Несмотря на постоянные разговоры о прекращении огня, нельзя забывать, что Украина нуждается в помощи немедленно, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал партнеров усилить поддержку Украины, подчеркнув, что помощь нужна немедленно, а не только после прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Стармер заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.
"Мы должны удостовериться, что Украина находится в сильной позиции. Меня давно тревожит, что несмотря на постоянные разговоры о прекращении огня и то, что делать после его объявления, нельзя забывать, что Украина нуждается в нашей помощи немедленно", - сказал Стармер.
Он отметил, что "мы должны и в дальнейшем поставлять Украине все необходимое ей для войны".
"Мы выполняем лидерскую роль в Коалиции желающих, пытаясь добиться прекращения войны. Если удастся достичь соглашения - надеюсь на это, - то перемирие будет длительным и не будет нарушаться", - Стармер.
Он отметил, что партнерам Украины следует также усиливать санкционное давление на Россию.
"Учитывая исторический опыт, я не доверяю Путину", - подытожил премьер Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Максимум, чого можна очікувати - тимчасова зупинка далекобійних ударів, але фронт і прифронтова зона все одно будуть під ударами, кацапсяче військо все одно буде перти вперед, а ЗСУ буде у пастці, бо ззаду наказ "пєрєстать стрілять", а перед ними - ворог, який тисне і вбиває всіх на своєму на шляху.