну за 24 години"США ,з її черговою порцією брехні, можна посилати за рашистським коритом вже зараз...
показати весь коментар
19.09.2025 10:07 Відповісти
Боже, вбережи нас від такої допомоги, яка тільки штовхає до капітуляції...
показати весь коментар
19.09.2025 11:09 Відповісти
Typowa ruska onuca!
показати весь коментар
19.09.2025 11:41 Відповісти
 
 