УКР
Новини Підтримка України
Попри постійні розмови про припинення вогню, не можна забувати, що Україна потребує допомоги негайно, - Стармер

Стармер про підтримку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав партнерів посилити підтримку України, наголосивши, що допомога потрібна негайно, а не лише після припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Стармер заявив під час спільної із президентом США Дональдом Трампом пресконференції.

"Ми повинні упевнитися, що Україна перебуває у найсильнішій позиції. Мене давно тривожить, що попри постійні розмови про припинення вогню й те, що робити після його оголошення, не можна забувати, що Україна потребує нашої допомоги негайно", - сказав Стармер.

Він зауважив, що "ми повинні й надалі постачати Україні усе необхідне їй для війни".

Також читайте: Стармер: Путін "показав своє справжнє обличчя", коли посилив удари по Україні

"Ми виконуємо лідерську роль у Коаліції охочих, намагаючись домогтися припинення війни. Якщо вдасться досягти угоди - сподіваюся на це, - то перемир’я буде тривалим й не порушуватиметься", - Стармер.

Він наголосив, що партнерам України варто також посилювати санкційний тиск на Росію.

"З огляду на історичний досвід, я не довіряю Путіну", - підсумував прем’єр Британії.

Також читайте: Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський

Коментувати
Молодець! Дивиться в корінь....
показати весь коментар
18.09.2025 19:41 Відповісти
росія ніколи не дотримувалась жодного припинення вогню!!!

Максимум, чого можна очікувати - тимчасова зупинка далекобійних ударів, але фронт і прифронтова зона все одно будуть під ударами, кацапсяче військо все одно буде перти вперед, а ЗСУ буде у пастці, бо ззаду наказ "пєрєстать стрілять", а перед ними - ворог, який тисне і вбиває всіх на своєму на шляху.
показати весь коментар
18.09.2025 20:05 Відповісти
Прагматичний реаліст. Без рожевих окулярів і підкилимних ігор ! Real man !
показати весь коментар
18.09.2025 20:31 Відповісти
 
 