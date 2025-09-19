Трамп и Си Цзиньпин обсудили необходимость прекращения войны между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил "много важных вопросов", включая завершение войны РФ против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждение соглашения по TikTok", - сообщил Трамп.

Лидер США добавил, что встретится с Си на саммите АТЭС в Южной Корее. Также он анонсировал визит в Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин соответственно приедет в США.

"Разговор был очень удачным, мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!" - резюмировал Трамп.

