Стармер: Путін "показав своє справжнє обличчя", коли посилив удари по Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон разом із Вашингтоном працює над тим, щоб зупинити російську агресію проти України.

Про це він повідомив на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Суспільного.

За словами Сармера, очільник Кремля Володимир Путін "показав своє справжнє обличчя", посиливши масовані ракетні та дронові удари по українських містах.

"Сьогодні ми обговорили, як ми можемо далі посилювати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде дійсною. І президент Трамп проклав тут шлях", - наголосив британський премʼєр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "підвів його" у питанні мирного врегулювання війни РФ проти України.

