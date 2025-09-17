РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости
598 16

Президент Польши Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране

Навроцкий рассчитывает на размещение ядерного оружия в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране и рассчитывает в этом на Францию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навроцкий заявил в интервью LCI.

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".

Я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется."

Он подчеркнул, что хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

Читайте: Навроцкий требует объяснений от правительства Польши после статьи СМИ о попадании в дом ракеты с F-16

Автор: 

Польша (8800) ядерное оружие (1389) Навроцкий Кароль (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Я тєж підтримую розміщення ЯО У ПОЛЬЩІ- це її спасе від кацапських дикунів.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:05 Ответить
+2
Без дозволу ****** на цей крок, Трамп не підти на це, не має права!
Польще, це ж не Білоруська губернія московії ???? Яке там розміщення у Польщі??
показать весь комментарий
17.09.2025 17:10 Ответить
+1
Всім країнам по ядерці а Україні? - в Індії і Пакистані є ядерка але це не мішає їм час від часу воювати між собою
показать весь комментарий
17.09.2025 17:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я тєж підтримую розміщення ЯО У ПОЛЬЩІ- це її спасе від кацапських дикунів.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:05 Ответить
Звістно подивився на Україну з Будапешськими обіцянками, на реакцію НАТО при атаці шахедів на Польшу та й подумав собі: "Нам терміново треба!"
показать весь комментарий
17.09.2025 17:05 Ответить
Всім країнам по ядерці а Україні? - в Індії і Пакистані є ядерка але це не мішає їм час від часу воювати між собою
показать весь комментарий
17.09.2025 17:09 Ответить
Треба ж якось обгрунтувати витрати бюджету на армію. От і "воюють". У нас ситуація інша.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:16 Ответить
Трамп сказав - якби не він - вони шеб воювали
показать весь комментарий
17.09.2025 17:19 Ответить
Без дозволу ****** на цей крок, Трамп не підти на це, не має права!
Польще, це ж не Білоруська губернія московії ???? Яке там розміщення у Польщі??
показать весь комментарий
17.09.2025 17:10 Ответить
З Бандерою буде воювати ядеркою? Чи може час стати нормальним?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:11 Ответить
Ніт
Не буде цього - і не мрій
показать весь комментарий
17.09.2025 17:24 Ответить
Макрон і його дерев'яні солдати (яких він по черзі садить в крісло прем'єра) першими заявили що хочуть розмістити французьку ядерну зброю в інших європейських країнах.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:45 Ответить
Час вже й свою б мати і не тільки полякам! Поки цього не буде,кислоокі будуть качати права!
показать весь комментарий
17.09.2025 17:34 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 17:44 Ответить
Всі навкруги України підвищили свої військові можливості.
Що Швеція та Фінляндія хоп і стрибнули у нато,що Польша зараз ЯЗ получить.
А Україна наче як "п'яте колесо до воза".
показать весь комментарий
17.09.2025 17:48 Ответить
Отак возьмут и отдадут часть ядерки?
В лучшем случае разместят несколько ракет.
Типа
- Пусть этот сейф, с запертым ружьем, постоит у вас.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:08 Ответить
Мати і розмістити на своїй території ЯЗ - то, по-Одеськи, "две больших разницы". Хай цей пихатий Кароль не пнеться... Лукашенко дав розмістити кацапську ЯЗ у Білорусії - він отримав над нею контроль? Кацапи його на гарматний постріл до ЯЗ не допустять. Так же, як французи ляхів.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:04 Ответить
Ніхто ніколи не віддасть контроль над ядерною зброєю іншим. Це нонсенс. Навроцький і не говорить про це.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:19 Ответить
Навроцкий, а помнишь? Ты же « историк»

Нота правительства СССР, врученная польскому послу в москве утром 17 сентября 1939 года
17 сентября 1939 года.
Господин посол,
польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность Польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключённые между СССР и Польшей.

Предоставленная самой себе и оставшаяся без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, которые могут создать угрозу для СССР. Поэтому советское правительство, которое доселе было нейтральным, не может больше нейтрально относиться к этим фактам.

Советское правительство не может также безразлично относиться и к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными.

Ввиду такой обстановки Советское правительство дало распоряжение Главному Командованию Красной Армии приказать войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси.

Одновременно Советское правительство намерено принять все меры к тому, чтобы вырвать польский народ из злополучной войны, в которую он был ввергнут его неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью.

Примите, господин посол, уверения в совершенном почтении.

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. Молотов

Его Превосходительству господину В. Гжибовскому, Чрезвычайному и Полномочному послу Польши.

Москва.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:29 Ответить
 
 