Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить з лідером США Дональдом Трамп гарантії безпеки для України під час візиту Трампа до Сполученого Королівства.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер - ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

"Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - додав президент.

