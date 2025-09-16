УКР
Новини Зустріч Стармера з Трампом Гарантії безпеки для України
693 36

Сподіваюсь, що Трамп та Стармер обговорять гарантії безпеки США для України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорить з лідером США Дональдом Трамп гарантії безпеки для України під час візиту Трампа до Сполученого Королівства.

Про це голова держави сказав в інтерв’ю для Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже сподіваюся, що він (Стармер - ред.) зможе провести дуже конкретну дискусію щодо гарантій безпеки США для України. Перш ніж ми закінчимо війну, я дуже хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримують США та всі європейські партнери. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

"Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа", - додав президент.

Зеленський Володимир (25483) США (24317) Трамп Дональд (7147) Стармер Кір (265) гарантії безпеки (294)
+10
Та в дупу ті гарантії, лох! Томагавки хай дадуть, та для фальконів ракети
16.09.2025 19:18 Відповісти
+6
На рожевому фламінго, якщо вштирить
16.09.2025 19:40 Відповісти
+5
фсбешний поц обісьцяний зникни у пеклі
16.09.2025 19:21 Відповісти
16.09.2025 19:18 Відповісти
Воно, мало на увазі "план перемого"...
показати весь коментар
16.09.2025 19:38 Відповісти
16.09.2025 20:09 Відповісти
16.09.2025 20:10 Відповісти
Навіть не сподівайся - Трамп зразу на гольфові поля
показати весь коментар
16.09.2025 19:21 Відповісти
Трамп може їхати куди завгодно. На США нахто не напав і не Трамп відповідає по Конституції за Україну. Не він відкривав ворогу ворота України на півдні і не він всіх кликав на шашлики і брехав, що нападу не буде, що мов США нагнітають і примушують рити окопи, а гроші потрібні на "Велике крадівництво".
16.09.2025 20:37 Відповісти
потрібна чітка позиція президента Трампа

Вже пів року є чітка артикульована позиція Трампа. Яку ще потрібно?!!

Вже пів року є чітка артикульована позиція Трампа. Яку ще потрібно?!!
16.09.2025 19:32 Відповісти
Сподіваюсь зарплата вчителям буде 4 тисячі доларів.
16.09.2025 19:35 Відповісти
Не буде ніяких гарантій безпеки, Україна сама собі їх гарантує знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
16.09.2025 19:36 Відповісти
Дурень думкой багатіє, а зелений ішак - сподіваннями
16.09.2025 19:37 Відповісти
Гарантії безпеки з'являються сидячі на рожевому поні одразу після потужного занюха.
16.09.2025 19:37 Відповісти
На рожевому фламінго, якщо вштирить
16.09.2025 19:40 Відповісти
"********* Данія!, пі_зд__есь всім сподіванням!!!" (с) Лесь.
16.09.2025 19:42 Відповісти
Зараз ! А Путлер підтвердить !
16.09.2025 19:45 Відповісти
Якi ще гарантiї ??? Будапештського меморандуму мало ?
16.09.2025 19:48 Відповісти
Дурінь думкою багатіє! Вова, дійсною гарантією безпеки України у її протистоянні з росією є лише одне - згода однієї з потужних ядерних країн - США, Великої Британії або Франції - у разі нової агресії - задіяти свої збройні сили на боці України для спільного її відбиття! Все інше, пане президенте - це пусті й нікчемні балачки!
16.09.2025 19:51 Відповісти
Навіть якщо це відбудеться і виконується, нічого не заважатиме їм втікти в перший же день коли їм разчавлять носа чи коли популісти в парламенті якось по іншому проголосують.
І саме головне --- НАВІЩО це їм? Ви би погодились на загальну мобілізацію і великій риск ядерної вони щоб десь там у Конго люди перестали вбивати один другого, чи Зімбабве віддала Замбії чогось.
16.09.2025 20:22 Відповісти
- "Сподіваюсь, що дорослі якось розрулять цей нєпанятний конфлікт мєжду двумя братскімі народамі. Бо в мене вибори, і потрібно йти як пабєдітєль."
16.09.2025 19:56 Відповісти
Дебіл і не лікується. Вже поляки яких Тампон кинув через йух, забігали як всрані хоч вони в НАТО. А Україні тим паче ніяких гарантій не буде. Навпаки, Тампон скоріше ***** дасть гарантії
16.09.2025 19:56 Відповісти
будапештський меморандум - 2, не більше. заокеанський додік навіть на "мінськи 1, 2,3........", разом з )(уйлом не погоджуються.
16.09.2025 19:58 Відповісти
Якщо Зєля уйде разом із своїми менеджерами, а поставлять адекватного професіонала диктатора на Півроку то може допоможе США, а клоуна і шайку злодіїв брехунів зневажають і презирают в світі почитайте з якою огидою пишуть про корупцію зраду і слвбоуміє теперішнього керівництва України світові СМІ
16.09.2025 20:07 Відповісти
Та скільки можна підписувати гарантії безпеки для України? Ти ж , Боневтіке разом з єлдаком вже підписали, пропіарились і надурили мудрий нарід 73%.
16.09.2025 20:16 Відповісти
Блін. Всі кажуть в один голос: Єдина справжня гарантія - сильні ЗСУ.

А ЗЄ-влада продукує "свідчення" існування якихось вундервафель та робить вигляд, що не розуміє, що їй кажуть.
16.09.2025 20:23 Відповісти
Зеля, а як же кордони 1991 року?! Буданов, кава в Ялті була смачною?! Зеля, ти з своєю 0Пою бездарно просрав війну, а тепер уповаєте на заокеанського додіка, щоб капітуляцію України видати на кшталт "евакуації Азова" з Маріуполя і твої вшиві "здобутки"?!
16.09.2025 20:23 Відповісти
що несе це гудосе обрізане чмо??????????
мінідіча записи оголоси і... НА НАРИ!!!!!
16.09.2025 20:28 Відповісти
Розвели Неньку, як паршивого лоха. Наобіцяли купу гарантій, купу обіцінок-цяцянок. Забрали міць і кинули.
Боялись сволоти Українського ядерного потенціалу. Боялись, що до влади може якийся бик прийти і цією ялдою почне махати, ось і довели Неньку до того, що діватись стало нікуди - здали під лоховські гарантії.
Кинули, усі кинули.
16.09.2025 20:28 Відповісти
До речі, Кузьма про те ж саме https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M&list=RDo5NH2yKhl1M&start_radio=1 співав.
16.09.2025 20:36 Відповісти
Так, як у воду дивився. Співав про зелену хуцпу і їх братів ОПЗЖ, які сьогодні разом дограбовують та донищують Україну. Але дуже прикро, бо сам Кузьма їздив по Україні і агітував за зека-Яника. Виходить і він був серед тих, що нас кидали?
16.09.2025 20:42 Відповісти
Зеленський сподіваннями багатіє!
16.09.2025 20:58 Відповісти
16.09.2025 21:03 Відповісти
"зезрадник" добре знає, що ніяких гарантій безпеки апріорі не може бути для України і її народу .від американського прорашистського "трамбона".котрий разом з куйлом узгодили план закінчення війни за рахунок окупації частини України .на котру "зепоцріоту" було вказано в Омані і про котру добре відомо "трамбону"
16.09.2025 21:06 Відповісти
Ішака, навіть, не хочуть бачити, самі вирішують. Від цього безтолкового мудака у всіх мозолі на очах.
16.09.2025 21:09 Відповісти
Великий сподіватор
16.09.2025 21:20 Відповісти
 
 