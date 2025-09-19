РУС
Новости Разговор Трампа и Си Цзиньпина
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, - СМИ

В пятницу, 19 сентября, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Цензор.НЕТ.

По данным The Guardian со ссылкой на Белый дом, среди главных тем обсуждения была платформа TikTok, которую Вашингтон стремится сохранить на американском рынке. Также лидеры затронули вопросы двусторонней торговли и взаимных пошлин.

Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Си состоялся в июне этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не будет навязывать условия мира Украине и РФ, но обе стороны должны договориться, - посол США при НАТО Уитакер

Уявляю як напружувався Трампівський перекладач на китайську. Робити повноцінні та осмислені речення з набору непов'язаних між собою слів продукованих Трампом це подвиг.
19.09.2025 17:05 Ответить
Два лідери говорили про своє,
а саме , як побільше бабла
заграбастити до своєї кишені , бо геополітика і війни
їх не цікавлять !!
19.09.2025 17:06 Ответить
трумп провів найкращу телефонну розмову усіх часів і народів
19.09.2025 17:11 Ответить
Підозрюю, що якби президентом був Байден, то людство втратило б найчудовішу розмову у своїй історії. 😊
19.09.2025 17:27 Ответить
"Переговоры прошли в теплой, дружеской атмосфере"(с) как много ранее сообщал ТАСС.
19.09.2025 17:11 Ответить
чудова розмова! чудове повідомлення про неї!
19.09.2025 17:18 Ответить
Ти такий гарний..нє.. то то такий гарний...то ми обоє такі гарні
19.09.2025 17:23 Ответить
парадами мірялись?
19.09.2025 17:25 Ответить
 
 