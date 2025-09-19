Трамп и Си Цзиньпин обсудили необходимость прекращения войны между РФ и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил "много важных вопросов", включая завершение войны РФ против Украины.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждение соглашения по TikTok", - сообщил Трамп.
Лидер США добавил, что встретится с Си на саммите АТЭС в Южной Корее. Также он анонсировал визит в Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин соответственно приедет в США.
"Разговор был очень удачным, мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!" - резюмировал Трамп.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А щоб не бути опущеним хйлом треба просто вийти з НАТО від слова зовсім ...
якби він був президентом США , то ніякоі війни
не було б в Украіні з кацапією
Air Force One (борт, на якому Трамп) прямував до Лондона, проліт над Long Island.
Повітряний диспетчер помітив, що траєкторії та висота двох літаків можуть збігатися, і дав вказівку Spirit-рейсу змінити курс ("turn 20 degrees right") щоб відходити від маршруту, збільшити дистанцію.
Spirit Airlines підтвердив, що виконав вказівки диспетчера і безпеку було збережено - стандартна мінімальна безпечна дистанція між літаками була дотримана.
Як вживати фентаніл
Розмови продуктивні
Поради креативні ...
Хоча, зеоточення має напружені відносини з обома,замість щоби мати якнайкращі, задля досягнення закінчення війни і миру в країні.