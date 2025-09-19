РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9691 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Территориальные уступки Мирное соглашение
604 13

Трамп не будет навязывать условия мира Украине и РФ, но обе стороны должны договориться, - посол США при НАТО Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент Дональд Трамп выступает миротворцем в урегулировании войны РФ против Украины.

Об этом Уитакер сказал в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, лидер США в этой войне выступает так называемым посредником и миротворцем.

"Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, при которых он сможет объединить обе стороны и стать миротворцем в решении проблемы. Опять же, он не собирается устанавливать условия. Обе стороны должны будут согласиться на мирное соглашение", - отметил посол США при НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы согласились на все предложения Трампа, чтобы разблокировать дипломатию. Но этого не хотят в России, - Зеленский

Уитакер подчеркнул, что война в Украине "должна закончиться", а Трамп способен заставить союзников по НАТО и Европу прекратить финансирование России.

Топ-дипломат США также отметил, что угрозу от России для стран Запада часто преувеличивают, поскольку Москва не достигла значительных успехов в Украине за время полномасштабного вторжения.

"Знаете, я думаю, что российская угроза иногда немного преувеличена. Они не имели большого успеха. И, как вы отметили, Украина фактически вернула себе территорию. И, знаете, для меня это указывает на слабость России. И в то время, как ее экономика продолжает падать, я думаю, что продолжение этой войны будет для РФ все сложнее", - добавил Уитакер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогут обеспечить мир после войны России в Украине, - Трамп

Автор: 

переговоры (5153) Трамп Дональд (6629) война в Украине (6189) Уитакер Мэтью (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Замість тиску на парашу, спрвжні санкції, та прискорення поставок зброї ЗСУ, покидьки пропонують домовлятися з вбивцями та гвалтівниками.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:07 Ответить
+2
Як можна домовитись з убивцею - він себе чує?
показать весь комментарий
19.09.2025 16:52 Ответить
+2
Позиция расеи - Украина должна сдаться.
Позиция Украины - расея должна пойти вслед за своим кораблём и выплатить репарации
показать весь комментарий
19.09.2025 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"посрєдінє" (с) ?
показать весь комментарий
19.09.2025 16:51 Ответить
Як можна домовитись з убивцею - він себе чує?
показать весь комментарий
19.09.2025 16:52 Ответить
Як фіни в 1940 році. Будуть намагатися змусити підписати приблизно такий варіант.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:08 Ответить
Саме те, що Україна очікувала від гаранта Будапештського меморандума,,, Чому, досі не судять Кучму?
показать весь комментарий
19.09.2025 16:56 Ответить
Позиция расеи - Украина должна сдаться.
Позиция Украины - расея должна пойти вслед за своим кораблём и выплатить репарации
показать весь комментарий
19.09.2025 16:57 Ответить
топдипломат США також зауважив, що загрозу від росії для країн Заходу часто перебільшують

В команді трампа підлість та лицемірство одна з характерних черт
показать весь комментарий
19.09.2025 17:02 Ответить
Замість тиску на парашу, спрвжні санкції, та прискорення поставок зброї ЗСУ, покидьки пропонують домовлятися з вбивцями та гвалтівниками.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:07 Ответить
Обидві сторони напали на якусь третю країну, воюють там і тепер мають домовитись?
показать весь комментарий
19.09.2025 17:09 Ответить
Повинні? А то що? З вами вже навіть індуси не рахуються. Невдовзі і Мадагаскар з пінгвінами покаже напрямок руху.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:13 Ответить
Цікаво як він це собі уявляє? По перше : росія вперто стоіть на своіх абсолютно неприйнятних для Украіни вимогах. По друге: В конституціі обох краін вписані 5 регіонів які кожна з краін вважає своіми (росія приписала собі Крим,Луганську,Донецьку,Запоріжську і Херсонську області) Які тут можуть бути домовленності про мир? Хіба що про тимчасове перемир"я....Продовження війни в такому випадку може бути тільки відкладене на майбутне , і початок іі знову буде тільки питанням часу......Остаточно припинити війну або запобігти іі в майбутньлму можливо буде тільки тоді, коли одна з сторін відмовиться від цих територій як офіційно, так і в своій конституціі....Рудий дідусь зовсім не розумів реалій і жив у своєму паралельному всесвіті, (до речі ,він і досі там) коли обіцяв все порішати за 24 години одним телефонним дзвінком....І зараз він знову обіцяє обіцять....
показать весь комментарий
19.09.2025 17:13 Ответить
Эта клоунада началась еще даже до инаугурации Трампа, есть мнение, шо он откосил от вьетнамской войны как работник цирка.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:24 Ответить
Ми не член НАТО, якого біса ми повинні прислухатися до цього посла? Послати його під три чорти.
показать весь комментарий
19.09.2025 17:34 Ответить
доні!
з тобою рудим сцикливим недолугим чмом все зрозуміло!
ляпай язиком, що забажаєш.
і, твої холуї, хай ляпають язиком.
головне, своєчасно подавай патрони!

з копалинами, потім розберемося!
показать весь комментарий
19.09.2025 17:34 Ответить
 
 