Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, - СМИ

В пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Цензор.НЕТ.

По данным The Guardian со ссылкой на Белый дом, среди главных тем обсуждения была платформа TikTok, которую Вашингтон стремится сохранить на американском рынке. Также лидеры затронули вопросы двусторонней торговли и взаимных пошлин.

Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Си состоялся в июне этого года.

