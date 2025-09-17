УКР
Президент Польщі Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні

Навроцький розраховує на розміщення ядерної зброї в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні та розраховує у цьому на Францію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навроцький заявив в інтерв'ю LCI.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що "Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї".

Я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується."

Він наголосив, що хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

Читайте: Навроцький вимагає пояснень від уряду Польщі після статті ЗМІ про влучання в будинок ракети з F-16

Польща (8950) ядерна зброя (1210) Навроцький Кароль (63)
+2
Я тєж підтримую розміщення ЯО У ПОЛЬЩІ- це її спасе від кацапських дикунів.
17.09.2025 17:05 Відповісти
+2
Без дозволу ****** на цей крок, Трамп не підти на це, не має права!
Польще, це ж не Білоруська губернія московії ???? Яке там розміщення у Польщі??
17.09.2025 17:10 Відповісти
+1
Всім країнам по ядерці а Україні? - в Індії і Пакистані є ядерка але це не мішає їм час від часу воювати між собою
17.09.2025 17:09 Відповісти
Я тєж підтримую розміщення ЯО У ПОЛЬЩІ- це її спасе від кацапських дикунів.
17.09.2025 17:05 Відповісти
Звістно подивився на Україну з Будапешськими обіцянками, на реакцію НАТО при атаці шахедів на Польшу та й подумав собі: "Нам терміново треба!"
17.09.2025 17:05 Відповісти
Всім країнам по ядерці а Україні? - в Індії і Пакистані є ядерка але це не мішає їм час від часу воювати між собою
17.09.2025 17:09 Відповісти
Треба ж якось обгрунтувати витрати бюджету на армію. От і "воюють". У нас ситуація інша.
17.09.2025 17:16 Відповісти
Трамп сказав - якби не він - вони шеб воювали
17.09.2025 17:19 Відповісти
Без дозволу ****** на цей крок, Трамп не підти на це, не має права!
Польще, це ж не Білоруська губернія московії ???? Яке там розміщення у Польщі??
17.09.2025 17:10 Відповісти
З Бандерою буде воювати ядеркою? Чи може час стати нормальним?
17.09.2025 17:11 Відповісти
Ніт
Не буде цього - і не мрій
17.09.2025 17:24 Відповісти
Макрон і його дерев'яні солдати (яких він по черзі садить в крісло прем'єра) першими заявили що хочуть розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах.
17.09.2025 17:45 Відповісти
Час вже й свою б мати і не тільки полякам! Поки цього не буде,кислоокі будуть качати права!
17.09.2025 17:34 Відповісти
17.09.2025 17:44 Відповісти
Всі навкруги України підвищили свої військові можливості.
Що Швеція та Фінляндія хоп і стрибнули у нато,що Польша зараз ЯЗ получить.
А Україна наче як "п'яте колесо до воза".
17.09.2025 17:48 Відповісти
Отак возьмут и отдадут часть ядерки?
В лучшем случае разместят несколько ракет.
Типа
- Пусть этот сейф, с запертым ружьем, постоит у вас.
17.09.2025 18:08 Відповісти
Мати і розмістити на своїй території ЯЗ - то, по-Одеськи, "две больших разницы". Хай цей пихатий Кароль не пнеться... Лукашенко дав розмістити кацапську ЯЗ у Білорусії - він отримав над нею контроль? Кацапи його на гарматний постріл до ЯЗ не допустять. Так же, як французи ляхів.
17.09.2025 18:04 Відповісти
Ніхто ніколи не віддасть контроль над ядерною зброєю іншим. Це нонсенс. Навроцький і не говорить про це.
17.09.2025 18:19 Відповісти
Навроцкий, а помнишь? Ты же « историк»

Нота правительства СССР, врученная польскому послу в москве утром 17 сентября 1939 года
17 сентября 1939 года.
Господин посол,
польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключённые между СССР и Польшей.

Предоставленная самой себе и оставшаяся без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР. Поэтому советское правительство, которое доселе было нейтральным, не может больше нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться и к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными.

Ввиду такой обстановки Советское правительство дало распоряжение Главному Командованию Красной Армии приказать войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси.

Одновременно Советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вырвать польский народ из злополучной войны, в которую он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном почтении.

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. Молотов

Его Превосходительству господину В. Гжибовскому, Чрезвычайному и Полномочному послу Польши.

Москва.
17.09.2025 18:29 Відповісти
Він забув сказати, а Франція про це хоч знає
17.09.2025 18:37 Відповісти
 
 