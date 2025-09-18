РУС
Новости Встреча Трампа и Стармера
Стармер: Путин "показал свое истинное лицо", когда усилил удары по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с Вашингтоном работает над тем, чтобы остановить российскую агрессию против Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Суспільного.

По словам Сармера, глава Кремля Владимир Путин "показал свое истинное лицо", усилив массированные ракетные и беспилотные удары по украинским городам.

"Сегодня мы обсудили, как мы можем дальше усиливать нашу оборону, поддерживать Украину и решительно усилить давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение, которое будет действительным. И президент Трамп проложил здесь путь", - подчеркнул британский премьер.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "подвел его" в вопросе мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал соглашение о "технологическом процветании" с Великобританией. Что оно предусматривает?

путин владимир (32202) Стармер Кир (262) война в Украине (6165)
іііііі......????це все????
показать весь комментарий
18.09.2025 17:53 Ответить
Та ти що, ніби він цього не знав раніше. Знайшов відмазку.
показать весь комментарий
18.09.2025 17:57 Ответить
Коли посилив удари? Удари йдуть постійно не перестаючи ще з 2022 року
показать весь комментарий
18.09.2025 18:00 Ответить
А! Яка різниця ! Трамп зізнається що путін його опустив ( дослівно його цитата "Putin let me down") а Стармер мабуть таким себе не відчуває...Й це вже гарна новина . Бо рудому з його заколиханою Королем нарцисоїдністю тепер треба повертатися до США з фразою , мʼяко кажучи що Ху його КИНУВ ...
показать весь комментарий
18.09.2025 18:03 Ответить
Пока Запад чешет яйца и не вводит санкции путин уже Купянск берёт(((
показать весь комментарий
18.09.2025 18:07 Ответить
не стидайтеся, шанований пане Прем'єр-міністр, кажіть вже прямо: <******* показало своє справжнє звіряче їпало
цивілізований світ Вас зрозуміє
цивілізований світ Вас зрозуміє
показать весь комментарий
18.09.2025 18:09 Ответить
Ты путина-***** видел вообще? Какое там лицо, там даже не **** а ******...
показать весь комментарий
18.09.2025 18:11 Ответить
Все думали, шо оно беленькое и пушистое, а тут на те!
показать весь комментарий
18.09.2025 18:17 Ответить
Ти тiльки зараз побачив ту пику? Хм...
показать весь комментарий
18.09.2025 18:18 Ответить
 
 