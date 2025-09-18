Попри постійні розмови про припинення вогню, не можна забувати, що Україна потребує допомоги негайно, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав партнерів посилити підтримку України, наголосивши, що допомога потрібна негайно, а не лише після припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Стармер заявив під час спільної із президентом США Дональдом Трампом пресконференції.

"Ми повинні упевнитися, що Україна перебуває у найсильнішій позиції. Мене давно тривожить, що попри постійні розмови про припинення вогню й те, що робити після його оголошення, не можна забувати, що Україна потребує нашої допомоги негайно", - сказав Стармер.

Він зауважив, що "ми повинні й надалі постачати Україні усе необхідне їй для війни".

Також читайте: Стармер: Путін "показав своє справжнє обличчя", коли посилив удари по Україні

"Ми виконуємо лідерську роль у Коаліції охочих, намагаючись домогтися припинення війни. Якщо вдасться досягти угоди - сподіваюся на це, - то перемир’я буде тривалим й не порушуватиметься", - Стармер.

Він наголосив, що партнерам України варто також посилювати санкційний тиск на Росію.

"З огляду на історичний досвід, я не довіряю Путіну", - підсумував прем’єр Британії.

Також читайте: Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський