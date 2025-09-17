Президент Польщі Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні

Президент Польщі Кароль Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні та розраховує у цьому на Францію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навроцький заявив в інтерв’ю LCI.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що "Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї".

Я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується."

Він наголосив, що хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.

