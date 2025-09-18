Навроцький може зустрітись із Зеленським на полях Генасамблеї ООН, - канцелярія президента Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у рамках 79-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це сказав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.
За його словами, Навроцький протягом 21-24 вересня відвідає США, де візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Пшидач розповів, що на полях сесії Генасамблеї ООН відбудеться низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей у різних форматах.
"Відбудуться прямі контакти, зокрема з найважливішими політиками дипломатичного світу, зокрема – я переконаний, що відбудеться також прямий контакт з президентом Дональдом Трампом", - каже Пшидач.
На питання про можливу зустріч із Зеленським представник канцелярії Навроцького сказав, що зала засідань ООН "є фактично невеликою і в ній перебувають усі, тому контакти між політиками є очевидними".
"Тож, безумовно, принаймні короткий обмін думками та поглядами з президентом України там може відбутися", - додав він.
