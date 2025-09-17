Президент Польщі Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні
Президент Польщі Кароль Навроцький підтримує розміщення ядерної зброї у своїй країні та розраховує у цьому на Францію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Навроцький заявив в інтерв’ю LCI.
Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що французька ядерна зброя буде розміщена в Польщі, Навроцький сказав, що "Польща має бути долучена до програми з розміщення ядерної зброї".
Я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні, енергетичні, цивільні та військові потужності. Партнерство між Польщею та Францією саме на цьому і базується."
Він наголосив, що хоче зробити все, що забезпечить Польщі гарантії безпеки.
Польще, це ж не Білоруська губернія московії ???? Яке там розміщення у Польщі??
Не буде цього - і не мрій
Що Швеція та Фінляндія хоп і стрибнули у нато,що Польша зараз ЯЗ получить.
А Україна наче як "п'яте колесо до воза".
В лучшем случае разместят несколько ракет.
Типа
- Пусть этот сейф, с запертым ружьем, постоит у вас.
Нота правительства СССР, врученная польскому послу в москве утром 17 сентября 1939 года
17 сентября 1939 года.
Господин посол,
польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключённые между СССР и Польшей.
Предоставленная самой себе и оставшаяся без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР. Поэтому советское правительство, которое доселе было нейтральным, не может больше нейтрально относиться к этим фактам.
Советское правительство не может также безразлично относиться и к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными.
Ввиду такой обстановки Советское правительство дало распоряжение Главному Командованию Красной Армии приказать войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси.
Одновременно Советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вырвать польский народ из злополучной войны, в которую он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.
Примите, господин посол, уверения в совершенном почтении.
Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. Молотов
Его Превосходительству господину В. Гжибовскому, Чрезвычайному и Полномочному послу Польши.
Москва.