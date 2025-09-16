Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить з лідером США Дональдом Трамп гарантії безпеки для України під час візиту Трампа до Сполученого Королівства.
Про це голова держави сказав в інтерв’ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер - ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.
"Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - додав президент.
Вже пів року є чітка артикульована позиція Трампа. Яку ще потрібно?!!
І саме головне --- НАВІЩО це їм? Ви би погодились на загальну мобілізацію і великій риск ядерної вони щоб десь там у Конго люди перестали вбивати один другого, чи Зімбабве віддала Замбії чогось.
А ЗЄ-влада продукує "свідчення" існування якихось вундервафель та робить вигляд, що не розуміє, що їй кажуть.
мінідіча записи оголоси і... НА НАРИ!!!!!
Боялись сволоти Українського ядерного потенціалу. Боялись, що до влади може якийся бик прийти і цією ялдою почне махати, ось і довели Неньку до того, що діватись стало нікуди - здали під лоховські гарантії.
Кинули, усі кинули.