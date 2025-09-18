Несмотря на постоянные разговоры о прекращении огня, нельзя забывать, что Украина нуждается в помощи немедленно, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал партнеров усилить поддержку Украины, подчеркнув, что помощь нужна немедленно, а не только после прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Стармер заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции.

"Мы должны удостовериться, что Украина находится в сильной позиции. Меня давно тревожит, что несмотря на постоянные разговоры о прекращении огня и то, что делать после его объявления, нельзя забывать, что Украина нуждается в нашей помощи немедленно", - сказал Стармер.

Он отметил, что "мы должны и в дальнейшем поставлять Украине все необходимое ей для войны".

"Мы выполняем лидерскую роль в Коалиции желающих, пытаясь добиться прекращения войны. Если удастся достичь соглашения - надеюсь на это, - то перемирие будет длительным и не будет нарушаться", - Стармер.

Он отметил, что партнерам Украины следует также усиливать санкционное давление на Россию.

"Учитывая исторический опыт, я не доверяю Путину", - подытожил премьер Британии.

