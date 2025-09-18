Навроцкий может встретиться с Зеленским на полях Генассамблеи ООН, - канцелярия президента Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках 79-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

По его словам, Навроцкий в течение 21-24 сентября посетит США, где примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пшидач рассказал, что на полях сессии Генассамблеи ООН состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах.

"Состоятся прямые контакты, в частности с важнейшими политиками дипломатического мира, в частности - я убежден, что состоится также прямой контакт с президентом Дональдом Трампом", - говорит Пшидач.

На вопрос о возможной встрече с Зеленским представитель канцелярии Навроцкого сказал, что зал заседаний ООН "фактически небольшой и в нем находятся все, поэтому контакты между политиками очевидны".

"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", - добавил он.

