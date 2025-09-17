Президент Польши Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране

Президент Польши Кароль Навроцкий поддерживает размещение ядерного оружия в своей стране и рассчитывает в этом на Францию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навроцкий заявил в интервью LCI.

Отвечая на вопрос, надеется ли он, что французское ядерное оружие будет размещено в Польше, Навроцкий сказал, что "Польша должна быть приобщена к программе по размещению ядерного оружия".

Я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется."

Он подчеркнул, что хочет сделать все, что обеспечит Польше гарантии безопасности.

Читайте: Навроцкий требует объяснений от правительства Польши после статьи СМИ о попадании в дом ракеты с F-16