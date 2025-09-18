УКР
Навроцький може зустрітись із Зеленським на полях Генасамблеї ООН, - канцелярія президента Польщі

Навроцький та Зеленський можуть зустрітися в Нью-Йорку

Президент Польщі Кароль Навроцький може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у рамках 79-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

За його словами, Навроцький протягом 21-24 вересня відвідає США, де візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Пшидач розповів, що на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах.

"Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками дипломатичного світу, зокрема – я переконаний, що відбудеться також прямий контакт з президентом Дональдом Трампом", - каже Пшидач.

На питання про можливу зустріч із Зеленським представник канцелярії Навроцького сказав, що зала засідань ООН "є фактично невеликою і в ній перебувають усі, тому контакти між політиками є очевидними".

"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - додав він.

Автор: 

Зеленський Володимир (25508) ООН (3438) Навроцький Кароль (64)
Поля суничні?
показати весь коментар
18.09.2025 22:11 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 22:21 Відповісти
Как излагают сукины дети?! Встретится на полях Генасамблеи! ,,Ещё в полях белеет снег---а воды, воды отошли...,
показати весь коментар
18.09.2025 22:37 Відповісти
...може зустрітись а може ні ???
показати весь коментар
18.09.2025 22:54 Відповісти
Дві онучі.
показати весь коментар
18.09.2025 22:59 Відповісти
 
 