УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8953 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа і Стармера
853 10

Стармер: Путін "показав своє справжнє обличчя", коли посилив удари по Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон разом із Вашингтоном працює над тим, щоб зупинити російську агресію проти України.

Про це він повідомив на пресконференції з президентом США Дональдом Трампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Суспільного.

За словами Сармера, очільник Кремля Володимир Путін "показав своє справжнє обличчя", посиливши масовані ракетні та дронові удари по українських містах.

"Сьогодні ми обговорили, як ми можемо далі посилювати нашу оборону, підтримувати Україну та рішуче посилити тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на мирну угоду, яка буде дійсною. І президент Трамп проклав тут шлях", - наголосив британський премʼєр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "підвів його" у питанні мирного врегулювання війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підписав угоду про "технологічне процвітання" з Великою Британією. Що вона передбачає?

Автор: 

путін володимир (24821) Стармер Кір (266) війна в Україні (6212)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
іііііі......????це все????
показати весь коментар
18.09.2025 17:53 Відповісти
Та ти що, ніби він цього не знав раніше. Знайшов відмазку.
показати весь коментар
18.09.2025 17:57 Відповісти
Коли посилив удари? Удари йдуть постійно не перестаючи ще з 2022 року
показати весь коментар
18.09.2025 18:00 Відповісти
А! Яка різниця ! Трамп зізнається що путін його опустив ( дослівно його цитата "Putin let me down") а Стармер мабуть таким себе не відчуває...Й це вже гарна новина . Бо рудому з його заколиханою Королем нарцисоїдністю тепер треба повертатися до США з фразою , мʼяко кажучи що Ху його КИНУВ ...
показати весь коментар
18.09.2025 18:03 Відповісти
Пока Запад чешет яйца и не вводит санкции путин уже Купянск берёт(((
показати весь коментар
18.09.2025 18:07 Відповісти
не стидайтеся, шанований пане Прем'єр-міністр, кажіть вже прямо: <******* показало своє справжнє звіряче їпало
цивілізований світ Вас зрозуміє
показати весь коментар
18.09.2025 18:09 Відповісти
Ты путина-***** видел вообще? Какое там лицо, там даже не **** а ******...
показати весь коментар
18.09.2025 18:11 Відповісти
Все думали, шо оно беленькое и пушистое, а тут на те!
показати весь коментар
18.09.2025 18:17 Відповісти
Ти тiльки зараз побачив ту пику? Хм...
показати весь коментар
18.09.2025 18:18 Відповісти
священник рпц разрешил мужчинам целовать друг друга в губы
показати весь коментар
18.09.2025 19:40 Відповісти
 
 