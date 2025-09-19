Трамп не будет навязывать условия мира Украине и РФ, но обе стороны должны договориться, - посол США при НАТО Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент Дональд Трамп выступает миротворцем в урегулировании войны РФ против Украины.
Об этом Уитакер сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, лидер США в этой войне выступает так называемым посредником и миротворцем.
"Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет объединить обе стороны и стать миротворцем в решении проблемы. Опять же, он не собирается устанавливать условия. Обе стороны должны будут согласиться на мирное соглашение", - отметил посол США при НАТО.
Уитакер подчеркнул, что война в Украине "должна закончиться", а Трамп способен заставить союзников по НАТО и Европу прекратить финансирование России.
Топ-дипломат США также отметил, что угрозу от России для стран Запада часто преувеличивают, поскольку Москва не достигла значительных успехов в Украине за время полномасштабного вторжения.
"Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. Они не имели большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. И, знаете, для меня это указывает на слабость России. И в то время, как ее экономика продолжает падать, я думаю, что продолжение этой войны будет для РФ все сложнее", - добавил Уитакер.
Позиция Украины - расея должна пойти вслед за своим кораблём и выплатить репарации
В команді трампа підлість та лицемірство одна з характерних черт
з тобою рудим сцикливим недолугим чмом все зрозуміло!
ляпай язиком, що забажаєш.
і, твої холуї, хай ляпають язиком.
головне, своєчасно подавай патрони!
з копалинами, потім розберемося!