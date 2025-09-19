США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні, - Трамп
США допоможуть забезпечити мир після завершення війни Росії в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.
"Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що в кінцевому підсумку це станеться", - зазначив Трамп.
Він додав, що допомога у припиненні війни в Україні виявилася складнішою, ніж він очікував, і що він "дуже розчарований" у російському диктаторі.
"Я думав, що найлегше буде вирішити конфлікт між Росією і Україною, завдяки моїм стосункам з президентом Путіним. Тому я розчарований", – сказав Трамп.
Крім того, він повторив свою тезу про те, що відносини між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським жахливі:
"Виявилося, що це найскладніше. Стосунки між президентом Путіним і президентом Зеленським жахливі. Я маю на увазі, що це багато в чому залежить від стосунків. Вони дійсно не люблять один одного... Вони ненавидять один одного. Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення".
Трамп також сказав, що він все ще вірить у вирішення конфлікту і що одним із способів досягти цього є припинення Європи купувати російську нафту:
"Зрештою, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не продаватиме нафту, у них не буде іншого вибору, як домовитися, а країни Європейського Союзу або НАТО... коли вони купують нафту в Росії, це не найкраще, що може бути".
А сказати, кого ви підтримуєте в Україні і поза, кому довірите руль воюючої та післявоєної України, яка піднімається з руїни, можете.
Тобто персоналії, люди конкретні
"29 лютого 2020 року США підписали угоду з «Талібаном» про виведення військ через 14 місяців, якщо таліби дотримаються умов угод..."
"Дохійська угода, Угода про відновлення миру в Афганістані - мирний договір, підписаний 29 лютого 2020 року в місті Доха (Катар) між США та афганським рухом "Талібан". Передбачає виведення військ НАТО з Афганістану, заборона діяльності Аль-Каїди на підконтрольних талібам територіях, а також початок переговорів між талібами та афганським урядом"
Нагадую, шо Байден "46-й Президент США з 20 січня 2021 до 20 січня 2025 року."
Це мені нагадує іншу історію, але навпаки. При Порошенку записали в Конституцію напрямок руху України в бік ЄС та НАТО, а бідна Бубочка тепер не знає що з цим робити.
Озброєння купувати краще в європи.
Ваша «допомога» це лише бажання заробити і зберегти лице, якого нема вже
Це саме той випадок, коли питання на картинці доречне
Як би Байден був зараз президентом то мир би вже наступив
а то весь час недолуге - конфлікт в Україні
