РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9654 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа Разговор Трампа и Си Цзиньпина
954 12

Трамп и Си Цзиньпин обсудили необходимость прекращения войны между РФ и Украиной

Трамп поговорил с главой Китая Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил "много важных вопросов", включая завершение войны РФ против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я только что завершил очень продуктивный телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы достигли прогресса во многих очень важных вопросах, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также утверждение соглашения по TikTok", - сообщил Трамп.

Лидер США добавил, что встретится с Си на саммите АТЭС в Южной Корее. Также он анонсировал визит в Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин соответственно приедет в США.

"Разговор был очень удачным, мы снова поговорим по телефону, я благодарен за одобрение сделки с TikTok, и мы оба с нетерпением ждем встречи на саммите АТЭС!" - резюмировал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, - СМИ

Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине

Автор: 

Китай (3183) США (27934) Си Цзиньпин (326) Трамп Дональд (6629) война в Украине (6189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
В своєму соушел далеко за океаном безпечно писати , знаючи, що винищувачі від Ху ще не долітають через океан... Журналістів можна вигнати як вовка з ВР ... залишити лиш Такера Карслона ... Й боротися - боротися в середині з клятими демократичними штатами...

А щоб не бути опущеним хйлом треба просто вийти з НАТО від слова зовсім ...
показать весь комментарий
19.09.2025 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В своєму соушел далеко за океаном безпечно писати , знаючи, що винищувачі від Ху ще не долітають через океан... Журналістів можна вигнати як вовка з ВР ... залишити лиш Такера Карслона ... Й боротися - боротися в середині з клятими демократичними штатами...

А щоб не бути опущеним хйлом треба просто вийти з НАТО від слова зовсім ...
показать весь комментарий
19.09.2025 18:43 Ответить
Впевнений , що Трамп нагадав Сі Цзінь Піну про те ,
якби він був президентом США , то ніякоі війни
не було б в Украіні з кацапією
показать весь комментарий
19.09.2025 18:47 Ответить
Поговорили і ше поговорим - з Китаєм потрібно дружити - Трамп
показать весь комментарий
19.09.2025 18:49 Ответить
і вирішили, що такої необхідності немає, тому вова їбаш
показать весь комментарий
19.09.2025 18:49 Ответить
Вертоліт Трампа екстрено сів у Лондоні через несправність гідравліки - Independent
показать весь комментарий
19.09.2025 18:49 Ответить
а на шляху ДО Британії літак Трампа лед ьне зіткнувся з пасажирським літаком - случайнааа?
показать весь комментарий
19.09.2025 18:51 Ответить
ледь не рахується
показать весь комментарий
19.09.2025 18:53 Ответить
не раХУєтьсяааа? а якщо ЛЕДЬ буде зачасто або... докОлє?
показать весь комментарий
19.09.2025 18:55 Ответить
Spirit Airlines Flight 1300 (Airbus A321) летів з Fort Lauderdale до Boston.

Air Force One (борт, на якому Трамп) прямував до Лондона, проліт над Long Island.

Повітряний диспетчер помітив, що траєкторії та висота двох літаків можуть збігатися, і дав вказівку Spirit-рейсу змінити курс ("turn 20 degrees right") щоб відходити від маршруту, збільшити дистанцію.

Spirit Airlines підтвердив, що виконав вказівки диспетчера і безпеку було збережено - стандартна мінімальна безпечна дистанція між літаками була дотримана.
показать весь комментарий
19.09.2025 18:53 Ответить
Трамп із Сі розмови вів
Як вживати фентаніл
Розмови продуктивні
Поради креативні ...
показать весь комментарий
19.09.2025 18:53 Ответить
Якщо вони оба об'єднають зусилля для закінчення війни в Україні-буде діло.
Хоча, зеоточення має напружені відносини з обома,замість щоби мати якнайкращі, задля досягнення закінчення війни і миру в країні.
показать весь комментарий
19.09.2025 19:08 Ответить
 
 