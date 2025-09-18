Стармер: Путин "показал свое истинное лицо", когда усилил удары по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с Вашингтоном работает над тем, чтобы остановить российскую агрессию против Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Суспільного.

По словам Сармера, глава Кремля Владимир Путин "показал свое истинное лицо", усилив массированные ракетные и беспилотные удары по украинским городам.

"Сегодня мы обсудили, как мы можем дальше усиливать нашу оборону, поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет действительным. И президент Трамп проложил здесь путь", - подчеркнул британский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "подвел его" в вопросе мирного урегулирования войны РФ против Украины.

