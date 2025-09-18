Попри постійні розмови про припинення вогню, не можна забувати, що Україна потребує допомоги негайно, - Стармер
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав партнерів посилити підтримку України, наголосивши, що допомога потрібна негайно, а не лише після припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Стармер заявив під час спільної із президентом США Дональдом Трампом пресконференції.
"Ми повинні упевнитися, що Україна перебуває у найсильнішій позиції. Мене давно тривожить, що попри постійні розмови про припинення вогню й те, що робити після його оголошення, не можна забувати, що Україна потребує нашої допомоги негайно", - сказав Стармер.
Він зауважив, що "ми повинні й надалі постачати Україні усе необхідне їй для війни".
"Ми виконуємо лідерську роль у Коаліції охочих, намагаючись домогтися припинення війни. Якщо вдасться досягти угоди - сподіваюся на це, - то перемир’я буде тривалим й не порушуватиметься", - Стармер.
Він наголосив, що партнерам України варто також посилювати санкційний тиск на Росію.
"З огляду на історичний досвід, я не довіряю Путіну", - підсумував прем’єр Британії.
Максимум, чого можна очікувати - тимчасова зупинка далекобійних ударів, але фронт і прифронтова зона все одно будуть під ударами, кацапсяче військо все одно буде перти вперед, а ЗСУ буде у пастці, бо ззаду наказ "пєрєстать стрілять", а перед ними - ворог, який тисне і вбиває всіх на своєму на шляху.